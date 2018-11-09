«Целесообразно перенести»: выборов муфтия Башкирии не будет?

На следующей неделе имамы рассмотрят вопрос о переносе выборов главы уммы Башкортостана

Фото: Тимур Рахматуллин

Изменение политического климата в Башкирии отразилось на многих сферах, в том числе и на религиозной. Выборы председателя Духовного управления мусульман РБ были запланированы на 21 ноября. Возможно, никакого голосования, даже формального, не будет. Положение разъяснится 14 ноября. В ситуации разбирался обозреватель «Реального времени». Также предлагаем и нашим читателям принять участие в обсуждении.

Выборов не будет?

21 ноября в Уфе запланирован отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Свои кандидатуры выдвинули действующий председатель ДУМ РБ Нурмухамет Нигматуллин, имам-мухтасиб города Сибай Агляметдин Газизов, имам уфимской мечети «Фатхислам» Айнур Биргалин и руководитель комитета по хаджу муфтията Ильшат Хафизов. Мы уже сообщали, что смена власти в Башкирии (а именно приход Радия Хабирова) спутало карты кураторам муфтията и другим заинтересованным лицам. Однако выборы могут не состояться, во всяком случае в этом году.

Напомним, Газизов — креатура председателя Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Вячеслава Пяткова и первого зампреда ДУМ РБ Айнура Арсланова. Молодой Биргалин развернул широкую активность в интернете, а по голосованию «Реального времени» Айнур-хазрат оказался в лидерах предпочтений наших читателей. Действующего муфтия Нурмухамета Нигматуллина, который находится на своем посту 26 лет, многие начали списывать со счетов, и его самовыдвижение некоторые имамы встретили с нескрываемым раздражением.

Ильшат Хафизов тоже многих удивил своими амбициями, однако он никаких заметных шагов не делал и не выступал с громкими заявлениями. Что касается последнего претендента. По информации «Реального времени», люди из окружения председателя Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Вячеслава Пяткова обратились к имам-мухтасибу Бураевского района Рифату Зарипову, чтобы тот выдвинул кандидатуру Хафизова. Естественно, этот вопрос предварительно обсудили с самим Ильшатом хазратом, которому отвели роль кандидата-спойлера в избирательной гонке.

Действующего муфтия Нурмухамета Нигматуллина, который находится на своем посту 26 лет, многие начали списывать со счетов, и его самовыдвижение некоторые имамы встретили с нескрываемым раздражением. Фото Тимура Рахматуллина



Как стало известно «Реальному времени», на следующей неделе, 14 ноября, пройдет внеочередной пленум ДУМ РБ. Одним из рассматриваемых вопросов (и, пожалуй, главным) станет перенос выборов на следующий год. Эту информацию подтвердил нашей интернет-газете и председатель оргкомитета съезда Ильдар Малахов, директор Исламского колледжа им. М. Султановой. Однако подробности предстоящего собрания Ильдар хазрат отказался раскрывать.

«Целесообразно перенести»

По нашей информации, на переносе выборов настаивают отдельные чиновники в башкирском Белом доме. Более того, после смены политического вектора в регионе заметно упали шансы получить кресло муфтия у Агляметдина Газизова — ставленника председателя по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Вячеслава Пяткова. А учитывая, как лихо врио главы Башкирии начал увольнять хамитовских чиновников и набирать новую команду, стул под самим Вячеславом Петровичем тоже оказался весьма шатким.

Уход Хамитова вызвал беспокойство не только в Уфе, но и в Москве, в том числе у кремлевских кураторов и в Совете муфтиев России, в структуру которого входит ДУМ РБ. В распоряжении нашей редакции оказалось письмо от председателя СМР Равиля Гайнутдина на имя руководителя администрации главы РБ Александра Сидякина. В документе сообщается, что религиозная организация, «учитывая сложившуюся ситуацию, в целях сохранения устойчивости и спокойствия в мусульманской умме, считает целесообразным запланированное проведение 21 ноября с. г. съезда ДУМ РБ перенести на ноябрь 2019 года».

Тогда Вячеслав Пятков направил действующему муфтию Нурмухамету Нигматуллину и председателю оргкомитета Ильдару Малахову письмо. Чиновник, опираясь на письмо Равиля Гайнутдина, сообщил о «совместном с руководством ДУМ РБ решении по переносу отчетно-выборного съезда на ноябрь 2019 года». Разумеется, такое постановление должно быть принято, собственно, до выборов. В связи с этим Совет по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ «поддерживает данное решение и готов оказать необходимое содействие по организации пленума ДУМ РБ».

Вячеслав Пятков направил действующему муфтию Нурмухамету Нигматуллину и председателю оргкомитета Ильдару Малахову письмо, где, опираясь на письмо Равиля Гайнутдина, сообщил о «совместном с руководством ДУМ РБ решении по переносу отчетно-выборного съезда на ноябрь 2019 года». Фото brgi1.org



Следует отметить, что в письме Гайнутдина ни о каком «совместном решении» с руководством ДУМ РБ о переносе выборов не говорится. Однако по нашей информации, между представителями СМР и «зданием на Тукаева» (администрация главы РБ и республиканское правительство) состоялись переговоры, в которых предварительно согласовали фигуру Нурмухамета хазрата еще на год.

В беседе с обозревателем «Реального времени» Пятков добавил, что такая инициатива (вынести вопрос переноса на пленум) исходила от руководства ДУМ РБ.

— Многие в исламской умме поддерживают это предложение, — отметил Вячеслав Петрович. — Во-первых, в Башкортостане сменилось руководство. Во-вторых, в следующем году республика отметит свое 100-летие. И съезд станет хорошим завершением, в котором примет участие будущий глава республики (он будет избираться в сентябре). Все противоречия должны пройти. В течение года исламская умма окрепнет и подойдет к выборам с хорошим настроением. А мы окажем свою организационную помощь в проведении.

Ситуация обостряется

Вместе с тем источники «Реального времени» из окружения муфтия сообщили, что никакой инициативы о переносе выборов со стороны ДУМ РБ не исходило. По информации нашего собеседника, эта идея принадлежит именно Пяткову, который после провала «плана А» (посадить своего ставленника, Газизова, в кресло муфтия) пошел по «плану Б» — отодвинуть на год выборы. Более того, Вячеслав Петрович обратился к заммуфтия Аюпу Бибарсову, чтоб тот собрал подписи имамов под требованием перенести отчетно-выборный съезд. Но Аюп хазрат этого делать не стал.

Само собой, подобный сценарий (перенос выборов) не всех устраивает, особенно имамов, чьего мнения никто не спрашивают. Отдельных мусульманских священнослужителей раздражает, что за них все решают кулуарно в верхах, причем люди далекие от ислама.

Неясно положение некогда фаворита предвыборной гонки Айнура Биргалина, который вовсю примерял на себя чалму муфтия. Фото proufu.ru



Весьма неясно положение некогда фаворита предвыборной гонки Айнура Биргалина, который вовсю примерял на себя чалму муфтия. Но при благоприятном стечении обстоятельств он может занять кресло первого заместителя председателя ДУМ РБ. И в течение года религиозной организацией Башкирии будет руководить тандем «Нигматуллин — Биргалин». В общем, не самый плохой расклад для Айнура хазрата — некогда оппозиционера, который постепенно вписывается в систему и становится одной из заметных фигур. Не исключено, что временно исполняющим обязанности председателя духовного управления могут утвердить и другого человека.

Однако Пятков утверждает, что после пленума, в случае переноса выборов, все останутся на прежних местах. Полномочия председателя ДУМ РБ и его замов просто продлятся на год. Поэтому, по его мнению, смены Айнура Арсланова на Айнура Биргалина не состоится.

Состоятся ли все-таки выборы председателя ДУМ РБ, узнаем уже на следующей неделе. Но вероятней всего, имамы проголосуют так, как им подскажут «старшие товарищи». И Нурмухамет хазрат, вопреки всем ожиданиям и прогнозам, продлит свое председательство еще на год. Хотя не исключено, что на пленуме развернутся активные споры, которые перельются в интернет-пространство. Если большинство имамов не позволят перенести голосование, то борьба за чалму муфтия будет проходить вдвойне интереснее.

А как же мечеть?

Что касается соборной мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева в Уфе, то ее строительство после прихода Радия Хабирова сдвинулось с мертвой точки, уверяет Пятков. Напомним, проект был заморожен в 2016 году после конфликта БФ «Урал» с руководством духовного управления. Первый президент РБ Муртаза Рахимов, возглавляющий благотворительную организацию, изначально не желал финансировать работы при нынешнем составе руководства ДУМ РБ. Вероятно, Радий Хабиров смог переубедить Муртазу Губайдулловича.

— Мечеть уже обследуется, — рассказывает Пятков. – Буквально через две недели трактора и другая техника начнут там свои работы. Благотворительный фонд «Урал» снова выделяет деньги.

Проект был заморожен в 2016 году после конфликта БФ «Урал» с руководством духовного управления. Фото wikipedia.org

Заказчиком строительства вместо ДУМ РБ теперь выступает Республиканское управление капитального строительства РБ. Именно РУКС назначает подрядчиков. Муфтият строительством мечети уже заниматься не будет. По оценкам Муртазы Рахимова, на окончание работ потребуется 5-6 млрд рублей.

Строительно-отделочные работы, по словам нашего собеседника, завершатся через 3-4 года. После обследования будут устранены все недочеты и решены земельные вопросы, затем начнется отделка. И только после завершения строительства храм передадут в пользование ДУМ РБ.

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