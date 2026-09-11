В субботу сельхозярмарки в Казани пройдут на 14 площадках — список

Покупателей ждут во всех районах города с 6:00 до 13:00

Фото: Динар Фатыхов

12 сентября в Казани пройдут первые в осеннем сезоне сельскохозяйственные ярмарки. Торговлю организуют на 14 городских площадках во всех районах города с 6:00 до 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Торговля будет идти по следующим адресам:

ул. Дементьева, возле дома №7;

ул. Беломорская, 6;

ул. Беломорская, 69/3;

пересечение ул. Карима Тинчурина и ул. Татарстан;

на ул. Батыршина, 20;

поселок «Юдино» — ул. Революционная, 12, ул. А. Авзаловой, 15, ул. Ш. Усманова, 1;

на пр. Х. Ямашева, 71а;

ул. Академика Лаврентьева, 10;

на пр. Победы, 46в;

ул. Ю. Фучика, 64, к.1

в Агропромышленном парке «Казань», ул.Липатова, 7.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Цены на продукцию планируют сделать социально ориентированными. В среднем они будут на 10% ниже розничных, подчеркнули в пресс-службе мэрии.

По вопросам организации сельскохозяйственных ярмарок можно обратиться в комитет потребительского рынка по телефону: +7(843)223-27-72 (добавочный 84331).

Напомним, осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане стартуют 12 сентября и будут работать до 27 декабря. В Нижнекамске — на трех, в Зеленодольске — на двух, а также будет организована одна площадка в Набережных Челнах.



Галия Гарифуллина