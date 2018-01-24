Главные интриги визита Путина в Уфу: предвыборные телодвижения в «реальном секторе»

Сегодня во второй половине дня президент РФ Владимир Путин впервые за последние два с половиной года приехал в Уфу. По официальной версии — чтобы провести здесь несколько рабочих совещаний, по неофициальной — чтобы дать фактический старт своей предвыборной кампании в «электорально значимых регионах» с национальной спецификой (напомним, сегодня же вечером Путин вылетит в Казань).

«Путин не боится националистов»

Хотя визиты Владимира Путина в Уфу и Казань на официальном сайте президента РФ названы «рабочими поездками», в них довольно отчетливо проступает предвыборная суть — глава государства наверняка раздаст ценные указания по подъему реального (в частности, оборонного) сектора. Напомним, гвоздем уфимской программы будет посещение Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО), где Путин проведет совещание по вопросам диверсификации производства, а одним из главных событий в столице Татарстана станет визит президента РФ на Казанский авиационный завод, где ему покажут демонстрационный полет модернизированного Ту-160М. А до этого в ходе своих региональных поездок Путин посетил еще два промышленных предприятия — ГАЗ и Тверской вагоностроительный завод.

Московский политолог и политтехнолог, бывший заместитель руководителя администрации президента РБ Аббас Галлямов считает, что выбор Башкортостана и Татарстана в качестве стартовых точек предвыборной кампании не случаен:

— Это крупные, электорально значимые регионы с лоялистски настроенным населением. Именно с таких регионов и надо начинать кампанию. В этом смысле нет ничего удивительного, что Путин решил их посетить. И есть еще одно соображение. После истории с отменой обязательного преподавания национальных языков возникло ощущение, что лично Путину туда лучше не ездить — кто-то из местных может вновь попытаться поставить проблему в повестку. Демонстративно игнорируя эту опасность, Путин зарабатывает неплохие очки. Националисты в обоих регионах видят, что Путин их не боится и по-прежнему считает эти республики своими вотчинами. Выглядит это как проявление силы, а силу наш избиратель ценит.

Гвоздь уфимской программы — посещение Уфимского моторостроительного производственного объединения. Фото glavarb.ru

Шанс для обманутых дольщиков

«Наш избиратель» наверняка оценит и беспрецедентные меры благоустройства, предпринятые в Уфе перед приездом Путина. По сообщениям местных СМИ, в городе полностью очистили от снега улицы по предполагаемому маршруту следования президентского кортежа — причем не по одному, а на всякий случай по нескольким, а также заварили все канализационные люки в районе УМПО и некоторых других местах и перекрасили несколько зданий на территории завода (некоторые — лишь наполовину).

Воспользовавшись редкой возможностью (последний раз глава государства был в Уфе два с половиной года назад — тогда он приезжал на встречу глав государств БРИКС и ШОС), донести до Путина свои проблемы решили уфимские обманутые дольщики. Один из них, мужчина из числа дольщиков 11-го квартала «Миловского парка», за несколько часов до приземления самолета главы государства встал с одиночным пикетом у здания УМПО. Он тут же был задержан полицейскими. Позже один из дольщиков ОАО «Интеграл» вышел с плакатом к зданию правительства РБ.

Как сообщил портал mkset.ru, в итоге полиция задержала несколько человек с плакатами в разных районах города. «В основном наших ребят доставляют в отделение полиции, поят горячим чаем и потом отпускают. Плакаты, правда, забирают», — рассказала порталу руководитель инициативной группы дольщиков ЖК «Миловский парк» Анна Цветова.

Донести до Путина свои проблемы намерены и уфимские обманутые дольщики. Фото gorobzor.ru

Интриги визита

Злые уфимские языки утверждают, что выбор УМПО как основной локации визита был обусловлен тем, что «при Хамитове и посмотреть больше нечего, вот и было решено в Москве проведать владения Чемезова».

«Ростеховский» моторостроительный завод — действительно мощное предприятие с персоналом 22 тысячи человек, выручкой 69 млрд рублей и чистой прибылью 3,5 млрд рублей по итогам 2016 года, по данным «СПАРК-Интерфакс». В основном на предприятии производят турбореактивные авиационные двигатели для семейства Су и самолетов гражданской авиации, кроме того, завод занимается их сервисным обслуживанием и ремонтом, а также производством и ремонтом узлов вертолетной техники и выпуском оборудования для нефтегазовой промышленности. Руководит УМПО местный кадр, молодой (40 лет) и перспективный Евгений Семивеличенко, в 2012—2016 гг. — председатель уфимского горсовета.

К интригам визита местные наблюдатели относят вопросы — будет ли приглашен на встречу с президентом России мэр Уфы Ирек Ялалов (параллельный «центр силы» в Башкортостане), получит ли что-то вроде благословения почти официальный преемник Хамитова — председатель правительства РБ Рустэм Марданов, и насколько «тяжелой» окажется выданная главе Башкортостана «зеленая папка», в которой аккумулируются жалобы президенту РФ от населения с мест.

В планах президента РФ — рабочая встреча с Рустэмом Хамитовым. Фото kremlin.ru

Помимо визита на УМПО, в планах президента РФ — рабочие встречи с Рустэмом Хамитовым и председателем Центрального духовного управления мусульман Талгатом Таджуддином. Программа поездки Путина в Казань не в пример насыщеннее (к слову, в Казань уже съехалось мусульманское духовенство). С чем это связано, «Реальному времени» также прокомментировал Аббас Галлямов:

— Такие вещи во многим зависят от политического веса главы региона. Если с ним считаются, то уделяют больше внимания, если нет — внимание ему достается по остаточному принципу. Политический вес Минниханова, даже с учетом всех неудач прошлого года, по-прежнему на порядок выше веса Хамитова.