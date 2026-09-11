Минниханов обсудил укрепление сотрудничества между Татарстаном и ФСИН

В частности, на встрече поговорили о совершенствовании уголовно-исполнительной системы республики

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казани с директором Федеральной службы исполнения наказаний Аркадием Гостевым. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

На встрече обсудили ряд вопросов в части укрепления сотрудничества между Татарстаном и ФСИН. В частности, Минниханов и Гостев поговорили о совершенствовании уголовно-исполнительной системы республики, обеспечении правопорядка и законности в учреждениях.

Во встрече также приняли участие начальник УФСИН России по Татарстану Эдуард Хиалеев и руководитель администрации раиса Асгат Сафаров.

Напомним, Гостев прибыл в Казань для участия в XI заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ. Сегодня на нем стало известно, что в Татарстане будет построено еще одно исправительное учреждение объединенного типа, которое сосредоточит в себе исправительные колонии с различными видами режима и следственным изолятором.

Галия Гарифуллина