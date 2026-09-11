Аркадий Гостев: «Можно, конечно, опуститься до грязи, но этим цели не достигнуть»

Глава ФСИН объяснил, зачем строит суперколонии за несколько миллиардов

Фото: Динар Фатыхов

«В обществе не всегда находит понимание идея улучшения мест лишения свободы. Обыватели говорят: давайте им бассейны построим, игровые приставки дадим. К чему «санаторные» условия? Способствует ли это исправлению осужденных?» — допытывались журналисты у руководителя ФСИН России Аркадия Гостева, развернувшего строительство гибридных исправительных учреждений в разных регионах страны. Татарстан не стал исключением — в Закамье планируют возвести суперколонию на 3 тысячи мест. Правда, осужденным не придется только «сидеть» — при учреждении откроют рабочие места. Гуманизация содержания преступников напрямую коснется иностранцев: 18,5 тысячи осужденных из стран СНГ смогут отбывать наказание на родине, и первыми отправятся в родные места узбечки. Подробнее — в материале «Реального времени».

Гибридная мегаколония в Закамье, суперСИЗО — в Казани

В Татарстане будет построена вторая по счету в стране гибридная суперколония для осужденных и подозреваемых. Об этом стало известно в ходе XI заседания Совета руководителей пенитенциарных служб государств — участников СНГ в Казани. «В августе текущего года правительством РФ принято решение о строительстве в Республике Татарстан в 2027—2030 годах такого учреждения. Этот объект сосредоточит в себе исправительные колонии с различными видами режима и следственный изолятор с общим лимитом наполнения 3 тыс. мест», — сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко, выступая по видео-конфенц-связи из Москвы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что такое гибридная колония? Это многофункциональный исправительный комплекс, которые объединит в себе не только надзорные функции, но и социальные опции. Наряду с СИЗО, колониями общего и строгого режимов и колониями-поселениями будут функционировать медицинский и юридический центры, промзона с рабочими местами. «Осужденные смогут безопасно трудиться, приобретать новые профессии, получать необходимые медицинские и образовательные услуги», — рассказал Константин Чуйченко.

При этом он обещал обеспечить транспортную доступность учреждений объединенного типа. «Комфортное помещение для свиданий с родственниками поможет сохранить семейные связи осужденным», — добавил министр. Конкретное место он не назвал, но позже стало известно, что речь идет о Закамье.

Пилот мегатюрьмы с «человеческим лицом» на 3 тысячи человек уже строится в Калужской области. Его площадь — более 100 гектаров. По сравнению с ним закамская суперколония в три раза меньше, но по функционалу не должна уступать.

Впрочем, Татарстан успел обкатать технологию гибридных решений в исправительной системе. В декабре прошлого года в Казани открылся суперСИЗО. Разумеется, изолятор меньше колонии — рассчитан на 1 тысячу человек, но расположен на северной окраине столицы. Министр юстиции РФ назвал это учреждение «примером современного высокотехнологичного следственного изолятора». «Особое внимание было уделено безопасности и удобству эксплуатации. Важнейшей задачей является создание современного мультирежимного и многофункционального учреждения объединенного типа», — рассказал Константин Чуйченко.

— Гибридные решения помогают оптимально спланировать количество действующих учреждений, оптимизировать расходы на их содержание и значительно сократить перемещение осужденных, — объяснил министр юстиции. — Высвобождающиеся финансовые средства будут направлены на другие приоритетные направления.

Подробности о суперколонии не приводились, официальная информация о месте размещения появится позже, пояснили официальные лица.

Нужно ли создавать «курортные» условия осужденным?

— В обществе не всегда находит понимание идея улучшения мест лишения свободы. Обыватели говорят: давайте им бассейны построим, игровые приставки дадим. К чему «санаторные» условия? Способствует ли это исправлению осужденных? — спросили позже у руководителя ФСИН Аркадия Гостева.

К примеру, расходы в пересчете на одну камеру могут составить 4 млн рублей и отчасти сопоставимы с расходами на жилье.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На мой взгляд, такие вопросы задают те, кто, слава богу, не сталкивался с такими ситуациями или у кого, наверное, нет родных и близких, которые оступились в жизни либо совершили какие-то поступки, проступки, преступления, за которые наказаны, — ответил он. — Можно, конечно, опуститься до грязи, но этим цели не достигнуть. Исходим из того, что содержатся прежде всего люди. В большинстве своем это граждане той или иной страны, — сказал глава ФСИН.

В тональности его речи чувствовалось, что осужденные воспринимаются не как преступники, а как обычные люди, совершившие в жизни самую страшную ошибку. «Сам по себе факт лишения свободы — это одно из серьезнейших испытаний для любого человека», — рассуждал глава ФСИН. Поэтому создание надлежащих условий — это «один из элементов перевоспитания лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию и оказавшихся в местах лишения свободы». Подобный подход к реабилитации осужденных стал общемировой практикой.

Основной метод перевоспитания — труд. В настоящее время 50 тысяч осужденных привлечены к принудительным работам в исправительных центрах. Средняя заработная плата составляет 44 тысячи рублей. При исправительном центре есть общежитие, где размещено от 100 до 300 человек. «Это не колония. Людям предоставляется право выхода в магазин и встречи с родными и близкими. За нормальное, хорошее поведение, хорошую работу предоставляется даже право проживать либо у матери, или у жены в районе дислокации этого исправительного центра», — рассказал он. Входит ли подобный центр в концепцию закамской суперколонии, Гостев не уточнил.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Иностранцев сажают за наркотики, кражи и половые преступления

В российских тюрьмах содержатся иностранцы, совершившие преступления на территории России. Сейчас их количество составляет 25 тысяч человек. 18,5 тысячи из них — из стран СНГ, 4,5 тысячи находятся в следственных изоляторах и 2,5 тысячи в колониях. Большая часть иностранных граждан осуждена за распространение наркотиков, кражи и изнасилования.

На конференции руководители пенитенциарных служб государств — участников СНГ обсудили процедуру передачи осужденных из стран СНГ, сообщил Аркадий Гостев. Главная трудность — длительная, трудоемкая бюрократическая процедура и необходимость согласования документов между судами, прокуратурами и ведомствами двух государств. При этом высылка возможна при согласии самого осужденного (или его законных представителей), а также при одобрении со стороны государства вынесения приговора и государства гражданства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Процедура достаточно длительная, то есть здесь надо спросить сначала желание человека-сидельца, скажем так. Слово «сидельца» — это не оскорбительное. Мы выясняли этот вопрос и используем желание страны гражданства принять его для отбытия наказания. Те, конечно, исходят из условий, созданных в том или ином государстве, наличия мест для принятия этой категории. Вот поэтому мы по этому пути идем, — объяснил глава ФСИН.

Пока Россия готова передавать осужденных женщин — гражданок Узбекистана для отбывания наказания на родине. «Есть наработки определенные (в части передачи осужденных из стран СНГ, — прим. ред.). В частности, с Узбекистаном в хорошей степени готовности находится подписание соглашения о возможности передачи женщин — гражданок Узбекистана, отбывающих наказание в России», — сообщил журналистам руководитель ФСИН.

Одновременно с этим российские граждане, осужденные на территории стран СНГ, смогут отбывать наказание на родине. «Аналогичные процедуры проводятся в отношении граждан России, совершивших преступления на территории стран СНГ. Их, как правило, меньше, намного меньше», — добавил Аркадий Гостев, имея в виду всех осужденных граждан.

1 / 18 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов