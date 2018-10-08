«Народ местной власти и полиции не доверяет»: для чего в Баймакском районе собирались башкирские джигиты?

После конфликта в Темясово жители зауральских районов Башкортостана решили организовать народные дружины в целях самозащиты

Фото: Рашит Тайбугин

Более тысячи молодых людей из башкирского Зауралья собрались в минувшие выходные в Баймакском районе республики близ озера Графское. Поводом для собрания стал конфликт местных жителей с рабочими из Чечни в селе Темясово, который произошел неделей ранее. Как выяснило «Реальное время», такие стычки с приезжими на юго-востоке Башкирии случаются периодически. При этом приехавшие в Темясово решили поделиться и другими назревшими проблемами, которые в публичном пространстве обычно не озвучиваются. Подробности — в материале «Реального времени».

По следам темясовских событий

В минувшие выходные на площадке у озера Графское Баймакского района состоялся йыйын — собрание молодых людей из Зауралья. К слову, этот майдан издавна используется для проведения сабантуев и других массовых мероприятий. Присутствовали на йыйыне не только жители Башкирии, но и соседней Челябинской области (в частности, магнитогорцы). Несмотря на довольно прохладную погоду (в выходные в отдельных зауральских районах выпал снег), на площадке собралось больше тысячи человек. Инициатором встречи выступили общественники из организации «Башкорт», которые бросили клич в социальных сетях с призывом срочно собраться.

Председатель БОО «Башкорт» («Башҡорт») Фаиль Алсынов подтвердил «Реальному времени», что поводом для сбора послужил инцидент в селе Темясово (отметим, это первая столица Башкирской республики), произошедший неделю ранее, но отметил при этом, что у молодых башкир накопилось немало других проблем, которые необходимо было обсудить.



Напомним, неделю назад приехавшие из Чечни рабочие, которые трудились на расположенном неподалеку от Темясово карьере, зашли в местный магазинчик «Салават» за шаурмой. По словам 18-летней продавщицы, они грубо с ней разговаривали, облили пивом, а в ответ на замечание стали угрожать ножом. Девушка позвонила брату, но к его прибытию нарушители уже скрылись. Как рассказывают местные жители, башкирские ребята (рассказчики подчеркивают — без оружия) поехали «поговорить» с обидчиками. Во время «беседы» завязалась драка, в которой пострадали двое местных — один из них получил ножевое ранение в ягодицу, второго пырнули в живот. Башкиры отобрали ножи у своих оппонентов и пустили в ход кулаки. Избитые уроженцы Чечни убежали в лес.



Тем временем неизвестные подожгли бытовки, в которых жили приезжие. Сгорели не только вагончики, но и стоявший рядом старенький «Москвич». Полиция задержала участников потасовки, и за несколько часов к РОВД прибыло несколько сотен человек из Темясово и близлежащих селений Баймакского района, потребовавших освободить тех, кто представлял в конфликте местных. В итоге баймакских ребят выпустили.

Также башкиры потребовали, чтобы раненого в живот Рустама Исхакова перевезли в Уфу. По некоторым сведениям, этот вопрос взял под свой контроль глава РБ Рустэм Хамитов. Пострадавшего перевезли в Республиканскую клиническую больницу, где он был прооперирован.

— Рустам второй день лежал в баймакской больнице, истекая кровью, и ничего ему не делали. Если бы народ не собрался перед РОВД, то Рустэм Закиевич (Хамитов, — прим. ред.) не обратил бы внимания, и парень бы просто умер, — рассказал нам двоюродный брат Исхакова, участник йыйына Гадель Ишмуратов (уроженец Баймакского района).

По словам нашего собеседника, один из чеченских гостей взял всю вину на себя и теперь ждет итогов предварительного следствия. Остальные его товарищи находятся за пределами района.

Вместе с тем, появилась информация, что семья продавщицы начала получать угрозы. От девушки требовали забрать заявление, которое она подала в полицию. В свою очередь, представитель Чечни в Башкортостане Сайдамат Мусаев заявил, что готов принести извинения за инцидент, но только после того, как вина чеченских джигитов будет доказана.

Алсынов добавил, что после темясовского случая в «Башкорт» стали звонить из других частей Зауралья. Выяснилось, что конфликт в Баймакском районе далеко не уникален. Фото vk.com

Межнациональный или бытовой?

Официальная точка зрения сводит конфликт к «бытовухе». Башкирские же ребята настаивают на межнациональной составляющей.

— Местные СМИ, зависимые от власти, это происшествие обходят стороной, — говорит Алсынов. — На ребят, причастных к делу, пытаются оказать давление, чтобы они не давали показания. Хотят вывернуть как бытовой конфликт. Были звонки и мне, дескать, не так все было, вы ничего не знаете, а чеченские парни даже намаз читают… Прикрываются исламом, при этом пиво пьют.

Оказалось, что за последние 30 лет в Баймакском районе было уже как минимум три межэтнические стычки: в 1990-е годы с армянами, в 2009 году с азербайджанцами, теперь с чеченцами. При этом с русскими или татарами, которые тоже проживают в районе, таких проблем не возникает.

Алсынов добавил, что после темясовского случая в «Башкорт» стали звонить из других частей Зауралья. Выяснилось, что конфликт в Баймакском районе далеко не уникален. Так, подобные противоречия с чеченцами и таджиками возникали, по его словам, и в Белорецком районе, где приезжие вывозят из района лес. Происходили споры и в Хайбуллинском районе, в котором на карьерах тоже трудятся приезжие.

«В Темясово народ горячий»

Повышенное внимание правоохранителей уже отразилось на властях района. В частности, на взятке попались двое чиновников администрации, один из которых занимал пост замглавы.



— Народ уже не доверяет местному главе администрации Ильшату Ситдикову, который руководит районом с 1990-х годов. При Муртазе Губайдулловиче (Рахимове, — прим. ред.) его сняли за аморальное поведение, но при Рустэме Закиевиче снова поставили. Конфликты происходят из-за того, что приезжие получают лакомые кусочки земли, карьеры. Глава это положение вещей знает. И в этот раз он допустил к карьеру представителей Чеченской Республики, — продолжает Ишмуратов.

По слухам, темясовский карьер, на котором добывают плитняк, был нелегальный, его «крышевали» отдельные представители правоохранительных органов. А на правах субаренды здесь работали приезжие.

— Любое производство должно быть как-то огорожено — такие правила. А на этом карьере нет никакого ограждения. Добыча идет «диким способом». Что-то здесь нечисто, — считает Ишмуратов.

«Народ уже не доверяет местному главе администрации Ильшату Ситдикову (на фото слева), который руководит районом с 1990-х годов», — продолжает Ишмуратов. Фото akbuzat-ufa.ru



Алсынов отмечает, что башкиры — гостеприимный народ и не имеют ничего против визитеров из других регионов. Но при этом общественник выразил пожелание, чтоб гости вели себя в рамках приличий, не навязывали свои порядки, были законопослушны и не привязывались к местным парням и девушкам.

— Когда приезжие просто работают, ведут себя спокойно, к ним мы все относимся хорошо. А когда они начинают приставать к нашим людям, пьянствовать и при это прикрываться исламом, это выходит за все рамки приличий. Как будто им нельзя делать замечания. А глава администрации все это видит, знает положение. Тем более в Темясово народ горячий, ему одной искры достаточно, — отмечает Ишмуратов.

«Будем самоорганизовываться»



Во время собрания было решено назначить старшего от «Башкорта» в каждом районе, который в случае подобных инцидентов мог бы оперативно сообщить об этом товарищам и собрать «народную дружину».

— Мы, разумеется, не будем браться за топоры и вилы, — подчеркивает Ишмуратов. — Просто народ уже не доверяет местным органам власти и полиции. Так получается, что тут нашу девушку обидели, угрожали, егета (парня, — прим. ред.) чуть не убили, а чиновники и полицейские как будто защищают приезжих из Чечни. А местный народ защищать некому.

Кроме того, после инцидента неравнодушные объявили сбор средств на лечение Исхакова и услуги адвокатов для участников инцидента. На сегодняшний день собрано более 140 тыс. рублей.

Участники встречи обсудили, помимо прочего, «проблемы нравственного характера» — алкоголизм, курение. Вообще, Алсынов пытался донести до корреспондента «Реального времени», что его организация действует в рамках российского законодательства.

— Граждане имеют право собираться, — говорит руководитель «Башкорта». — У нас не было митинга, пикета. Мы не использовали звукоусиливающей аппаратуры, не было сцены, плакатов, не было политических лозунгов. Наши собрания проходят по старинным башкирским традициям. В то время как местные жители вынуждены уезжать на заработки на севера, здесь трудятся и зарабатывают приезжие. При этом у нас в Зауралье высокая безработица. В деревнях торгуют самогоном, происходят суициды, драки между деревнями. Как будто руководству на руку, чтоб народ пьянствовал. Пусть они работают, приглашают хазратов, психологов, общественников. И мы будем работать с населением, объяснять. Надо перед властями районов и республики поднимать вопросы, чтоб нас услышали.

Следующий йыйын пройдет в Абзелиловской районе (13 октября). Позже планируется провести собрание в Бурзянском районе.

— Мы сами не ожидали, что соберется так много людей — более тысячи. Я очень доволен тем, как прошел первый йыйын. Активных ребят, желающих внести свой вклад, очень много. Как минимум раз в год будем такие встречи проводить, — резюмировал Алсынов.