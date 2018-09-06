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Промышленность

БСК подарила правительству Башкирии «Конгресс-холл» в Уфе

13:34, 06.09.2018
БСК подарила правительству Башкирии «Конгресс-холл» в Уфе
Фото: google.ru/maps / скриншот

Накануне на пресс-конференции в Уфе представители Башкирской содовой компании (БСК) сообщили, что акционеры компании передали республиканским властям здание «Конгресс-холла».

Промышленники рассказали, что в 2013 году объект был передан в собственность Башкирии. Таким образом они решили помочь правительству РБ в подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС, которые состоялись в 2015 году.

Отмечалось, что в это же время проходило слияние стерлитамакских «Соды» и «Каустика» в БСК.

На этой же пресс-конференции представители БСК рассказали о том, почему им нужен именно шихан Торатау и ответили на все доводы экологов и других общественников.

ПромышленностьОбществоВласть Башкортостан
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