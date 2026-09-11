Татарстанцев предупредили о тумане и сильном дожде
Туман ожидается местами ночью и утром 12 сентября
Ночью и утром 12 сентября на территории Татарстана местами ожидается туман. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Также в Татарстане, в частности в Казани, ночью прогнозируется сильный дождь.
— Рекомендуем: будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Для перехода проезжей части используйте по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям, — рассказали в ГУ МЧС по республике.
Напомним, в начале следующей недели в республике ожидается потепление до +22 градусов.14 сентября в отдельных районах прогнозируется небольшой дождь, 15 сентября вероятность осадков небольшая.
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