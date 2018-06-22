Колодцы Нигера: в Африке увековечили имена Кул Шарифа, Салавата Юлаева и Батырши

Теперь африканские мусульмане будут молиться за татарских и башкирских батыров

В Нигере появились колодцы, носящие имена Кул Шарифа, Батырши Алиева, Салавата Юлаева и Гейдара Джемаля. И увековечили трех героев и одного философа российские мусульмане, пребывающие с благотворительной миссией в Африке. Подробнее – в материале корреспондента «Реального времени».

Во имя героев

В Нигере появились колодцы, названные в честь татарских и башкирских героев — Кул Шарифа, Батырши Алиева и Салавата Юлаева. Еще один искусственный источник питьевой воды носит имя нашего современника — мыслителя Гейдара Джемаля. Такая необычная идея — увековечить в колодцах батыров — возникла у мусульманского блогера и колумниста «Реального времени» Расула Тавдирякова. Сам он и его брат Анвар в эти дни находятся в африканской стране с благотворительной миссией. Российский общественник уже не первый раз посещает Нигер. В феврале он уже совершал визит в далекое африканское государство, впечатлениями мусульманин делился в нашей интернет-газете.

— Я уже делал видео на YouTube и AlifTV о том, как некоторые шуты из Comedy Club называют батыров бандитами. Также некий специалист по троллингу Роман Силантьев заявлял, что Батырша был террористом. А мы хотели бы показать, что уважаем и чтим наших героев. Любое оскорбление в их адрес должно оборачиваться тем, чтобы мы сделали что-то позитивное для них, увековечив их имена, — объяснил Тавдиряков корреспонденту «Реального времени» свою позицию.

Во время открытия гость из России рассказал о заслугах людей, в честь которых названы гидротехнические сооружения. Блогер объяснил, что они были благочестивыми мусульманами и сражались за веру, за народ, просил совершить за них дуа (молитвы). Дабы создать праздничное настроение, парни раздавали детям небольшие угощения в виде сладостей. Благотворители надеются, что награда от Аллаха за колодцы и устроенное торжество достанется национальным героям татар и башкир.

Мы хотели бы показать, что уважаем и чтим наших героев. Любое оскорбление в их адрес должно оборачиваться тем, чтобы мы сделали что-то позитивное для них, увековечив их имена



Эти источники воды построены в деревнях Вародо (Кул Шариф, Салават Юлаев), Боумба (Абдулла Алиев Батырша), Миллейдо (Гейдар Джемаль). Все они находятся на расстоянии 150 км от столицы Ниамей.

— В городах колодцев и так достаточно, — отмечает Расул.

Всего было открыто 13 колодцев, которые носят такие названия, как «Ар-Разак» («Дающий пропитание»), Hamza and Family и другие. Их глубина составляет от 5 до 40 метров.

Как объяснил собеседник «Реального времени», каждый их них роется примерно в течение двух дней. Стоимость работ — по 1000 долларов за источник. Строят их местные подрядные организации.

Средства дали не только российские мусульмане. Были также переводы из стран Европы, Средней Азии и Канады. Многие деньги отдавали в качестве закят-уль-фитр и фитр-садака — выплаты в месяц Рамазан для принятия Всевышним поста.

Дабы создать праздничное настроение, парни раздавали детям небольшие угощения в виде сладостей



Кто эти люди?

Отметим, Кул Шариф был выдающимся имамом и поэтом, происходившим из рода пророка Мухаммада (т. е. был сеидом). Он с мечом в руках защищал Казань от войск Ивана Грозного. Во время обороны города он погиб. Собственно известная мечеть в Казанском кремле названа его именем.

Напомним, весной шоумен Руслан Белый, выступая в Уфе, назвал Салавата Юлаева бандитом и разбойником, а также нелицеприятно высказался о местных женщинах и башкирском языке. Такое выступление комика вызвало шквал негодования в Башкирии. А бойцы из команды «Тархан» даже поехали разбираться с москвичом. Почему имя пугачевского сподвижника свято для башкир, «Реальное время» уже рассказывало в авторской колонке уфимского историка Салавата Хамидуллина.

С именем Батырши произошел другой скандал. Год назад с громким заявлением выступил Всемирный русский народный собор — структура, подчиненная главе РПЦ патриарху Кириллу. Сам документ на сегодняшний день удален с сайта ВРНС. В «предостережении» этого органа говорилось, что Батырша является «антироссийским националистом и религиозным фанатиком», «одиозным деятелем», а проводить мероприятия в его честь — «безнравственная акция». Подобные эпитеты в адрес героя татар и башкир вызвали ответное возмущение мусульманской общественности России. Об Абдулле Алиеве (Батырша) в нашей интернет-газете тоже выходили колонки казанского историка Файзулхака Ислаева.

Нужно не только брать, но и уметь отдавать. Такая вот садака аль-джария

Гейдар Джемаль был известным российским философом, председателем Исламского комитета России. Скончался в конце 2016 года в Казахстане, похоронен в предгорьях Тянь-Шаня. Среди его почитателей осталось немало известных российских и зарубежных религиозных деятелей, политиков, журналистов. Теперь в Москве и Казани проходят вечера памяти Джемаля.

Научить людей не только брать, но и отдавать

Расул и Анвар Тавдиряковы уже неделю находятся в Нигере. Через пару дней планируют вернуться в Россию. Сегодня они поедут открывать мечеть, которую помогли построить на собранные в России деньги.

— Хочется дать людям то, что помогло бы им приносить доход в дальнейшем, — рассказывает блогер нашему корреспонденту. — Например, я купил несколько швейных машинок для 40 женщин, обучающихся в медресе. В этом учебном заведении они, помимо основных наук, проходят курсы кройки и шитья. Обучает их опытная швея. А машинок не хватает — всего три на медресе.

Также ребята купили коз для бедных семей и вдов, которые не могут себя прокормить. Но россияне выдвинули условие — не продавать животных и не резать на мясо. Только доить и стричь шерсть, чтобы самим кормиться молоком и продавать его. В деревне это приносит неплохой доход. А когда коза даст приплод, одного козленка нужно отдать другой бедной семье.

Россияне также оплатили лечение глаз пяти пациентам в местной клинике

— Нужно не только брать, но и уметь отдавать. Такая вот садака аль-джария (непрерывная милостыня, — прим. ред.), — делится Расул.

Также они купили солнечные батареи, которые должны быть установлены в мечети или подарены сельскому старосте. Так местные жители смогут получить электричество для освещения и подзарядки телефона.

Кроме того, россияне оплатили лечение глаз пяти пациентам в местной клинике. Несчастные люди ослепли из-за катаракты. У жителей Нигера зачастую нет денег на простейшее лечение. Удаление катаракты стоит 100 долларов.

— Теперь они, иншаллах (если пожелает Аллах, — прим. ред.), будут видеть. А таких ослепших людей здесь много. Что может быть лучше, чем заново увидеть этот мир во всех его красках? — задается риторическим вопросом Тавдиряков.