Руслан Белый объяснил свою шутку о Салавате Юлаеве

Комик Руслан Белый в новом выпуске проекта «вДудь» попытался объяснить свою шутку о Салавате Юлаеве, оскорбившую многих жителей Башкирии.

Белый заявил, что его высказывание было вырвано из контекста.

«Контекст был следующий: в силу того, что за последние несколько… пускай сто лет в нашей стране поменялось три власти. И каждая власть конкретных персонажей подстраивает под себя, дабы использовать их в целях пропаганды», — сказал Белый.

Он подчеркнул, что главной мыслью считает именно призыв не торопиться «ставить героям памятники».

Комик назвал свою шутку троллингом власти. При этом он признал, что выразил свою мысль недостаточно ясно.

Напомним, что еще весной Руслан Белый выступил в Уфе в рамках проекта «Комик в городе». Во время шоу комик заявил, что национального героя башкир Салавата Юлаева можно воспринимать как разбойника. Когда видеозапись распространилась в интернете, многие активисты республики потребовали от комика извинений. В итоге скандал разросся весьма широко. Были поданы соответствующие заявления в прокуратуру и Роскомнадзор. Однако результатов активисты не добились.