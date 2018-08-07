Аналитики предсказали отставку Хамитова

Аналитики фонда «Петербургская политика» считают, что глава Башкирии Рустэм Хамитов покинет пост в этом году.

В рейтинге за июль 2018 года он вошел в число девяти губернаторов, которые, вероятнее всего, не усидят в кресле.

Кроме Хамитова смена руководителя грозит Республике Алтай, Санкт-Петербургу, Челябинской области. Также в список вошли губернаторы Ставропольского края, Астраханской, Волгоградской, Курской, Липецкой и Мурманской областей.

Также сегодня отмечается всплеск негативной информации в отношении Хамитова в телеграм-каналах. Кроме рейтинга «Петербургской политики» обсуждается падение котировок главы РБ на «Бирже губернаторов».

Напомним, что на прошлой неделе обострился конфликт Хамитова и Башкирской содовой компании (БСК). «Сода» пригрозила сокращением половины сотрудников, а также запустила информационную кампанию против руководства Башкирии.