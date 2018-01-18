«Гранты для поддержки языка в отсутствие внятной госполитики в Башкирии — это как мертвому припарки»

Башкирский общественник о созданном фонде поддержки языка

Учрежденный главой Башкирии Рустэмом Хамитовым Фонд по сохранению и развитию башкирского языка и сопутствующие гранты вызывают только скепсис у зампредседателя Конгресса башкирского народа Ильдара Иткулова, который в прошлом работал заместителем министра образования Башкортостана. В авторской колонке, написанной для «Реального времени», общественник оппонирует этнополитологу Ильдару Габдрафикову, который в интервью нашей интернет-газете заявил, что руководитель республики занимает последовательную позицию в языковом вопросе. Также колумнист не обходит стороной и «политизированность» конфликтов в регионе.

Гранты, фонды…

Указ главы Республики Башкортостан Рустэма Закиевича Хамитова о мерах по развитию государственных языков РБ и народов РБ», а также учреждение им на бумаге Фонда развития башкирского языка у башкирской общественности вызвали лишь раздражение и едкий сарказм. Во-первых, всем очевидно, что этот шаг является лишь попыткой главы Башкортостана подсластить горькую пилюлю проваленной национальной политики, а также запоздалым и, по большому счету, уже никому не нужным реверансом в сторону башкирского сегмента общества, так как это уже ничего не исправит в его имидже «могильщика башкирского языка». Во-вторых, люди задаются вопросом: а почему государственный язык Республики Башкортостан, в данном случае башкирский, должен поддерживать какой-то фонд и какие-то гранты, а не сама республика, как это следует из буквы и духа законов, Конституции РФ и РБ?

В-третьих, ситуация с грантами и всевозможными фондами в условиях текущей российской реальности — это вообще грустная и, к сожалению, хрестоматийная история, связанная с возможными распилами и вопиющей некомпетентностью исполнителей.

Список будущих «грантоедов» можно назвать уже сейчас. В связи с этим на ум сразу приходит крылатая фраза из басни И.А. Крылова «Квартет»: «А вы друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». В «квартет», то есть фонд, вошли участники-учредители, «музыка» которых уже привела к провалу в вопросе государственного и родных языков, да к тому же сопровождалась судебными процессами по вопросу как назначения грантов, так и назначения на руководящие посты. Одним словом, гранты и фонды в отсутствие внятной государственной политики — это как мертвому припарки. Хотя возможен и более позитивный взгляд на ситуацию (мол, раз республиканские власти не хотят решать проблему, то пусть хотя бы будет фонд и гранты), но и он не будет оптимистичнее известной пословицы «На безрыбье и рак — рыба», так как рак есть рак, а рыба есть рыба, и нельзя одно заменять другим.

Комментируя законы

Давайте подкрепим сказанное выше текстами Конституции РФ и РБ, а также законов. В преамбуле упомянутого указа (№ УГ-159) сказано, что он основывается на статье 68 Конституции РФ. Комментарий к этой статье гласит: «Республики используют предоставленное им право, закрепляя государственные языки в своих конституциях. При этом государственными языками признается русский язык и язык этноса, давшего название субъекту РФ. Признание республиками русского языка как их государственного языка представляется весьма спорным, поскольку он имеет статус государственного на общефедеральном уровне». То есть статус башкирского языка как государственного на территории РБ не только не может быть оспорен, но он даже имеет приоритет по сравнению с русским языком.

Статус государственного языка республики регулируется Законом о языках народов РФ и законом «О языках народов Республики Башкортостан», в комментариях к которым читаем: «Введение республиками на своей территории государственных языков налагает на органы власти этих субъектов Федерации обязанности по обеспечению расходов, связанных с их применением и изучением».

Таким образом, обеспечение расходов, связанных с применением введенного Республикой Башкортостан башкирского языка как государственного, возложено на власти Республики Башкортостан, а не на какие бы то ни было фонды. Экономическая защита языков предполагает целевое бюджетное и иное финансовое обеспечение государственных и научных программ сохранения и развития языков Республики Башкортостан.

Кроме того, в комментариях говорится следующее: «Предоставление возможности республикам устанавливать собственные государственные языки предполагает, что им в равной степени, как и русским языком, будут владеть государственные и муниципальные служащие, работники государственных органов и организаций». Эта юридическая норма в условиях Башкортостана звучит как насмешка, так как башкирского языка не знает даже его глава.

Читаем далее этот же комментарий: «Поэтому в целях обеспечения на территории республик использования их государственных языков во всех сферах официальных отношений законодатели субъектов РФ вправе — по смыслу ст. 68 Конституции во взаимосвязи с ее ст. 43 и в соответствии с федеральным законодательством — предусмотреть его изучение при получении основного общего образования, в том числе в общеобразовательных учреждениях с русским языком обучения, имеющих государственную аккредитацию, лицами, независимо от того, является для них этот язык родным языком или нет». Таким образом, обучение башкирскому языку лиц иных национальностей имеет законодательное обеспечение.

Ситуация политизирована?

Можно, конечно, сказать, что республиканская власть не виновата, а виновата во всем федеральная власть. Этот посыл имплицитно, то есть не явно, присутствует в действиях властей Башкортостана. Но начиная с 2010 года работа по урегулированию юридических коллизий в языковой сфере, как Курултая РБ, так и соответствующих министерств, была прекращена. Затем была свернута государственная программа по развитию и сохранению государственных языков РБ и много других начинаний, запущенных при Муртазе Рахимове.

Отметим также отсутствие какой-либо работы Министерства образования РБ по лицензированию учебников в Министерстве образования и науки Российской Федерации для изучения башкирского языка при получении основного общего образования. Вряд ли все это было требованием федерального центра. Скорее всего, просто «перестарались».

Нужно отметить, что эти вопросы поднимались на июльских и сентябрьских митингах, которые администрация главы РБ, дружественные СМИ, а также эксперты (И. Габдрафиков) и журналисты (Е. Некрасова из «Регнума») тут же квалифицировали как попытку политизировать ситуацию. Но какая политизация в том, что общественность указывает на просчеты?