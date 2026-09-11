Аркадий Гостев: «Можно, конечно, опуститься до грязи, но этим цели не достигнуть»
Глава ФСИН объяснил, зачем строит суперколонии за несколько миллиардов
«В обществе не всегда находит понимание идея улучшения мест лишения свободы. Обыватели говорят: давайте им бассейны построим, игровые приставки дадим. К чему «санаторные» условия? Способствует ли это исправлению осужденных?» — допытывались журналисты у руководителя ФСИН России Аркадия Гостева, развернувшего строительство гибридных исправительных учреждений в разных регионах страны. Татарстан не стал исключением — в Закамье планируют возвести суперколонию на 3 тысячи мест. Правда, осужденным не придется только «сидеть» — при учреждении откроют рабочие места. Гуманизация содержания преступников напрямую коснется иностранцев: 18,5 тысячи осужденных из стран СНГ смогут отбывать наказание на родине, и первыми отправятся в родные места узбечки. Подробнее — в материале «Реального времени».
Гибридная мегаколония в Закамье, суперСИЗО — в Казани
В Татарстане будет построена вторая по счету в стране гибридная суперколония для осужденных и подозреваемых. Об этом стало известно в ходе XI заседания Совета руководителей пенитенциарных служб государств — участников СНГ в Казани. «В августе текущего года правительством РФ принято решение о строительстве в Республике Татарстан в 2027—2030 годах такого учреждения. Этот объект сосредоточит в себе исправительные колонии с различными видами режима и следственный изолятор с общим лимитом наполнения 3 тыс. мест», — сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко, выступая по видео-конфенц-связи из Москвы.
Что такое гибридная колония? Это многофункциональный исправительный комплекс, которые объединит в себе не только надзорные функции, но и социальные опции. Наряду с СИЗО, колониями общего и строгого режимов и колониями-поселениями будут функционировать медицинский и юридический центры, промзона с рабочими местами. «Осужденные смогут безопасно трудиться, приобретать новые профессии, получать необходимые медицинские и образовательные услуги», — рассказал Константин Чуйченко.
При этом он обещал обеспечить транспортную доступность учреждений объединенного типа. «Комфортное помещение для свиданий с родственниками поможет сохранить семейные связи осужденным», — добавил министр. Конкретное место он не назвал, но позже стало известно, что речь идет о Закамье.
Пилот мегатюрьмы с «человеческим лицом» на 3 тысячи человек уже строится в Калужской области. Его площадь — более 100 гектаров. По сравнению с ним закамская суперколония в три раза меньше, но по функционалу не должна уступать.
Впрочем, Татарстан успел обкатать технологию гибридных решений в исправительной системе. В декабре прошлого года в Казани открылся суперСИЗО. Разумеется, изолятор меньше колонии — рассчитан на 1 тысячу человек, но расположен на северной окраине столицы. Министр юстиции РФ назвал это учреждение «примером современного высокотехнологичного следственного изолятора». «Особое внимание было уделено безопасности и удобству эксплуатации. Важнейшей задачей является создание современного мультирежимного и многофункционального учреждения объединенного типа», — рассказал Константин Чуйченко.
— Гибридные решения помогают оптимально спланировать количество действующих учреждений, оптимизировать расходы на их содержание и значительно сократить перемещение осужденных, — объяснил министр юстиции. — Высвобождающиеся финансовые средства будут направлены на другие приоритетные направления.
Подробности о суперколонии не приводились, официальная информация о месте размещения появится позже, пояснили официальные лица.
Нужно ли создавать «курортные» условия осужденным?
— В обществе не всегда находит понимание идея улучшения мест лишения свободы. Обыватели говорят: давайте им бассейны построим, игровые приставки дадим. К чему «санаторные» условия? Способствует ли это исправлению осужденных? — спросили позже у руководителя ФСИН Аркадия Гостева.
К примеру, расходы в пересчете на одну камеру могут составить 4 млн рублей и отчасти сопоставимы с расходами на жилье.
— На мой взгляд, такие вопросы задают те, кто, слава богу, не сталкивался с такими ситуациями или у кого, наверное, нет родных и близких, которые оступились в жизни либо совершили какие-то поступки, проступки, преступления, за которые наказаны, — ответил он. — Можно, конечно, опуститься до грязи, но этим цели не достигнуть. Исходим из того, что содержатся прежде всего люди. В большинстве своем это граждане той или иной страны, — сказал глава ФСИН.
В тональности его речи чувствовалось, что осужденные воспринимаются не как преступники, а как обычные люди, совершившие в жизни самую страшную ошибку. «Сам по себе факт лишения свободы — это одно из серьезнейших испытаний для любого человека», — рассуждал глава ФСИН. Поэтому создание надлежащих условий — это «один из элементов перевоспитания лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию и оказавшихся в местах лишения свободы». Подобный подход к реабилитации осужденных стал общемировой практикой.
Основной метод перевоспитания — труд. В настоящее время 50 тысяч осужденных привлечены к принудительным работам в исправительных центрах. Средняя заработная плата составляет 44 тысячи рублей. При исправительном центре есть общежитие, где размещено от 100 до 300 человек. «Это не колония. Людям предоставляется право выхода в магазин и встречи с родными и близкими. За нормальное, хорошее поведение, хорошую работу предоставляется даже право проживать либо у матери, или у жены в районе дислокации этого исправительного центра», — рассказал он. Входит ли подобный центр в концепцию закамской суперколонии, Гостев не уточнил.
Иностранцев сажают за наркотики, кражи и половые преступления
В российских тюрьмах содержатся иностранцы, совершившие преступления на территории России. Сейчас их количество составляет 25 тысяч человек. 18,5 тысячи из них — из стран СНГ, 4,5 тысячи находятся в следственных изоляторах и 2,5 тысячи в колониях. Большая часть иностранных граждан осуждена за распространение наркотиков, кражи и изнасилования.
На конференции руководители пенитенциарных служб государств — участников СНГ обсудили процедуру передачи осужденных из стран СНГ, сообщил Аркадий Гостев. Главная трудность — длительная, трудоемкая бюрократическая процедура и необходимость согласования документов между судами, прокуратурами и ведомствами двух государств. При этом высылка возможна при согласии самого осужденного (или его законных представителей), а также при одобрении со стороны государства вынесения приговора и государства гражданства.
— Процедура достаточно длительная, то есть здесь надо спросить сначала желание человека-сидельца, скажем так. Слово «сидельца» — это не оскорбительное. Мы выясняли этот вопрос и используем желание страны гражданства принять его для отбытия наказания. Те, конечно, исходят из условий, созданных в том или ином государстве, наличия мест для принятия этой категории. Вот поэтому мы по этому пути идем, — объяснил глава ФСИН.
Пока Россия готова передавать осужденных женщин — гражданок Узбекистана для отбывания наказания на родине. «Есть наработки определенные (в части передачи осужденных из стран СНГ, — прим. ред.). В частности, с Узбекистаном в хорошей степени готовности находится подписание соглашения о возможности передачи женщин — гражданок Узбекистана, отбывающих наказание в России», — сообщил журналистам руководитель ФСИН.
Одновременно с этим российские граждане, осужденные на территории стран СНГ, смогут отбывать наказание на родине. «Аналогичные процедуры проводятся в отношении граждан России, совершивших преступления на территории стран СНГ. Их, как правило, меньше, намного меньше», — добавил Аркадий Гостев, имея в виду всех осужденных граждан.
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