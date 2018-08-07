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Аналитики предсказали отставку Хамитова

15:46, 07.08.2018
Аналитики предсказали отставку Хамитова
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Аналитики фонда «Петербургская политика» считают, что глава Башкирии Рустэм Хамитов покинет пост в этом году.

В рейтинге за июль 2018 года он вошел в число девяти губернаторов, которые, вероятнее всего, не усидят в кресле.

Кроме Хамитова смена руководителя грозит Республике Алтай, Санкт-Петербургу, Челябинской области. Также в список вошли губернаторы Ставропольского края, Астраханской, Волгоградской, Курской, Липецкой и Мурманской областей.

Также сегодня отмечается всплеск негативной информации в отношении Хамитова в телеграм-каналах. Кроме рейтинга «Петербургской политики» обсуждается падение котировок главы РБ на «Бирже губернаторов».

Напомним, что на прошлой неделе обострился конфликт Хамитова и Башкирской содовой компании (БСК). «Сода» пригрозила сокращением половины сотрудников, а также запустила информационную кампанию против руководства Башкирии.

ОбществоВласть Башкортостан
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