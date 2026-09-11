Ночью в Казани и Зеленодольске объявляли угрозу атаки БПЛА
На всей территории Татарстана сохраняется режим беспилотной опасности
В Татарстане сохраняется беспилотная опасность с 01.10 по московскому времени. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
С 04.30 по 06.15 мск в Казани и Зеленодольске объявляли угрозу атаки БПЛА. В данных городах звучали сирены, по громкоговорителям жителей призывали проследовать в укрытия. Сейчас угрозы атаки БПЛА в Татарстане нет.
Аэропорты Казани и Бугульмы остаются закрытыми, по аэрогавани Нижнекамска в Росавиации данные не сообщали.
Ранее в ночные часы в Татарстане объявляли ракетную опасность.
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