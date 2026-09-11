Татарстанцев предупредили о тумане и сильном дожде

Туман ожидается местами ночью и утром 12 сентября

Фото: Дарья Пинегина

Ночью и утром 12 сентября на территории Татарстана местами ожидается туман. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Также в Татарстане, в частности в Казани, ночью прогнозируется сильный дождь.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Рекомендуем: будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Для перехода проезжей части используйте по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям, — рассказали в ГУ МЧС по республике.

Напомним, в начале следующей недели в республике ожидается потепление до +22 градусов.14 сентября в отдельных районах прогнозируется небольшой дождь, 15 сентября вероятность осадков небольшая.



Галия Гарифуллина