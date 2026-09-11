Осужденные в РФ узбечки смогут отбывать наказание на родине

В российских учреждениях ФСИН содержатся 25 тысяч иностранных граждан

Россия готова передавать осужденных женщин — гражданок Узбекистана для отбывания наказания у них на родине. Договоренности об этом достигнуты между руководителями пенитенциарных служб двух государств. Об этом заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев в Казани.

— Есть наработки определенные (в части передачи осужденных из стран СНГ, — прим. ред.). В частности, с Узбекистаном в хорошей степени готовности находится подписание соглашения о возможности передачи женщин — гражданок Узбекистана, отбывающих наказание в России, — сообщил журналистам глава ФСИН.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Одновременно с этим российские граждане, осужденные на территории стран СНГ, смогут отбывать наказание на родине. «Аналогичные процедуры проводятся в отношении граждан России, совершивших преступления на территории стран СНГ. Их, как правило, меньше, намного меньше», — добавил Гостев, не уточняя, идет ли речь только о женщинах или обо всех осужденных гражданах.

В настоящее время в российских учреждениях ФСИН содержатся 25 тысяч иностранных граждан. 18,5 тысячи осужденных по разным статьям из стран СНГ, 4,5 тысячи в следственных изоляторах и 2,5 тысячи в колониях. Большая часть иностранных граждан осуждена за распространение наркотиков, кражи и изнасилования.

Луиза Игнатьева