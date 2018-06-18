Роскомнадзор не увидел нарушений в шутке Руслана Белого о Салавате Юлаеве

В Роскомнадзоре дали официальный ответ на просьбу проверить шутку комика Руслана Белого о Салавате Юлаеве. Специалисты ведомства не нашли нарушений законов об экстремизме и СМИ.

«Нарушений требований ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 года «О средствах массовой информации» и Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» не установлено», — цитирует ответ портал proural.info.

Запрос в Роскомнадзор направляла общественная организация «Башкорт».

Напомним, что в рамках проекта телеканала ТНТ «Комик в городе» комик Руслан Белый выступал в Уфе. Во время шоу он призвал жителей Башкирии задуматься о своем национальном герое. По словам Белого, Салавата Юлаева можно назвать бандитом и разбойником. После того, как видеозапись выступления была опубликована, эта шутка вызвала негодование у многих жителей республики.

Ранее уфимский историк Салават Хамидуллин рассказал в колонке для «Реального времени», как следует относится к башкирскому соратнику Емельяна Пугачева.