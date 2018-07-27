Война за шиханы: кому Рустэм Хамитов отдает в разработку Гумеровское месторождение?

Жители Башкирии «шизеют» от природной красоты Гумеровского месторождения и от того, как вокруг него растут уголовные дела

Фото: Радик Вахитов

Недавно глава Башкортостана Рустэм Хамитов предложил создать новое производство кальцинированной соды. Тем самым он решил поставить точку в споре с «Башкирской содовой компанией» вокруг горы Торатау, в защиту которой выступают многие общественники. Альтернативой шиханам (и «Соде») в качестве источника сырья рассматривается Гумеровское месторождение. При этом его разработку могут отдать людям с мутной репутацией. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

Глава Башкирии Рустэм Хамитов вступил в активную фазу противостояния с «Башкирской содовой компанией», за которой стоит экс-полпред в ПФО Григорий Рапота. Сырье, добываемое БСК для производства кальцинированной соды с бывшего шихана Шахтау, заканчивается. И «Сода» теперь намерена разработать гору Торатау (Тратау), защищать которую взялись неравнодушные жители республики. Поддержал активистов и Рустэм Хамитов. Возникает дилемма: с одной стороны, сохранение природного памятника, своего рода священного места для башкир, с другой стороны, спасение промышленного гиганта, практически единственного в стране производителя соды, плюс тысячи рабочих мест. В конфликт вовлекались не только известные политтехнологи, но и федеральные министры. В условиях немалого политического и информационного давления на главу региона опять поползли слухи о его отставке. Дабы вырулить ситуацию, Рустэм Закиевич вновь предложил пустить в разработку Гумеровское месторождение. И палочкой-выручалочкой в этом деле должна стать компания «Тау-нефтехим», которую связывают партнерские отношения с татарстанскими элитами.

«У нас красиво. Все экологически чистое»



В 45 километрах от башкирского города Стерлитамака есть чудесное место — Гумеровское ущелье. Правда, последнее время его называют Гумеровским месторождением известняка и, как эстафетную палочку, передают из рук в руки.

Гора Бужа-тау



Добраться туда непросто. Уже в конце пути надо проехать по мосту через реку Шиду, где указатель на башкирском — «ШИҘЕй» (последняя буква означает «йылға» — речка) — воспринимаешь как команду к действию, начиная понемногу «шизеть» от окружающих красот. Еще семь километров грунтовки — и упираешься в горы, у основания которых примостилась деревня Гумерово (Ишимбайский район). После села дороги нет — тупик. Как нет в селе ни школы, ни клуба, а единственный торговый киоск — размером с одноместную туристическую палатку. Местные по-русски говорят плохо, поэтому общаемся на ядреной смеси русского и башкиро-татарского.



Раису около сорока, работы нет, он сидит на скамейке на центральной улице деревни и готов поддержать беседу с любым заезжим гостем.

— Вот видишь эту гору? — начинает он. — Это Бужа-тау, ее и собираются разрабатывать. Плохо это, но от нас ничего не зависит. Мы уже к этому спокойно относимся. Из деревни много людей уехало. Работы нет, есть пара фермеров, но что они делают — не знаем.

Действительно, все поля в округе в цветах, но за этой красотой не видно следов деятельности человека.

«В выходные бывает много туристов, едут в горы. У нас красиво — на десятки километров ни одного производства. Все экологически чистое», — говорит Раис



— Правда, в последние годы в Гумерово стали возвращаться люди, — продолжает собеседник. — Разводят пасеки, говорят, что хотят пожить вдали от людей. В выходные бывает много туристов, едут в горы. У нас красиво — на десятки километров ни одного производства. Все экологически чистое. Сметану брать будешь? Банка — 300.

— Почему — 300? В городе же 200.

— Хорошо, бери за 200.

По совету Раиса проезжаем за село, пересекаем ледяную реку Зиган и попадаем в сказку — легкий воздух, величественные деревья и молчаливые горы. Но сказка эта, вероятно, с грустным концом.

Из рук в руки

Исследования запасов известняка Гумеровского месторождения начались в 2012 году. Тогда была создана компания ООО «Ишимбайский известняк», которую учредили два частных лица. Она получила права на разведку и разработку Гумеровского месторождения. В 2015 году в число учредителей вошел «Башкиравтодор», а затем дорожников сменил «Региональный фонд» — оператор крупных госпакетов башкирских предприятий, этакий аналог татарстанского СИНХ. Все это происходило в период активной «продажи» Гумеровского месторождения «Башкирской содовой компании» в качестве сырьевой альтернативы — вместо шиханов.

В ноябре-декабре 2015 года в ущелье шли активные работы: вырубались просеки, брались пробы известняка, которые были направлены в Роснедра. В июле 2017 года эксперты Роснедр вынесли заключение — гумеровский известняк по своим химическим свойствам не подходит «Башкирской содовой компании», однако его можно использовать для производства кальцинированной соды на других технологических мощностях. Запасы чистого известняка на Гумеровском участке были оценены в 4,58 млн тонн, а вот «грязного», категории С2, оказалось куда больше — 52 млн тонн.

Компания «Тау-нефтехим» управляет двумя крупными химическими производствами в Стерлитамаке — нефтехимическим заводом (СНХЗ) и «Синтез-Каучуком»



После этого заключения «Региональный фонд» утратил интерес к месторождению и вышел из проекта. А контрольный пакет «Ишимбайского известняка» с конца 2017 года перешел компании ООО «Недвижимость» стерлитамакского предпринимателя Иосифа Рутмана.

Эта компания уже заявила, что гумеровский известняк послужит сырьем для нового содового производства. В Башкирии за это заявление ухватились как за спасательный круг: не нужно разрабатывать шиханы и при этом можно избежать обвинений в закрытии стратегического производства, ведь взамен БСК появится другое.

Сфера интересов Иосифа Рутмана обширная: от нефтехимии до торговли, но главный актив — компания «Тау-нефтехим». Она управляет двумя крупными химическими производствами в Стерлитамаке — нефтехимическим заводом (СНХЗ) и «Синтез-Каучуком». «Тау-нефтехимом» стерлитамакский предприниматель владеет в равных долях с уфимским бизнесменом Дамиром Мугиновым. К слову, в конце мая «Тау-нефтехим» заключил сделку с татарстанским «Ак Барс» Банком на предоставление кредита в 1 миллиард рублей (чтобы выяснить условия, редакция «Реального времени» направила запрос в банк, на момент публикации материала ответ не получен, — прим. ред.). В 2017 году оборот компании составил более 20 миллиардов рублей.

Дела первые

Уголовные дела против бизнесмена Иосифа Рутмана возникли из-за противостояния вокруг крупного торгового центра в Стерлитамаке — «Сити-молла». На участок земли в 7 гектаров, на котором и был построен торговый комплекс, претендовала и компания Рутмана «Недвижимость», но проиграла торги. При этом победитель — ООО «В-Траст» — был обвинен в том, что незаконно получил участок и не выполнил обязательства по инвестициям в прокладку тепломагистрали стоимостью 360 миллионов рублей.

Проигравшие связали «В-траст» с «Башкирской содовой компанией», так как среди ее учредителей фигурировал один из бывших менеджеров компании. Последовали два года судебных разбирательств, в которых права на участок остались за «В-трастом». Тогда в январе 2017 года несколько человек из окружения начальника службы безопасности группы «ТАУ» Эдуарда Васильева перекупили «В-траст» у ее директора.





Уголовное преследование второго владельца «Тау-нефтехима» — Дамира Мугинова (на фото — второй справа) — началось в июле 2018 года. Фото dmuginov.livejournal.com



На подозрительную сделку обратили внимание юристы, занимавшиеся ликвидацией компании, и обратились в полицию. Представители МВД по Стерлитамаку завели уголовное дело о мошенничестве, и вряд ли бы оно вылилось во что-то серьезное, если бы не попытка дачи взятки одному из руководителей башкирской прокуратуры. Следователи посчитали, что взятку готовили для прекращения дела о мошенничестве с «В-трастом».

К подозреваемым внедрили своего человека, который вел видео- и аудиозаписи. Именно от него была получена информация о том, что к этим делам может быть причастен Иосиф Рутман. Попытки допросить бизнесмена ни к чему не привели — он скрылся за пределами России. В сентябре 2017 года бизнесмен был объявлен в федеральный розыск. Кстати, именно с этого времени обозначился интерес структур, связанных с ним, к Гумеровскому месторождению.

Что же касается остальных участников группы, включая Эдуарда Васильева, то сейчас их дела рассматриваются в Стерлитамакском городском суде.

Дела вторые

Уголовное преследование второго владельца «Тау-нефтехима» — Дамира Мугинова — началось в июле 2018 года. В ночь с 7 на 8 июля сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД республики провели обыски в офисах «Тау-нефтехима». Изымались бухгалтерские документы за 2015—2018 годы. По данным газеты «Коммерсант», был изъят 171 мешок с документами. Представители химгиганта выразили по этому поводу протест, посчитав, что полицейские превысили свои полномочия.

Поначалу новый обыск в компании восприняли как продолжение противостояния с БСК, но выяснилось, что ветер дует с другой стороны. Через неделю после обысков в Стерлитамаке полицейские явились в управляющую компанию «Аркада», принадлежащую Мугинову, а также в гостиницу «Тан» в Уфе, и вновь последовали обыски. Причина — расследование обстоятельств сделки с участком земли в Уфе на улице Зорге. В 2013—2014 годы из муниципальной собственности были отчуждены участки площадью около 9 тысяч кв. метров. Структуры Дамира Мугинова купили землю за 15 миллионов рублей, а затем перепродали за 140 миллионов рублей компании «Город».





Сфера интересов Иосифа Рутмана обширная: от нефтехимии до торговли, но главный актив — компания «Тау-нефтехим»



Расследование этой сделки продолжается. Чиновника, который подписывал документы на передачу земли, — заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Эдуарда Сардарова — поместили под домашний арест на 40 суток.

Себе в убыток?

В условиях всех этих уголовных хитросплетений тема Гумеровского месторождения и нового содового производства не осталась забытой. 6 июня Рустэм Хамитов заявил, что будет выходить в правительство России с просьбой поддержать строительство нового завода в Ишимбайском районе республики. А в середине июля китайская компания TCC Group разработала технико-экономическое обоснование для инвестиционной компании «Таурус», связанной с «ТАУ», для строительства нового предприятия.

Еще одно заинтересованное лицо — «Башкирская содовая компания» — никак не комментирует происходящее, заявляя, что вопрос с Гумеровским месторождением для них закрыт после заключения Роснедр. Человек, близкий к компании, рассказал, что конкуренции в России не опасаются.



— Себестоимость тонны кальцинированной соды, выработанной в Стерлитамаке из сырья Шахтау, составляет 70 долларов. После ее транспортировки потребителям она увеличивается до 90—100 долларов. Стоимость американской соды, которая добывается открытым способом и изначально дешевле нашей, в порту Санкт-Петербурга составляет 110 долларов. Примерно столько же стоит турецкая сода, завозимая в страну. Все новые проекты будут существенно дороже, и рынок будет потерян. Единственная возможность сохранить в России производство — это продолжить разрабатывать шиханы. Компанию не интересует Гумеровское месторождение ни по своим химическим свойствам, ни по экономическим характеристикам, этот проект никогда себя не окупит. Запасы сырья в нем в категории С1 оценены в объеме 4,58 млн тонн, то есть завод-«миллионник» сможет проработать на этом известняке лишь несколько лет. Заявления о строительстве нового содового завода стоит воспринимать просто как заявления, — рассказал «Реальному времени» источник, близкий к руководству БСК.





Судьба Гумеровского ущелья, похоже, предрешена



Однако судьба Гумеровского ущелья, похоже, предрешена. В покое его уже не оставят, рано или поздно оно превратится либо в соду, либо в дорожную щебенку. Поэтому у желающих насладиться его девственной красотой остается совсем немного времени.