Споры о языке: башкирские депутаты отбиваются от активистов и оправдываются за скандальный законопроект

Пока часть общественников просит народных избранников включить родные языки в учебные планы, другая требует отозвать их из Госдумы

19 июня Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «Об образовании в Российской Федерации». Изменения касаются добровольности изучения родного языка — и вопрос этот, как известно, уже на протяжении нескольких месяцев будоражит общественность в Уфе и Казани. Законопроект поддержали депутаты от национальных регионов, и это вызывает особое возмущение. Вплоть до того, что зазвучали требования отозвать народных избранников из нижней палаты парламента.

Башкирские депутаты оправдываются

19 июня в Госдуме состоялось первое чтение законопроекта о добровольном изучении родных языков. Из 377 депутатов «за» проголосовали 373. В числе поддержавших проект закона были 14 депутатов из Башкирии: 11 представителей «Единой России» — Павел Качкаев, Михаил Бугера, Зугура Рахматуллина, Рафаэль Марданшин, Рима Баталова, Рамзил Ишсарин, Инга Юмашева, Ильдар Бикбаев, Алексей Изотов, Фарит Ганиев, Зариф Байгускаров, а также Иван Сухарев от ЛДПР, Гаджимурад Омаров от «Справедливой России» и коммунист Александр Ющенко. И только председатель Федерального политического комитета «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов посчитал, что языки трогать не стоит. Позднее Александр Ющенко сообщил, что в день заседания был в командировке и уже написал заявление, чтобы его голос не учитывали.

Почти месяц Республиканская комиссия родителей при исполнительном комитете РОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» (ВКБ) по всей Башкирии собирала подписи, чтобы данный законопроект не принимали, а теперь их работа пошла насмарку. Получается, что свыше 17 тысяч подписей ушли в никуда? Напомним, что такая же ситуация сложилась в Татарстане, Якутии и Кабардино-Балкарии.

Сейчас башкирские депутаты-единоросы пытаются оправдаться за свой поступок. Например, Зариф Байгускаров считает, что если депутаты не кричат о защите языков, то это не значит, что они не работают в этом направлении. Только что именно предпринимают депутаты и почему они голосовали против, он уточнять не стал. А Зугура Рахматуллина, которая одновременно сидит и в депутатском кресле, и в кресле председателя Ассамблеи народов Башкортостана, свою речь начала с обвинений. Она заявила, что СМИ пишут однобоко, а на самом деле было принято постановление Госдумы, которое оставляет родные языки в обязательной части школьной программы.

Зугура Рахматуллина: «Я владею своим родным языком, и моя взрослая дочь говорит на родном языке, и моя маленькая внучка говорит на башкирском, потому что я и ее мама так захотели. Сохранение языков — итог совместной работы всех заинтересованных в этой аксиоме сил». Фото bashinform.ru

— Во втором, главном чтении все эти позиции будут однозначно учтены: языки останутся в обязательной части и будут изучаться в обязательном порядке по выбору! Более того, мы, депутаты от республики, на итоговом заседании рабочей группы в ГД настояли, чтобы предложения от республики были обязательно учтены в постановлении и во втором чтении. Мы также предложили, чтобы заявление на изучение родного языка писали один раз! И нас тоже поддержали, — рассказала Рахматуллина. — И многое будет зависеть от нас самих, в том числе какой язык выберут наши дети! Я владею своим родным языком, и моя взрослая дочь говорит на родном языке, и моя маленькая внучка говорит на башкирском, потому что я и ее мама так захотели. Сохранение языков — итог совместной работы всех заинтересованных в этой аксиоме сил.

Хочется спросить у госпожи Рахматуллиной: «А вы заинтересованы в сохранении языков? Ведь народ не понимает, почему тогда вы голосовали «за» добровольное изучение родных языков». Более того, если депутат уверена, что законопроект не принесет ущерба родным языкам, то зачем ей разглагольствовать об изучении языков в семье? Значит, государство этим законом переложит ответственность за сохранение языков народов России на плечи родителей?

Выбор без выбора

По словам режиссера Марийского национального театра им. М. Шкетана Василия Пектеева, «воду мутят» депутаты, которые никогда не работали в национальных регионах и поэтому не понимают проблемы национальных республик. А марийцы, вращающиеся в околоправительственных кругах, не имеют своей позиции, они привыкли только выполнять указания сверху.

— Вы заходите в любую школу в марийской деревне — ни одного ребенка, для которого русский язык родной. Но вся информация в школе, начиная с вывески «Добро пожаловать», — на русском языке. А это марийская деревня, марийская школа. Мне кажется, это нездоровая обстановка: многие марийцы хотели бы, чтобы их дети изучали марийский язык с садика. Можно привести в качестве примера Финляндию. Шведов в этой стране всего 6% — это национальное меньшинство. Но все финны с первого класса изучают шведский язык, — рассказывает Василий Пектеев. — Говорят, что нужна национальная идея в нашей стране. Национальной идеей не может быть, чтобы все стали русскими. Мне кажется, чтобы у нас в республике и вообще в России люди с уважением относились друг к другу, нужно вспомнить полное название нашей страны: Российская Федерация, федеративное государство. Хорошо, если наши руководители это поймут и будут создавать все условия для людей разных национальностей, чтобы они смогли сохранить свой язык, свою культуру. И не только по праздникам. Так получается, что Марий Эл уже и не национальная республика — она просто так называется.

— В школе детей готовят сдавать ЕГЭ на русском языке и подкупают этим. А это всего лишь экзамен. Кроме того, в ущерб родным языкам преподается второй иностранный язык. Если кто хочет, то пусть изучает, но в вариативной форме. Именно это хотим донести до властей, — заявил председатель уфимского совета Республиканской комиссии родителей Рамиль Култаев.

«Во время чемпионата мира по футболу проще принимать непопулярные меры, как это вышло с повышением пенсионного возраста», — считает Айрат Файзрахманов. Фото Максима Платонова



Народ не прощает

Сначала депутаты планировали обсудить законопроект во время осенней сессии, но перенесли обсуждение на конец весенней. Такую спешку общественники связывают с попыткой уменьшить протестный потенциал в регионах.

«Во время чемпионата мира по футболу проще принимать непопулярные меры, как это вышло с повышением пенсионного возраста», — считает зампредседателя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов.

Второе чтение законопроекта должно состояться на днях. Несмотря на то, что родные языки могут оставить в обязательной части школьной программы, активисты недовольны тем, что они могут стать факультативными. Поэтому выслушивать оправдания депутатов башкирские общественники не хотят, а хотят отозвать слуг народа из парламента. А в Татарстане спикеру Госсовета РТ Фариду Мухаметшину уже направили письмо с требованием отозвать из Госдумы депутатов от РТ, поддержавших поправки в закон об образовании.

— За что голосовали наши депутаты? Нам не нужны депутаты, которые равнодушны к государственности Татарстана, к его основному закону, к равенству его государственных языков! — настаивают авторы требования.

Активисты крупнейшего в Республике Коми общественного движения «Коми войтыр» также готовы поставить вопрос о недоверии Госсовету Коми, если он примет отменяющий обязательное изучение родного языка закон.

— Мы считаем, что попытка узаконить необязательное изучение родных и государственных языков ставит под угрозу существующую систему их функционирования и приведет к серьезным последствиям негативного характера. Принятие же поправок в федеральный закон «Об образовании» может привести к необратимым процессам существования самого государства. И в недалеком будущем также повлечет за собой потерю письменных форм бытования разных языков в обществе, а также значительно сузит и ослабит позиции кириллического письма в мире. Считаем, что обязательное изучение государственных языков республик является ключевым условием сохранения многонациональной российской цивилизации, межнационального мира и согласия, — заявляют активисты народа коми.

«Если факультативность всех языков, кроме русского, закрепится официально, то для всех родных языков это явит собой очередную веху на пути к вымиранию», — говорит языковед, кандидат филологических наук Михаил Ослон. Фото rromanes.org



Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов обещал, что родные языки сохранятся в обязательной части программы. Но когда родители будут писать заявление на выбор языка, на котором предстоит учиться и который предстоит изучать, то они в качестве родного могут выбрать русский. Общественники считают, что родители и школьники не захотят брать лишнюю нагрузку и откажутся от родного языка, что приведет к гибели народа.

Здесь назревает еще одна проблема — куда идти учителям родных языков, если их предмет не выберут? Сможет ли государство предоставить им рабочие места?

— Можно возразить, что язык — дело добровольное. Но добровольность здесь вступает в неравный бой с целесообразностью (в глазах говорящих). В результате доступ к местным языкам в школе ограничивается, так что (даже при желании) освоить его или обрести на нем грамотность будет негде. Если факультативность всех языков, кроме русского, закрепится официально, то для всех родных языков это явит собой очередную веху на пути к вымиранию, — говорит языковед, кандидат филологических наук Михаил Ослон.

— Я считаю, что языки, которые являются государственными в ряде субъектов РФ, не должны быть оттеснены в категорию факультативных. Понимание иного языка, кроме русского, для русских детей, проживающих в республиках, очевидно, очень важно в рамках общей гармонизации национальных отношений в нашей стране, поскольку, когда человек хорошо знает не только свою культуру, а язык является стержнем культуры, это способствует гармонизации межнациональных отношений, — делится своей точкой зрения депутат Госдумы РФ от Астраханской области Олег Шеин.

Депутат рекомендовал ко второму чтению внести поправку о том, что органы власти субъектов РФ, где в качестве государственного установлен иной, кроме русского, язык, «должны получить право этот язык делать обязательным к обучению в рамках общеобразовательного процесса в школах соответствующих территорий».

«ПроУфу»