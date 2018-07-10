Фаиль Алсынов, «Башкорт»: «Любой имеет право болеть за кого-то. Мы поддержали хорватов»

Руководитель БОО «Башкорт» ответил на обвинения в «сепаратизме» и пояснил, почему болел за соперника сборной России

В соцсетях разгорелись нешуточные страсти вокруг организации «Башкорт» («Башҡорт»). Напомним, башкирские общественники в матче Россия — Хорватия поддержали балканскую команду, что вызвало шквал обвинений в их адрес. Например, публицист, русский националист Егор Холмогоров в своем telegram-канале назвал сторонников организации сепаратистами, поддержавшими «усташей». Председатель БОО «Башкорт» Фаиль Алсынов в интервью «Реальному времени» ответил на эти обвинения, объяснив, почему болел за хорватов. Кроме того, он раскритиковал действия региональных властей и вспомнил конфликт с Русланом Белым, пообещав, что оскорбление комиком памяти Салавата Юлаева «просто так не оставит».

«Никакого сепаратизма нет»

— Фаиль Фаттахович, поясните для начала: организация «Башкорт» поддерживала хорватов в матче с Россией?

— Да, поддерживала. И мы писали об этом.

— И вас после этого очередной раз упрекнули в сепаратизме.…

— Какой сепаратизм? Никакого сепаратизма нет. Любой имеет право болеть за какую-нибудь команду: кто-то болеет за Бразилию, кто-то за Испанию или Германию. А мы поддержали хорватов. Здесь есть политический момент. Когда российская сборная начала побеждать, в России стали повышать пенсионный возраст. И каждая такая победа — что-то новое для нас. Сейчас идет давление на национальные республики: у регионов все отбирают. На сегодняшний день мы практически все потеряли: никакого федерализма, никакого суверенитета, даже президента переименовали в «главу». О чем это говорит? Наверное, идет такая государственная политика. Не зря же говорят об укрупнении регионов. Вероятно, к тому все и идет. Мы не против сборной России, а против политики, которая сопровождает спортивные победы и выражается в давлении на национальные регионы. Мы не хотим, чтоб нас лишили башкирского языка как государственного. Если отношение к республикам действительно будет федеративным — земли, ее недра, предприятия будут принадлежать нам, а народ сможет выбрать своего президента, а не назначенца Путина — тогда мы как Кадыров будем кричать, что мы за Россию.

— То есть вы поддерживаете не именно хорватов, а тех, кто играет против сборной России?

— Это была наша позиция и мы ее озвучили.

— А как вы относитесь к поступку хорватского футболиста Виды, записавшего видео в раздевалке сборной, где он кричит «Слава Украине!»?

— К сожалению, я этого не видел.

— За кого будете болеть в матче Хорватии с Англией?

— Ни за кого. Пусть побеждает сильнейший.

«Мы против добровольности изучения языков в республиках. Наш язык не хуже и не ниже других языков — русского, английского или татарского». Фото mkset.ru



«При Муртазе Губайдулловиче мы многое потеряли»

— Ваша организация проводит акции в поддержку родного языка. Поясните вашу позицию по языковому законопроекту, который в первом чтении приняла Госдума.

— Мы против добровольности изучения языков в республиках. Наш язык не хуже и не ниже других языков — русского, английского или татарского. Мы проживаем не просто в стране России, но и в Республике Башкортостан. А в нашей Конституции написано, что у нас есть национальный язык, герб, гимн, флаг. Живущим здесь людям от всего этого хуже не становится. Даже многие русские выступают в защиту башкирского языка. Поэтому мы требуем, и это наша позиция, чтобы проживающие в Башкортостане в обязательном порядке изучали башкирский язык. Мы же не против остальных языков, не считаем себя лучше других наций. Мы просто националисты: ставим свой язык не выше и не ниже остальных. Люди должны изучать башкирский язык в обязательном порядке, как и русский.

— Почему, как вы думаете, башкирские депутаты Госдумы, в том числе башкиры по национальности, проголосовали за этот законопроект в первом чтении?

— Потому что они уселись в свои кресла и теперь боятся их потерять. В нашем народе таких называют манкуртами — у них нет национальности, они не переживают за будущее. Ради власти и денег они готовы на все. Их сверху назначили, и они под диктовку что-то делают. Если им скажут: «Давайте Республику Башкортостан переименуем в Уфимскую губернию», — не удивлюсь, если они обеими руками за это проголосуют. Их не народ выбрал.

— Вы также защищали шиханы и даже провели масштабный флешмоб «Кольцо жизни» у горы Торатау. Будете в дальнейшем проводить подобные акции?

— Обязательно. Наша организация — одна из самых активных и реальных. Мы выступаем открыто, озвучиваем свою позицию. Если будет давление по национальному вопросу, всегда готовы выступить с заявлением.

— Были ли «наезды» или упреки в ваш адрес со стороны «Соды» (БСК) после этой акции в защиту шиханов?

— Упреков не было. А недавно они сами провели митинг в Стерлитамаке. Мы будем дальше отстаивать не только шихан Торатау, но и все природные памятники республики.

— Правильно ли я понимаю, что в вопросе шиханов вас поддержало руководство Башкирии и Рустэм Хамитов?

— Нет, вы неправильно поняли. Это лишь такая позиция Рустэма Закиевича на сегодняшний день. Если завтра на него будет оказано сильное давление, он может резко изменить свое мнение. Наверное, это единственный момент, в котором наши позиции совпали. Если он завтра поменяет свое мнение, мы по-прежнему будем стоять на своем.

— И тем не менее вас упрекнул башкирский оппозиционер Айрат Дильмухаметов — будто бы вы сотрудничаете с Хамитовым.

— Так можно сказать про любого человека из оппозиции. Я тоже могу написать свое мнение, что Дильмухаметов работает с кем-то или финансируется откуда-нибудь. Раньше про нас говорили, что мы рахимовские, теперь — что хамитовские. До этого говорили, что мы продались «Соде». Если мы будем заниматься активной общественной деятельностью, политики всегда будут распускать про нас такие слухи.

— А как вы относитесь к Рустэму Закиевичу? И к Муртазе Губайдулловичу?

— При Муртазе Губайдулловиче мы многое потеряли: ту же «Башнефть» и дальше можно много перечислять. А Рустэма Закиевича назначили из Москвы. И вряд ли он будет искренне защищать интересы республики и нашего народа. Назначенцы всегда будут. А мы хотим, чтоб у нас был свой народный президент.

— А ваше отношение к деятельности того же Дильмухаметова, который уже отбыл срок в тюрьме?

— Изначально, когда его судили (и потом дали третий срок), мы выступали, ходили в суды. Когда его посадили, носили передачки, проводили митинг в его защиту. Когда он вышел из тюрьмы, мы его встретили. Когда Дильмухаметов выдвинулся (в президенты Башкортостана, — прим. ред.), наша организация единственная официально поддержала его кандидатуру. Относимся нормально.

«Мы будем дальше отстаивать не только шихан Торатау, но и все природные памятники республики». Фото idelreal.org

— Несмотря на его критику организации «Башкорт»?

— Такова жизнь. Это нормальное явление.

— Как вы считаете, например, у Раиля Сарбаева есть шансы пройти в Госсобрание?

— Если выборы у нас будут честными, то шанс есть. А при нынешней власти шансов нет.

— В сентябре в республике пройдут парламентские выборы. Будете выставлять свою кандидатуру?

— В планах есть. Но подробности озвучивать не буду, так как может начаться давление. Поживем — увидим. А так, участвовать будем.

— То есть вы выставите свою кандидатуру?

— Да.

— Обратил внимание, что вы не любите, когда регион называют «Башкирией», а не «Башкортостаном». Для вас это так принципиально?

— У нас есть Конституция, в которой республика обозначена как «Башкортостан». У нас не губерния. Уже и по телевидению, даже по БСТ, говорят «Башкирия». Мы, конечно, против такого наименования, это неправильно.

«Пламенный привет Руслану Белому»

— Вы также высказывались о конфликте вокруг Руслана Белого, который оскорбил память Салавата Юлаева. Чем в итоге дело закончилось?

— Абсолютно ничем. Никто не извинился до сих пор. Но попытки добиться извинений предпринимаются. Просто так мы это не оставим, пусть он ждет. От нашей организации большой пламенный привет Руслану Белому.

— Пусть ждет чего? Гостей?

— Я такого не говорил (смеется).

— Скажите, зачем понадобилось создавать организацию «Башкорт», когда уже имеются Всемирный курултай башкир, Конгресс башкирского народа, были СБМ, «Кук буре» и другие?

— Почему рождаются такие оппозиционные башкирские организации? Из-за деятельности Курултая (Всемирный курултай башкир, – прим. ред.). Раньше, в 1990-е годы, были Башкирский национальный центр «Урал», Союз башкирской молодежи, они боролись за национальные интересы башкирского народа. Но потом был создан этот Всемирный курултай башкир — международный совет общественных организаций. Они хотели объединить все национальные организации. И создание этой структуры стало ошибкой. Постепенно ВКБ стал превращаться в маргинальную организацию. На сегодняшний день мы вообще не признаем Курултай, это вредительская организация, которая не защищает интересы башкирского народа. Скорее, наоборот.

— Но ВКБ тоже поддерживает язык, проводит различные акции, выступает с инициативами.

— Таким образом просто спускают пар. Было бы лучше, если бы они не существовали. Народ возлагает на них определенные надежды, поскольку люди видят, что ВКБ делает некие заявления, собирает подписи. Все это для галочки.

«Мы, башкирская общественная организация «Башкорт», образовались в 2014 году. Нам до сих пор, вот уже три года, не могут закрыть уголовное дело по хулиганству. В наших офисах постоянно проводятся обыски. Идет давление». Фото vk.com



— А были ли у вас контакты с Конгрессом башкирского народа?

— Такой организации уже нет. Забудьте о ней. Может, есть там еще два-три человека.

— Были ли у организации «Башкорт» проблемы с государственными надзорными органами?

— Были. Мы, башкирская общественная организация «Башкорт», образовались в 2014 году. Нам до сих пор, вот уже три года, не могут закрыть уголовное дело по хулиганству. В наших офисах постоянно проводятся обыски. Идет давление.

— А сколько людей в «Башкорте» сегодня?

— К сожалению, не смогу назвать цифру. Сторонников у нашей организации много. У нас несколько филиалов — Зауральский, Усерганский (в Хайбуллинском районе) и Южный (Ишимбайский район). В Дни башкирской молодежи мы открыли еще три — Зилаирский, Кугарчинский и Белорецкий. Количество сторонников с каждым годом становится все больше. Про нас постоянно говорят (особенно любители покритиковать), что мы молодежная организация. Согласен, у нас большинство — молодежь, но есть и взрослые. Есть и совет аксакалов: когда мы проводим важные политические мероприятия, обязательно с ними советуемся.

— Поддерживаете ли вы контакты с национальными организациями Татарстана или Кавказа?

— С Кавказом — нет. А с татарскими националистами, активистами общаемся. Там (в Татарстане, — прим. ред.) у нас есть хорошие знакомые. Также держим связь с Чувашией, Казахстаном. Имена называть не буду, иначе на них могут оказать давление.