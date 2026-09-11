Хуснуллин: в России модернизировали более 900 объектов водоснабжения

В Татарстане благодаря инфраструктурным кредитам построена система водоснабжения территорий, прилегающих к трассе Казань — Зеленодольск

С 2022 года в России обновили и построили 910 объектов водоснабжения, включая около 3 тыс. км сетей. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства России.

Оператором программ выступает Фонд развития территорий. В Татарстане благодаря инфраструктурным кредитам построена система водоснабжения территорий, прилегающих к трассе Казань — Зеленодольск («Большой Зеленодольск»), протяженностью 14,5 км.

Реальное время / realnoevremya.ru

Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». К 2030 году качество коммунальных услуг планируется повысить для 20 млн россиян. Модернизация ЖКХ проходит под кураторством Минстроя.

За счет федерального бюджета модернизирован 601 объект водоснабжения, включая 1,8 тыс. км сетей. Как отметил гендиректор ФРТ Василий Купызин, только с помощью инфраструктурных кредитов по всей России завершено 128 объектов и мероприятий, включая 656,8 км сетей.

Ранее сообщалось, что «Водоканал» восстановил 3,8 км сетей за первое полугодие текущего года.

Алсу Сабирзанова