Хамитов возглавит совет директоров «Башнефти» — СМИ

Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов займет пост председателя совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в администрации президента, уже определены будущие места работы других отправленных этой осенью в отставку глав регионов. Так, экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова может стать аудитором Счетной палаты РФ, бывшему главе Астраханской области Александру Жилкину предложено устроиться в одну из дочерних компаний ПАО «Газпром» или ПАО «Лукойл». Бывший руководитель Хабаровского края Вячеслав Шпорт может войти в Военно-промышленную комиссию, а экс-губернатор Магаданской области Владимир Печеный может стать советником гендиректора ПАО «РусГидро».

Кроме того, экс-губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой, бывшему главе Липецкой области Олегу Королеву и главе Курской области Александру Михайлову подготовили места в Совете Федераций.

Напомним, что 11 октября Рустэм Хамитов подал в отставку. Врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров.