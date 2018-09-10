Выборы в Курултай Башкирии: интрига с Нагорным, невысокая явка и предсказуемый итог

Единороссы празднуют победу, остальные при своих

Накануне в Единый день голосования состоялись выборы в Государственное Собрание — Курултай Башкортостана. Процесс привлекал внимание несогласованными митингами с задержанием активистов, пьяными членами избиркомов и скандалом со взяткой, случившимся за несколько дней до голосования. Впрочем, любопытными были и предвыборные обещания кандидатов, о чем «Реальное время» писало ранее. Почему жители Башкирии неохотно шли на избирательные участки и кто в итоге получит корочку депутата, в материале корреспондента нашей интернет-газеты.

Хорошая погода подкачала

9 сентября жители Башкирии выбирали 110 депутатов Госсобрания — Курултай РБ. 55 депутатов избирались по одномандатным округам, столько же — по партийным спискам. Все 3 426 избирательных участков, сформированных на территории республики, отработали без особых происшествий. На них пришло 40,6% избирателей, что гораздо меньше по сравнению с мартовскими выборами президента России, когда число проголосовавших составило 75,4%. На низкую явку повлияло несколько факторов: слабая избирательная кампания, пресыщенность населения выборами и хорошая погода.

В избирательных бюллетенях были представлены шесть парламентских партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Зеленые» и «Патриоты России». Еще четыре — «Партия Роста», «Партия Дела», «Партия ветеранов России» и «Защитники Отечества» — выдвинули своих кандидатов через одномандатные округа. Не смогли принять участие в выборах партия «Яблоко» и общественное движение «Открытая Россия», которые не собрали необходимое число подписей, чтобы зарегистрировать своих кандидатов.

«Относительно честные» выборы

10 сентября ЦИК РБ после обработки 99,7% протоколов объявил о уверенной победе «Единой России», набравшей 58,33% голосов избирателей. На втором месте КПРФ — 18,76%, на третьем ЛДПР — 9,95%. В уходящий парламентский поезд успела запрыгнуть «Справедливая Россия», получившая 5,49% голосов избирателей. А вот «Патриоты России» с 3,96% голосов и «Зеленые» с 1,98% оказались вне парламента. По данным экзитпола, в котором участвовало около 33 тысяч избирателей, выходивших с участков, результаты были немного другими и согласно им «Патриоты России» набирали 5%, но подсчет показал обратное.

ЦИК РБ после обработки 99,7% протоколов объявил о уверенной победе «Единой России», набравшей 58,33% голосов избирателей



Нарушений как во время предвыборной кампании, так и в день голосования было немного. Самое частое — некорректные списки избирателей, в них отсутствовали люди, но при этом выявлялись мертвые души. Так, в Стерлитамаке на избирательном участке №720 участке вместо трех человек в список были внесены пять — под теми же самыми фамилиями, но с измененными инициалами и датами рождения. Движение «Голос» сообщило, что в Уфе на избирательном участке №23 девушка пыталась проголосовать не по месту своего жительства, а в Нефтекамске на УИК №470 член участковой комиссии с правом решающего голоса пытался вбросить бюллетени. Попытки вброса были зафиксированы в Белорецком и Иглинском районах.

— Нужно отметить, что все партии, за исключением «Единой России» и КПРФ, согласовали и списки, и кандидатов-одномандатников с властями, поэтому никакого противодействий как во время кампании, так в день выборов, они не испытывали, — рассказал «Реальному времени» общественник Дамир Гарифуллин. — И эти выборы можно назвать относительно честными.

По его словам, на участках в Стерлитамаке, где были установлены КОИБы, явка составила 9—16%. Такой вывод он сделал на основе анализа данных УИКов по Ольховскому избирательному округу №24.

И победа достается…

По одномандатным округам на выборы шли 285 кандидатов. Из них 279 человек были выдвинуты политическими партиями и лишь шестеро были самовыдвиженцами. И здесь вновь большинство победителей представляют «Единую Россию». Стоит отметить, что в нескольких округах в схватке за депутатское кресло сошлись сильные политические фигуры.

Нарушений как во время предвыборной кампании, так и в день голосования было немного



Так, в Северном избирательном округе №31 действующий депутат, генеральный директор «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов боролся с экс-банкиром Рафисом Кадыровым. Победа оказалась на стороне газовика. Еще к одному одномандатному округу было приковано внимание и прессы, и общественности — это Ленинский округ №7. В нем баллотировался бывший руководитель Администрации главы РБ Владимир Нагорный, который представлял «Патриотов России». Ему противостоял известный строитель, бывший директор «Инвестиционно-строительного комитета Уфы», единоросс Альберт Масифуллин. Победа досталась… «патриоту» Нагорному. Вновь попала в Госсобрание и представительница «Зеленых» Руфина Шагапова.

Теперь новый парламент Башкирии будет выглядеть так: «Единая Россия» — 79 мест, КПРФ — 15 мест, ЛДПР — 7 мест, «Справедливая Россия» — 5 мест, «Патриоты России» — 2 места, «Зеленые» — 1, еще 1 место досталось самовыдвиженцам.