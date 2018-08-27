«Дотации, выделяемые государственным СМИ, стоит распределять в виде грантов объективным и оперативным медиа»

Башкирский медиамагнат Андрей Назаров — о том, зачем он создал сайт «РБК-Башкортостан», сколько осталось жить бумажным СМИ и усидит ли в своем кресле Рустэм Хамитов

Уфимский медиаолигарх Андрей Назаров создает региональный холдинг РБК — вслед за телеканалом РБК он оформил франшизу на одноименный сайт. «Реальное время» связалось с ним, чтобы уточнить цель этих покупок и заодно узнать мнение медиаменеджера о происходящем в отрасли и в башкирской политике.

«В будущем СМИ Башкортостана будут на очень хорошем счету в России»



— Андрей Геннадьевич, почему вслед за франшизой на канал РБК вы подписали договор о франшизе на сайт РБК?

— Мы подписали договор о франшизе в силу того, что очень много людей смотрят новости через интернет. Наша нынешняя цель — повышать объективность сайта РБК.

— С руководством редакции сайта и составом башкирского сайта РБК вы уже определились?

— Кто будет возглавлять сайт, можно будет сказать после собеседования — оно сейчас как раз идет, но большая часть коллектива сайта РБК останется, кроме руководителя.

— Как вы в целом охарактеризуете состояние медиарынка Башкирии?

— Для большей части российских регионов характерна ситуация, когда большинство СМИ — государственные, так как они постоянно получают от государства финансовую поддержку, возможность получения контента, приглашения на совещания и так далее. Но в Башкортостане есть ряд действительно независимых СМИ — например, региональная вкладка газеты «Коммерсант» (газета, как известно, находится в частных руках), канал «РБК-Уфа», теперь вот сайт РБК, ну и ряд электронных и бумажных газет. Но я думаю, что и телеканал «РБК-Уфа» и сайт «РБК-Башкортостан» будут не сильно ниже федеральных СМИ по объективности. Остальные СМИ Башкирии также подтягиваются к достойному объективному уровню показа событий, и я могу сделать вывод, что уровень СМИ в Башкортостане достаточно хороший, хотя им есть куда стремиться и расти. Думаю, что в будущем СМИ Башкортостана будут на очень хорошем счету в России.

«Определенные нюансы событий могут освещать только деловые СМИ – начиная от курса валют и заканчивая тем, что происходит на биржах, как происходят те или иные сделки, каково финансовое и экономическое состояние предприятий, городов, регионов». Фото inosmi.ru



— А верите ли вы в будущее деловых СМИ? Многие сейчас говорят о кризисе именно в этом сегменте медиа.

— Без деловых СМИ невозможно развивать экономику, невозможно, чтобы предприниматели и экономически активные люди не знали, что происходит в регионе и в целом в стране. Определенные нюансы событий могут освещать только деловые СМИ — начиная от курса валют и заканчивая тем, что происходит на биржах, как происходят те или иные сделки, каково финансовое и экономическое состояние предприятий, городов, регионов. Понятно, что чаще всего людям интереснее знать, где что сгорело и кто кого убил, кто на кого наехал, — эти факты всегда приковывают к себе большее внимание, и неделовые СМИ большую часть своих новостей заполняют именно жареными событиями.

Но у деловых СМИ более четкая задача и, если хотите, более благородная — развивать экономику и рассказывать о ней. Мы с коллегами хотим отдаться этой благородной задаче, хотим, чтобы деловые СМИ Башкортостана были неангажированными, объективными, оперативными, и мне кажется, что у «РБК-Уфа» это получается, и я надеюсь, что и сайт «РБК-Башкортостан» будет таким же объективным и оперативным. И мне думается, что наше стремление к объективности и оперативности дает плюсы Башкортостану, ведь чем информированнее будут люди, тем более объективной информацией они будут располагать, а значит, и пользы для них будет много — в частности, они будут знать, куда инвестировать, зачем инвестировать и так далее. И тут нет смысла отделять частный бизнес от государства, и наоборот — я считаю, что людям нужны абсолютно все СМИ, и если они есть, происходит их взаимное дополнение.

«Вряд ли печатные СМИ исчезнут полностью»

— Расскажите о вашем проекте «Независимая уральская газета». Для чего он был создан и как развивается?

— «Независимая уральская газета» существует более 20 лет, и она всегда преследовала цель объективного освещения событий в Башкортостане. Изначально это СМИ называлось «Уральский проект», потом произошел ребрендинг, и появилась «Независимая уральская газета». В отличие от РБК контент этого издания чуть больше и шире — там есть не только деловые новости, но и политические и общественные, из жизни как Башкортостана, так и Урала и Зауралья — именно такая задача ставилась перед этим СМИ. И если такое СМИ до сих пор существует, то это говорит о том, что оно востребовано. Конечно, эта газета не находится в той динамике, в том развитии и в той мощи, как федеральные СМИ, но она неплохо работает, и сейчас, когда в Башкирии создается медиахолдинг из «Независимой уральской газеты», телеканала «РБК-Уфа» и сайта «РБК-Башкортостан», для читателя, на мой взгляд, происходит прекрасное взаимодополнение и максимально объективное освещение всех событий в регионе. Ведь читателям в Башкортостане интересно знать не только деловые новости, но и все остальные.

— Каким бы вам хотелось видеть выстраивание отношений независимых СМИ того же Башкортостана с органами власти, с федеральным центром, с региональными элитами?

— Мне кажется, что задача любого государства и, соответственно, отдельно взятого региона, если они хотят объективности в СМИ, — в том, чтобы обеспечить всем СМИ (государственным, муниципальным, частным) равный доступ к органам власти. Важно, чтобы у всех СМИ был доступ к любому событию и мероприятию в равной степени. А те дотации, которые выделяются государственным СМИ, логично было бы распределять в виде грантов любым СМИ, которые являются объективными и оперативными, независимо от формы собственности. И я считаю, что идея грантов была бы полезна всем сторонам.

«Вряд ли печатные СМИ полностью исчезнут. Наверное, останутся сильные, объективные и профессиональные печатные газеты, но людей, которые хотели бы прочитать печатную газету, будет все меньше». Фото Романа Хасаева

В Башкортостане определенная тенденция по отношению к СМИ уже существует — сайт «РБК-Башкортостан» до недавнего времени, напоминаю, был в составе государственной структуры «Башинформ», и когда федеральный РБК принял решение отдать сайт в частные руки, то со стороны руководства Республики Башкортостан не было никакого противодействия. Это говорит о том, что важно, чтобы СМИ работали объективно независимо от формы собственности.

— Что происходит на рекламном рынке в Башкирии? Насколько верна информация, что идет серьезный отток рекламы даже с телевидения, не говоря уже о печатных СМИ?

— В целом я подтверждаю, что в основном рекламодатель идет в интернет-СМИ, потому что их охват аудитории шире, и рекламодателю это выгодно. Я думаю, что это уже неизбежно, что рекламодатель будет уходить в электронные СМИ, и в скором времени только электронные СМИ будут пользоваться рекламными деньгами. И безусловно, для печатных СМИ это огромная проблема.

— Сколько лет жизни вы отводите печатным СМИ?

— Вряд ли печатные СМИ полностью исчезнут. Наверное, останутся сильные, объективные и профессиональные печатные газеты, но людей, которые хотели бы прочитать печатную газету, будет все меньше. Молодежь больше подвержена влиянию электронных СМИ и читает больше электронных СМИ, и эта тенденция будет усиливаться. Но часть СМИ еще довольно долго будет оставаться на бумаге.

— Сейчас молодежь склонна доверять информации не столько в электронных СМИ, сколько в соцсетях, хотя она, к сожалению, не всегда оказывается достоверной. Ситуация исправима?

— Конечно, на сегодня именно качественное печатное СМИ несет больше ответственности — это фактура, которую держат в руках, и в газете все в большей мере взвешено и проверено. Но в будущем любое уважающее себя электронное СМИ обязательно будет пользоваться проверенной информацией. Думаю, что сегодняшний перевес в надежности информации у печатных СМИ — это временное явление, и электронные СМИ неизбежно, в силу роста конкуренции, будут тщательно проверять информацию.

«В этой ситуации должна стоять задача найти компромисс, то есть возможность, не принижая национальные святыни, продолжать создавать рабочие места для людей, и не просто создавать, а в будущем сохранять их и приумножать». Фото Тимура Рахматуллина

«Решение по шиханам будет найдено в течение ближайшего года»

— От дел СМИ к делам политическим — как вы относитесь к тому, что происходит в Башкирии вокруг шиханов и БСК?

— Сейчас я вижу, что в этой ситуации должна стоять задача найти компромисс, то есть возможность, не принижая национальные святыни, продолжать создавать рабочие места для людей, и не просто создавать, а в будущем сохранять их и приумножать. Я думаю, что после определенных консультаций и экспертиз будет найдено правильное решение. А каким оно будет, сейчас, наверное, не готовы сказать даже стороны этого конфликта. Но, на мой взгляд, в течение ближайшего года решение точно будет найдено.

— В конфликт вокруг шиханов вовлечен глава республики Рустэм Хамитов. В последнее время рейтинги глав регионов, составляемые политтехнологическими структурами, говорят о том, что ему может грозить отставка. Как вы эти рейтинги оцениваете?

— Я не так часто смотрю такие рейтинги, но рейтинги от той же «Петербургской политики», на мой взгляд, недостаточно объективные — они основываются лишь на определенных заслугах губернатора или конфликтах в регионе, в то время как главная информация о губернаторе находится, наверное, в закрытых источниках. Но сегодня вряд ли есть предпосылки к тому, чтобы у Рустэма Закиевича был низкий рейтинг или чтобы он достаточно серьезно снижался.

— Каковы шансы Хамитова и далее быть во главе Башкирии?

— На мой взгляд, они достаточно высоки.

— Вы родом из Зауралья. Сейчас это один из проблемных регионов Башкирии, и возникает вопрос — что нужно сделать, чтобы поднять экономику районов, входящих в башкирское Зауралье, и остановить отток населения района в Уфу, Магнитогорск, другие крупные города?

— Зауралье традиционно было одним из самых сложных регионов, так как оно находится в максимальной отдаленности от столицы республики. Но кроме того, оно сложно по своей инфраструктуре — в районе не было таких промышленных гигантов, как в той же Уфе, Стерлитамаке, Салавате, а Магнитогорск, который, как и Башкирия, возник при СССР, относится к Челябинской области. И получилось, что в Башкортостане не было такого мощного якоря, а тот же Сибайский мясокомбинат из-за дефицита сырьевой базы работает в последние лет десять по своему минимуму. Но, на мой взгляд, за последние 20 лет в республике достаточно многое сделано для этого региона, а за последние пять лет, когда появилась программа развития Зауралья, есть много результатов, которые дают возможность сказать, что территория уже в ближайшей перспективе может догнать в среднем более благополучные и по инфраструктурному развитию, и по рабочим местам регионы Башкортостана.

«Есть месторождение цветных металлов «Юбилейное» в Хайбуллинском районе – в свое время предполагалось, что оно будет относиться к Сибаю, но сейчас имеет свое подчинение — им владеет Уральская горно-металлургическая компания. Последняя ищет пути, чтобы добавить сибайским предприятиям мощности». Фото bashinform.ru



— Что конкретно говорит о том, что Зауралье имеет хорошую экономическую перспективу?

— Есть месторождение цветных металлов «Юбилейное» в Хайбуллинском районе — в свое время предполагалось, что оно будет относиться к Сибаю, но сейчас имеет свое подчинение — им владеет Уральская горно-металлургическая компания. Последняя ищет пути, чтобы добавить сибайским предприятиям мощности, плюс ведутся переговоры с несколькими иностранными инвесторами о создании в Сибае новых производств — шли переговоры о цементном производстве и о ряде других. Кроме того, сейчас обсуждается новая федеральная программа, которая могла бы дать дополнительные преференции для любых предприятий, инвесторы которых будут работать в Зауралье. Возможно, будет создано что-то вроде территории опережающего развития, но с несколько другим уклоном, и все это как раз может спровоцировать дополнительный толчок, который может добавить экономике Зауралья нужных темпов.

Окончание следует