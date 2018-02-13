Топ элиты Башкирии: устойчивый Хамитов, человек Сечина и siloviki

Политический застой или стабильность? «Реальное время» составило рейтинг политической и деловой элиты Башкортостана

Фото: vl.ru (на фото: Андрей Шишкин и Игорь Сечин)

В преддверии мартовских выборов в Башкирии наблюдается относительное затишье. Митинги оппозиции, судeбные процессы вокруг активов «Башнефти», пикеты недовольных граждан и визит Путина в Уфу не повлекли за собой серьезных кадровых перестановок в республике, однако повлияли на общее положение политических и деловых элит региона. «Реальное время» при участии экспертов составило свою версию сотни самых влиятельных политиков и предпринимателей.

Стабильный застой

«Реальное время» продолжает вести хит-парад элит регионов Поволжья. В прошлый раз наши читатели смогли ознакомиться с состоянием дел в Республике Марий Эл, а сегодня под пристальный взор нашей газеты и ее экспертов попал Башкортостан — один из важнейших регионов округа, России и один из ближайших соседей Татарстана. Забегая вперед, отметим, что результаты нашего исследования относительно Уфы оказались не без сюрпризов. Несмотря на то, что год прошел без глобальных политических катаклизмов и экономических изменений (это модное слово «стабильность»), ситуация может поменяться после мартовских выборов.

В подготовке нашего исследования приняли участие политологи, экономисты, руководители ведущих региональных изданий, известные журналисты, освещающие политическую «кухню» Башкортостана, общественные деятели, экс-чиновники и сотрудники, работающие в органах государственной власти республики. Всего 21 эксперт, имеющие различные политические взгляды. Им предлагалось оценить каждого рейтингуемого по 10-балльной шкале (от 0 до 10) по степени их влияния на политику, экономику и общественную жизнь республики.

Помянем 2017 год

Чем же запомнился прошлый год? Наверное прежде всего следует вспомнить непростые отношения между главой Башкирии Рустэмом Хамитовым и мэром Уфы Иреком Ялаловым.

В ряду событий похожего масштаба можно упомянуть карьерные изменения в жизни одного из влиятельных представителей Башкирии. Выходец из уфимских коридоров власти Радий Хабиров, поработав продолжительное время в Кремле, стал главой столицы Московской области — города Красногорска.

Безусловно, особое место занимает конфликт вокруг преподавания башкирского языка в школах. Общественники провели несколько пикетов, в которых звучали лозунги против действующего руководства республики.

Радий Хабиров, поработав продолжительное время в Кремле, стал главой столицы Московской области — города Красногорска. Фото bashinform.ru



Война «Роснефти» с АФК «Система» за «Башнефть», где власти Башкирии играли на одной стороне с могущественным Игорем Ивановичем, — еще один маркер 2017 года.

Не утихали разговоры о проводах Хамитова, инициируемые СМИ и криптоаналитиками. Продолжались баталии и в социальных сетях, telegram-каналах и на других информационных площадках, где делались разные «сливы» и устраивались точечные атаки на тех или иных лиц или определенные организации.

В январе этого года Уфу посетил президент России Владимир Путин, который встретился с верховным муфтием Талгатом Таджуддином и в сопровождении главы РБ посетил «ОДК-УМПО». Тем не менее протестных настроений это не снизило. Скорее, наоборот, раззадорило сторонников Навального. Весьма заметным был и приезд кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, в группе поддержки которого оказался известный журналист и правозащитник Максим Шевченко.

Башкортостан не сотрясали политические конфликты, громкие отставки и неожиданные назначения первых лиц, как это происходило, например, в Удмуртии, Марий Эл, Самарской и Нижегородской областях. Надолго ли эта политическая стабильность (или, по мнению ряда экспертов, застой) — самый интересный вопрос.

Топ-100 административной и деловой элиты Башкирии (февраль-2018)

Позиция Персона Итог 1 Хамитов Рустэм Закиевич – глава Республики Башкортостан 179 2 Ялалов Ирек Ишмухаметович – глава администрации ГО г. Уфа 164 3 Марданов Рустэм Хабибович – премьер-министр Правительства РБ 147 4 Нагорный Владимир Александрович – руководитель Администрации Главы РБ 140 5 Гайденко Олег Николаевич – начальник УФСБ по РБ 132 6 Толкачев Константин Борисович – председатель Государственного Собрания – Курултая РБ 130 7 Таджуддин Талгат Сафич – верховный муфтий, председатель ЦДУМ России 129 8 Гурьев Евгений Александрович — заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр земельных и имущественных отношений РБ 127 9 Качкаев Павел Рюрикович – депутат Госдумы РФ 126

Первое лицо республики — первое место в рейтинге

Итак, первую строчку «чарта» занимает глава региона Рустэм Хамитов. Вполне ожидаемо. Именно ему большинство респондентов «Реального времени» поставили самые высокие баллы. Правда, свою шпильку вставил бывший сотрудник администрации президента РБ.

— Он хозяин номинальный, но обладает определенной свободой действий, — прокомментировал «Реальному времени» политолог Аббас Галлямов. — Реальный хозяин в большинство его дел не вмешивается.

Итак, Рустэм Хамитов, назначенный в 2010 году Дмитрием Медведевым, руководит регионом восьмой год.

Бывшему топ-менеджеру «Русгидро» достался крупный промышленный регион, богатый природными ресурсами (в первую очередь нефтью). До его прихода по экономическим и социальным показателям республика держалась в лидерах. Но башкирский ТЭК к тому времени уже был продан АФК «Система», а полученные деньги аккумулировались на счетах благотворительного фонда «Урал», который возглавил экс-президент РБ Муртаза Рахимов.

Сложным оставался и национальный вопрос. В Москве серьезно опасались, что отставка Рахимова и назначение на его место представителя нетитульной нации может только обострить ситуацию. Однако обошлось. Хамитов не раз заявлял о своей принадлежности к башкирскому этносу, что, к слову, становилось поводом для полемик. Руководители общественных организаций башкир громко не возражали. А депутаты Госсобрания — Курултая республики одобрили кандидатуру, предложенную Медведевым. Второй год своего правления, 2011-й, президент Башкирии объявил «Годом укрепления межнационального согласия». Тем не менее это не помогло избежать массовой драки со стрельбой между чеченцами и таджиками на Затонском рынке Уфы в мае того же года.

Первый год своего президентства он вел себя как открытый демократичный руководитель: обновлял постами ЖЖ-блог, активно встречался с руководителями общественных организаций, религиозными и национальными лидерами, проводил пресс-конференции, а блогеров стал брать с собой в поездки. Последняя запись в ЖЖ-аккаунте Рустэма Хамитова датируется 3 февраля 2013 года, в ней сообщается о запуске «Электронной приемной» проекта «Открытая республика». Блогеры также перестали ездить в президентские командировки.

Рустэм Хамитов, назначенный в 2010 году Дмитрием Медведевым, руководит регионом восьмой год. Фото Тимура Рахматуллина

В 2012 году президентом России вновь стал Путин, Хамитову удалось усидеть в своем кресле. В 2014 году он победил на региональных выборах, набрав 82% голосов и тем самым продлив свои полномочия еще на пятилетку. В 2015 году Рустэм Закиевич потерял статус президента РБ, приобретя взамен должность «главы» (Башҡортостан Республикаһы башлығы). К слову, в СМИ, аффилированных с республиканским правительством, до 2015 года крайне не приветствовалось написание «глава региона». Эталонным наименованием должности Хамитова было именно «Президент» (с прописной буквы).

В 2015 году Уфа принимала саммиты ШОС-БРИКС. Рустэм Хамитов на правах хозяина встречал лидеров мировых держав. Несмотря на отдельные недоработки в организации (на которые указывал блогер Илья Варламов и общественные деятели), в Кремле, похоже, остались довольны работой главы республики.

И не исключено, что Хамитов еще поборется за свой нынешний пост в 2019 году. Эксперты считают, что его позиции будут зависеть от итогов предстоящих мартовских выборов президента РФ.

Как конфронтация увеличила политический вес мэра

На второй строчке рейтинга расположился глава администрации города Уфы Ирек Ялалов. Если бы «Реальное время» проводило это исследование год назад или еще раньше, не исключено, что мэр башкирской столицы оказался бы ниже в списке. Как бы странно это ни звучало, решающую роль сыграли непростые отношения с главой республики.

Поводом для размолвки послужил коммунальный кризис в Уфе, случившийся зимой прошлого года из-за сильного снегопада. Ялалов заранее предупреждал горожан, что снег вывозить не будут из-за сложной экономической ситуации в муниципалитете и республике. А сами городские чиновники жаловались на нехватку снегоуборочной техники. Горожане возмущались, а Рустэм Хамитов раскритиковал мэрию за неумение работать в сложных погодных условиях.

Глава городской администрации от нападок отбивался. В интернет-пространстве появилась информация о том, что Хамитов намерен освободить кресло градоначальника, назначив мэра вице-премьером правительства, и якобы для этого подготовлена некая бумага. Однако Ялалов до сих пор продолжает руководить столицей республики. А некоторые даже высказывают крамольную мысль, что он может в будущем сменить Хамитова на посту главы РБ.

Некоторые высказывают крамольную мысль, что Ирек Ялалов может в будущем сменить Хамитова на посту главы РБ. Фото bashinform.ru

— Сейчас он исполняет ту роль, которую раньше играл Рахимов. Он — центр притяжения контрэлит, — охарактеризовал позицию Ирека Ишмухаметовича Аббас Галлямов.

Градоначальник, в свою очередь, усилил медийную активность: начал выпускать собственные стримы и выступать с довольно громкими заявлениями. В декабре 2017 года в региональной прессе появилась информация, что из Дома Республики поступило указание: не упоминать имя Ялалова в СМИ. В пресс-службе главы РБ отрицают факт подобной разнарядки.

— Это только усиливает медийный эффект, — объяснил ситуацию социолог Борис Кагарлицкий. — Если что-то не передается по центральным каналам, это признак того, что новость важная. Та часть населения, которая смотрит только телевизор, одновременно крайне восприимчива к слухам. То, что центральный телеканал ничего не передал, но передал интернет, могло придать дополнительный эффект, потому что люди уже преувеличивают масштабы.

Первый зам Хамитова

И замыкает тройку «призеров» премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов. Председатель правительства обычно воспринимается как первый заместитель главы республики. И Рустэму Хабибовичу такая характеристика вполне подходит — постоянный первый зам. И нередко его рассматривают как основного потенциального преемника тезки.

Свой нынешний пост Марданов занимает с 2015 года. Если попытаться оценить его профессиональные качества, то можно сказать так: чиновник-экономист. Более 10 лет возглавлял Нацбанк Башкирии, еще раньше работал первым замминистра экономики республики.

До нынешней занимаемой им должности в течение двух лет был первым вице-премьером. Учитывая, что три года (с августа 2012 года по ноябрь 2015 года) место премьер-министра была вакантным, именно ему приходилось решать задачи всего кабмина. Напомним, в этот период Хамитов совмещал должности президента и председателя правительства РБ. Рустэм Марданов также продолжает курировать вопросы бюджета, отвечая за экономический сектор региона.

— Формально реализуя политику Хамитова, в реальности обладает полной свободой маневра, поскольку никакой политики в виде ясно описанного стратегического курса в республике нет, — высказался о Марданове Аббас Галлямов.

Свой нынешний пост Марданов занимает с 2015 года. Фото bashinform.ru

Лучшие из лучших, оставшиеся «без медалей»

За «пьедесталом почета» остался руководитель администрации главы РБ Владимир Нагорный (четвертое место). Системный человек, который за последние десятилетия вырос из муниципальных уфимских чиновников до главного рулевого, в аппарате Хамитова, безусловно имеет немалый политический вес в республике.

Пятым по степени влияния в регионе эксперты определили Олега Гайденко, начальника УФСБ по РБ. Фактор силовиков в нашей стране заметно вырос за последние годы. ФСБ, МВД, прокуратура и другие ведомства перестали зависеть от воли руководителей регионов. Немало выходцев из правоохранительных структур теперь работают в органах государственной власти России. И неудивительно, что главный чекист Башкирии попал в пятерку. Пару лет назад ходили слухи, что Олег Николаевич, возглавляющий республиканское управление ФСБ с 2013 года, мог покинуть свой пост. Как писали СМИ, причиной послужили его непростые отношения с полпредом президента в ПФО Михаилом Бабичем, биография которого тоже связана с работой в органах госбезопасности. Слухи не подтвердились, а генерал-лейтенант по-прежнему остается на своем месте.

Шестое место занял старожил башкирского истеблишмента, спикер Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев, по сумме набранных очков лишь немного уступивший Гайденко. Константин Борисович возглавляет законодательную власть республики с конца 1990-х годов. Не повлияли на него ни смена первых лиц в стране (Ельцин — Путин — Медведев — Путин), ни в республике (Рахимов — Хамитов). Имеет достаточно большой вес в партии «Единая Россия» (является секретарем регионального отделения ЕР). И, что немаловажно, он выходец из органов МВД, имеет звание генерал-майора внутренней службы. На первый взгляд, его слова и действия не идут вразрез с линией первого лица республики, при этом ведет он себя достаточно свободно. Например, он продолжает поздравлять первого президента Башкортостана Муртазу Рахимова — такую роскошь может себе позволить не каждый нынешний республиканский политик, занимающий высокий пост.

На седьмой строчке рейтинга расположился председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин. Шейх-уль-ислам — фигура федерального уровня, и попадание ее в десятку вполне объяснимо. Яркие наряды, громкие заявления, эпатажные выходки, неоднозначные инициативы при высоком статусе — все это привлекает внимание масс-медиа. Глава ЦДУМ России на своем посту пережил распад СССР, «парад суверенитетов» региональных муфтиятов, создание конкурентных мусульманских объединений (СМР), внутренние интриги подчиненных с попытками сместить его с должности. Сама же должность, которую занимает Талгат Сафич, сохранилась со времен Екатерины II (тогда она именовалась «председатель Оренбургского магометанского духовного собрания»). При этом за последние годы он предлагал уступить свой пост главе Совета муфтиев России и ДУМ РФ Равилю Гайнутдину, первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву и муфтию РТ Камилю Самигуллину. Многие высокие гости, посещающие в Уфу, нередко едут в резиденцию верховного муфтия на улице Тукаева и осматривают Первую соборную мечеть (в народе известна как «Тукаевская»), где Таджуддин демонстрирует волос с бороды пророка Мухаммада. Визит в столицу Башкортостана Владимира Путина в конце января 2018 года и его встреча с верховным муфтием лишний раз подтвердили высокое положение «лидера мусульманской уммы России».

Шейх-уль-ислам — фигура федерального уровня, и попадание ее в десятку вполне объяснимо. Фото Михаила Козловского

Восьмое место эксперты отдали вице-премьеру, министру земельных и имущественных отношений республики Евгению Гурьеву. В первой десятке нашего списка чиновник с юридическим и экономическим образованием — самый молодой (1971 года рождения). До получения министерского портфеля работал топ-менеджером в банке «Уралсиб». По мнению политолога Аббаса Галлямова, Гурьев, как и Марданов, при реализации политики своего шефа обладает полной свободой действий.

Девятую и десятую строчку поделили депутат Госдумы Павел Качкаев и прокурор республики Андрей Назаров. Павел Рюрикович — человек, который держится на политическом олимпе республики еще с рахимовских времен. С 2003 года он был главой администрации Уфы. Как градоначальник запомнился уфимцам объявлением войны одуванчикам, мусору, грязи, подпольным игорным заведениям, брошенной технике. Со сменой власти в республике ушел работать в нижнюю палату российского парламента, оставив в 2011 году на городском хозяйстве упомянутого выше Ялалова. Будучи зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ, ведет активную законотворческую деятельность, в том числе представляя законопроекты от Башкирии.

Попадание еще одного силовика в «горячую десятку» тоже неслучайно. Прокурор РБ до 2013 года никак не был связан с регионом и местными элитами. Уроженец Магнитогорска начал свою карьеру в Челябинской области, до перевода в Уфу поработал несколько лет прокурором Дагестана. К слову, ему пришлось разматывать клубок преподавания родных языков. После прошлогодней жалобы уфимских родителей на «навязывание башкирского языка» Андрей Назаров инициировал проверку сотен школ республики, а по ее итогам вынес представление на Хамитова за ввод башкирского языка в обязательную программу. В любом случае сама должность прокурора обязывает влиять на обстановку на вверенной территории.

Не попали в десятку

Один балл недобрала для попадания в топ-10 Гульшат Хамитова — председатель благотворительного фонда «Мархамат» (11-е место), она же супруга Рустэма Закиевича. На пятки первой леди Башкирии наступает еще один силовик — министр внутренних дел по РБ Роман Деев (12-е место). За ним следуют замруководителя администрации главы республики по внутренней политике Максим Михайлов (13-е место) и глава Минфина региона Рида Субханкулова.

15-ю, 16-ю и 17-ю строчки делят сенатор Лилия Гумерова, глава «Башнефти» Андрей Шишкин и ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Раиль Асадуллин, руководящий приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в РБ.

Гумерова считается одной из возможных участниц будущей кампании на должность главы республики. Педагог-психолог в городе Учалы, специалист в районной администрации, детский омбудсмен республики, вице-спикер Госсобрания РБ, вице-премьер республики и замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре — такой карьерный путь преодолела 45-летняя Лилия Салаватовна. В прошлом году она прошла знаменитые курсы переподготовки кадров в Сочи, которые в прессе прозвали «школой будущих губернаторов». Видимо, учеба, организованная РАНХиГСом, не прошла даром. Активную деятельность она развила в последние месяцы: продолжает посещать социальные учреждения, раздает подарки детям, ходит на различные мероприятия, встречается с гражданами, выступает с различными инициативами — все это не остается без внимания СМИ.

Лилия Гумерова считается одной из возможных участниц будущей кампании на должность главы республики. Фото bashinform.ru

Президенту и предправления АНК «Башнефть» Андрею Шишкину некоторые наши эксперты поставили баллы выше, чем Хамитову. Однако по результатам общего голосования он попал лишь в двадцатку. Казалось бы, «нефтянка» для республики значит многое, если не все. И тот, кто управляет «Башнефтью», тот и хозяин в доме. К тому же известно, что Шишкин до 1992 года работал в структурах КГБ. Вместе с тем он пока не настолько самостоятелен: это человек, полностью лояльный Игорю Сечину, проводящий политику руководства «Роснефти».

Замыкают вторую десятку заместители премьер-министра Илшат Тажитдинов (18-е место) с Маратом Магадеевым (19—20-е место) и руководитель УФНС по РБ Марат Вахитов (19—20-е место).

Коротко о главном

Вызывают интерес и лица, которые не работают в органах республиканской власти и не представляют регион в Москве, но тесно связаны с Башкирией: мэр Красногорска (Московская область) Радий Хабиров (22-е место), замминистра строительства и ЖКФ РФ Хамит Мавлияров (32—33-е место) и председатель совета города Плеса (Ивановская область) Тимербулат Каримов (35—37-е место). В прессе их, наряду с Мардановым и Гумеровой, рассматривают как кадровый резерв Кремля. Что касается первого президента республики и главы благотворительного фонда «Урал» Муртазы Рахимова, он тоже остается на плаву (23—24-е место).

Попали в топ и промышленники. Руководитель Уфимского моторостроительного производственного объединения («ОДК-УМПО») Евгений Семивеличенко был известен и как председатель горсовета Уфы. После посещения оборонного предприятия Владимиром Путиным моторостроитель добавил в свою кассу дополнительные очки (25—26-е место). В списке числится и гендиректор «Башкирской содовой компании» Ан Ен Док (51—55-е место), за которым видна тень председателя совета директоров БСК Григория Рапоты.

Представлена здесь и «группа поддержки» Алексея Миллера из ассоциации «Газпром в Башкортостане»: гендиректор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов (49—50-е место), глава «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Ахметшин (81—84-е место) и руководитель «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов (89—90-е место).

Помимо Шишкина представляют интересы Сечина (но по линии ПАО «Интер РАО») гендиректор «Башкирской генерирующей компании» Александр Симановский (81—84-е место) и глава «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» Андрей Травкин (95—96-е место).

В рейтинге нашел себе место и гендиректор АО «БЭСК» (управляющей организации «Башкирэнерго») Дмитрий Шароватов (97—99-е место). Эта компания входит в империю Владимира Евтушенкова (АФК «Система»).

В рейтинге нашел себе место и гендиректор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов. Фото bashinform.ru

В топе оказались и медиаменеджеры, возглавляющие ведущие СМИ республики: директор ГТРК «Башкортостан» (филиал ВГТРК) Азамат Салихов (56—60-е место), региональный директор в ПФО «Фест Медиа Инвест» (Mkset.ru) Шамиль Валеев, директор ГУП ТРК «Башкортостан» (БСТ, «СпутникФМ» и др.) Рустам Зарафутдинов, главный редактор ИА «Башинформ» Артем Валиев (65—69-е место), редактор «Коммерсантъ» в РБ Наталья Павлова, редакционный директор ProUfu.ru и газеты Bonus Рауфа Рахимова (70—71-е место) и главный редактор «РБК-Уфа» Рушана Ибраева (85—86-е место). Все они определенно воздействуют на общественное мнение не только через свои информационные ресурсы, но и посредством соцсетей, в которых ведут весьма активную деятельность. Не исключено, что эксперты связывают с «четвертой властью» надежды на большее влияние на региональную политику.

Кроме Таджуддина в список попали и другие духовные лидеры — председатель ДУМ РБ муфтий Нурмухамет Нигматуллин, настоятель Башкортостанской митрополии Никон (Васюков) (61—64-е место) и главный раввин республики Дан Кричевский (70—73-е место). «Смотрящий за религиями» Вячеслав Пятков немного уступил им (87—88-е место).

Примечательно, что респонденты назвали влиятельными и общественных деятелей. Например, в рейтинге практически рядом оказались руководители двух конкурирующих национальных организаций Амир Ишемгулов из Исполкома Всемирного курултая башкир (95—96-е место) и Фиргат Байрамгулов из Конгресса башкирского народа (97—99-е место). Из видных фигур общественников можно заметить сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова (27-е место), главу Собора русских Башкортостана Виктора Пчелинцева (74—78-е место) и председателя Общественной палаты РБ Ольгу Панчихину (79—80-е место).

Большинство руководителей органов исполнительной власти, депутатов Госдумы и политики, представляющие различные силы, тоже вошли в топ-100 (см. таблицу).

Что будет в ближайшем будущем? Эксперты полагают, что статус-кво сохранится до мартовских выборов. А вот после них можно ожидать каких-то подвижек. «Реальное время» при помощи экспертного сообщества будет и дальше следить за рейтингом региональных элит.

ОПРОС

Аббас Галлямов политолог На первое место я бы поставил главу «Башнефти» Шишкина. Надо четко осознавать, кто в доме реальный хозяин. На второе место – главу региона Хамитов. Он хозяин номинальный, но обладает определенной свободой действий. Реальный хозяин в большинство его дел не вмешивается. Дальше – Марданов с Гурьевым, которые формально реализуя политику Хамитова, в реальности обладают полной свободой маневра, поскольку никакой политики в виде ясно описанного стратегического курса в республике нет. Следующий – Ялалов. Сейчас он исполняет ту роль, которую раньше играл Рахимов. Он – центр притяжения контрэлит. Дальше – силовики, а сразу за ними – супруга главы региона и руководитель его администрации Нагорный. Это системные игроки с большим количеством интересов и сфер приложения усилий. Все остальные могут обладать серьезным влиянием в отдельных сферах, но не повсеместно. Они игроки нишевые.

Дмитрий Казанцев политолог В отличие от прошлых президентских выборов 2012 года в новом электоральном цикле возросла роль не политических, а общественных структур, таких как ОНФ и Общественная палата. Тем более и сам глава государства Владимир Путин заявил о своем решении, что участие в избирательной кампании он принимает не как партийный кандидат, а в качестве самовыдвиженца. Еще одним нюансом, подчеркивающим роль общественных институтов, является внесение в декабре прошлого года изменений в российское законодательство, по которым общественные палаты регионов наделяются полномочиями выдвижения общественных наблюдателей в избирательные участки на президентских выборах. Поэтому усиление позиций главы регионального исполкома народного фронта Виталия Брыкина и председателя Общественной палаты региона Ольги Панчихиной вполне логичны. Теперь общественники выходят на первый план обеспечения легитимности и повышения уровня транспарентности выборов. С другой стороны, партийные старожилы, несмотря на смену федеральных трендов, не выпадают из местной повестки. Например, руководитель общественной приемной Д. Медведева в Уфе, ректор БГПУ им. Акмуллы Раиль Асадуллин, спикер Госсобрания РБ, секретарь регионального отделения «единороссов» Башкирии Константин Толкачев и лидер Рескома КПРФ Юнир Кутлугужин сохраняют и высокую «политическую выживаемость», и уровень своей медийности. Не менее важную роль в преддверии главных выборов страны играет Центризбирком и региональные власти. И если ЦИК республики в лице его председателя Хайдара Валеева обеспечивает общую организацию демократической процедуры, то внутриполитической блок субъекта РФ, фактически отвечает за качество политического менеджмента. Соответственно рост аппаратных позиций руководителя республиканской администрации Владимира Нагорного и его профильного заместителя Максима Михайлова в избирательный период вполне предсказуем, особенно в свете информации о сохранении доверия к главе Башкирии Рустэму Хамитову со стороны Кремля. А поскольку электорально емкими и значимыми территориями с наибольшим числом избирателей в республике являются крупные муниципалитеты, положение их сити-менеджеров аналогично укрепляется – следовательно мэр Уфы Ирек Ялалов и глава Стерлитамака Владимир Куликов чувствуют себя уверено не только в среде местных элит, но и в региональной.

Разиф Абдуллин главный редактор ИА «Медиакорсеть» Ситуацию в Башкортостане оцениваю как новый «застой» с попытками придать этому состоянию видимость развития региона. Слабый глава региона, тем не менее, является первым лицом, от действий или бездействия которого зависит многое. Потенциал и вес Хамитова 2010 года и 2018 года – это большая разница. Если раньше его словам верили, и он безоговорочно был симпатичен электорату, то сейчас многие сомневаются в нем. Именно этим объясняется наличие разных центров силы, которыми становятся люди из его ближайшего окружения или, например, глава администрации Уфы, или объединения активных граждан. Ближайшее будущее этих «центров силы», как и ситуация в Башкирии в целом во многом зависит от того, как удачно региональная власть пройдет проверку выборами 18 марта. Если она продолжит решать выборные задачи старыми способами, то возрастет риск обострения политической ситуации в регионе, если проведет выборы вне привычной практики использования административного ресурса и покажет честный результат, тогда глава региона рискует лишиться своего поста досрочно. Помощь внешних политтехнологов может слегка смягчить ситуацию, но ненамного. Ситуация в регионе также будет сильно зависеть от экономической ситуации в стране. Если граждане в республике почувствуют, что выборы прошли, а их кошельки похудели, и чиновники на местах не поменяли своего отношения к ним, то количество новых конфликтов, которых сейчас единицы (условно: красноусольский стрелок, чишминский мститель, стерлитамакский поджигатель), может перерасти в новое качество протеста. «Забастовка избирателей» 28 января в Уфе показала, что потенциал для роста протестных настроений в регионе есть и он далеко не исчерпан. Вспомним митинги в августе и сентябре – за отставку Хамитова. В январе на улицы вышла совершенно новая группа общества, то есть к старым протестантам добавились новые. И ни тем, ни другим власть в регионе так и не смогла внятно ответить и не нашла способы перейти на язык диалога, а не противостояния.

Алик Шакиров заместитель главного редактора ИА «Башинформ» Общественно-политическая ситуация в Башкирии в настоящее время относительно спокойная, даже Конгресс башкирского народа снизил активность, не проводит массовых протестных акций, хотя общее недовольство национальной политикой местных властей в среде представителей башкир ощущается. В среде молодежи есть некоторая неудовлетворенность общей обстановкой, в социальных сетях бурно обсуждались задержания активистов-сторонников Алексея Навального, руководителя его регионального штаб в РБ Лилии Чанышевой. Если говорить о перспективах на будущее, то большинство на предстоящие шесть лет никаких иллюзий не питает, точно знает, кто выиграет выборы 18 марта, и думает лишь о том, чтобы не было хуже того, что есть. На лучшее большинство не надеются.

Андрей Потылицын общественный деятель Общая обстановка в элитах Башкортостана на данный момент характеризуется резкой поляризованностью по принципам «свой-чужой», элиты взволнованы грядущими переменами в руководстве региона, пытаются предугадать исход перестановок. Существенное влияние возросло у силовиков ввиду того, что начались громкие процессы и расследования в отношении высокопоставленных чиновников. Кроме того, нерешенность проблемы ОАО «Сода» с сырьевой базой вносит дополнительное напряжение и порождает определенные группировки. Нерешенность проблем дольщиков, национального языка и кадров снижают влияние политического блока администрации Хамитова и Правительства. В среднем низкий балл влияния [некоторых чиновников] объясню именно размытостью полномочий и отсутствием активности подавляющего большинства из вышеуказанного списка…

Лилия Чанышева координатор штаба Алексея Навального в Уфе В настоящее время в республике происходит застой – нет никакого развития ни в экономическом, ни в урбанистическом, ни в культурно-общественном плане. Работу органов власти республики и города Уфы можно оценить следующими словами: безделье, закрытость, неэффективность и консерватизм. У местных властей нет никакой самостоятельности – все делают с оглядкой на федеральную власть, не проявляя никакую инициативу, т.к. лишь бы что-нибудь плохое не произошло, а иначе могут получить по шапке. Суды и прокуратура не являются объективными и защищают только интересы власти. Радует наличие нескольких независимых СМИ, реально отражающих события в регионе.



Тимур Рахматуллин