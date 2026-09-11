Ночью в Казани и Зеленодольске объявляли угрозу атаки БПЛА

На всей территории Татарстана сохраняется режим беспилотной опасности

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане сохраняется беспилотная опасность с 01.10 по московскому времени. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.



С 04.30 по 06.15 мск в Казани и Зеленодольске объявляли угрозу атаки БПЛА. В данных городах звучали сирены, по громкоговорителям жителей призывали проследовать в укрытия. Сейчас угрозы атаки БПЛА в Татарстане нет.

Аэропорты Казани и Бугульмы остаются закрытыми, по аэрогавани Нижнекамска в Росавиации данные не сообщали.

Ранее в ночные часы в Татарстане объявляли ракетную опасность.

Зульфат Шафигуллин