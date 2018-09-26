Обновленный Курултай: женский десант, новые звезды и отставные министры

Топ-15 «новых лиц» башкирского парламента: члены правительства, профессора, доверенные лица Путина и координатор «Левого фронта»

Центризбирком Башкортостана опубликовал постановление о регистрации депутатов Госсобрания — Курултая Башкирии шестого созыва, избранных по единому республиканскому списку, а ранее и информацию о результатах выборов по одномандатным (многомандатным) округам. При этом стало известно об обновленных названиях парламентских комитетов. И взамен ушедших министров главе РБ Рустэму Хамитову придется набирать новых членов Кабмина. Наши постоянные колумнисты из Уфы, политологи Дмитрий Казанцев и Николай Евдокимов подготовили для «Реального времени» материал о новых лицах в башкирском парламенте, отметив наиболее интересных политиков, впервые получивших депутатские мандаты.

Выборы депутатов шестого созыва Госсобрания — Курултая РБ состоялись 9 сентября. По информации Центризбиркома Башкортостана, голоса избирателей распределились следующим образом: «Единая Россия» — 58,31%; КПРФ — 18,80%; ЛДПР — 9,96%; «Справедливая Россия» — 5,47% «Патриоты России» — 3,95%, «Зеленые» – 1,98%. Пятипроцентный барьер преодолели четыре партии. Таким образом, итоги голосования по числу мандатов следующие: «Единая Россия» — 79; КПРФ — 15; ЛДПР — 7; «Справедливая Россия» — 5; «Патриоты России» — 2; РЭП «Зеленые» — 1; Один мандат у самовыдвиженца.

Явка избирателей на нынешних региональных выборах составила 49,08%.

Курултай нового созыва: женщин станет больше



Новый состав Госсобрания характеризуется ростом числа женщин-парламентариев с 15 избранных в пятом созыве до 18 представительниц в депутатском корпусе шестого созыва. Причем любопытно, что теперь в стенах заксобрания региона будет заседать руководитель Союза башкирских женщин Гульнур Кульсарина, так сказать, из профильной некоммерческой организации.

Эксперты полагают, что в Башкирии растет число женщин-политиков, которые, как и мужчины, представлены во всех ветвях власти. Например, в прошлом созыве у спикера Госсобрания было три заместителя, среди которых находились как мужчины, так и женщины. Аналогичная ситуация и с членами Совета Федерации, где мы скоро увидим одного мужчину — это экс-мэр Уфы Ирек Ялалов, избранный в шестой созыв Курултая, и уже видим одну женщину — бывшего вице-премьера правительства РБ Лилию Гумерову. В Госдуме интересы Башкирии представляют несколько депутатов-женщин.

В Кабмине региона министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Ивановна и уже экс-министр финансов, ныне депутат Госсобрания Рида Субханкулова также из числа представительниц прекрасной половины человечества. Общественную палату республики возглавляет еще одна представительница прекрасного пола — Ольга Панчихина. Интересно и то, что практически все заместители мэров по социальным вопросам — это женщины.

Теперь в стенах заксобрания региона будет заседать руководитель Союза башкирских женщин Гульнур Кульсарина, так сказать, из профильной некоммерческой организации. Фото bashinform.ru



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Обновление персонального состава Госсобрания нового созыва превысило наши предварительные прогнозы и составило 75 депутатов или 68,18%. Заявление об этом на минувшей неделе сделал лидер башкирских единороссов Константин Толкачев, вновь предложенный «Единой Россией» на должность спикера республиканского парламента. Из прошлого созыва Курултая сумели сохранить свои депутатские мандаты только 35 человек или 31,82% от общего числа, включая самого руководителя «партии власти в Башкирии», возглавляющего Госсобрание еще с 2000 года.

Среди удержавшихся в новом созыве депутатов несколько именитых спортсменов — Ирек Зарипов и Оксана Савченко, сопредседатель регионального штаба ОНФ Эльвира Аиткулова, партийные боссы Рескома КПРФ — Юнир Кутлугужин и Вадим Старов, банкир и меценат Флюр Галлямов, а также ряд руководителей крупный организаций и предприятий региона.

Стоит сказать, что многие из депутатов-новичков на самом деле достаточное опытные политики, известные в своих избирательных округах по профессиональной или общественной деятельности. Например, прошедший по одномандатному избирательному округу №40 Рамиль Бахтизин является ректором крупнейшего в стране нефтяного университета (УГНТУ) и на президентских выборах 2018 года входил в региональный штаб Путина в РБ, звезда театральной сферы Рушанна Бабич, опередившая конкурентов по округу №45, также была доверенным лицом главы государства на мартовских выборах и обладает высокой узнаваемостью, другой одномандатник по Ленинскому округу №7 Владимир Нагорный, до недавнего времени руководил администрацией Главы республики и имеет богатый бэкграунд работы главой одноименного района Уфы, а победивший в округе №1 Владимир Яковлев является руководителем Ассоциации молодых депутатов РБ и одним из немногих кандидатов имеющих реальную сеть сторонников по всей республике.

Министр ЖКХ региона Сергей Афонин, с большим отрывом победивший в округе №15, и вице-премьер Николай Хорошилов, ранее на протяжении многих лет проработавший главой Бирской администрации и одержавший верх над соперниками в округе №37, также были достаточно ресурсными и узнаваемыми фигурами.

Рамиль Бахтизин является ректором крупнейшего в стране нефтяного университета (УГНТУ) и на президентских выборах 2018 года входил в региональный штаб Путина в РБ. Фото bashinform.ru



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Несмотря на сохранение парламентского большинства «партией власти» (79 из 110 мест), в новом созыве Курултая существенно возросло число оппозиционеров, получивших в общей сложности 30 депутатских кресел (еще один человек прошел как самовыдвиженец). Причем все думские партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») преодолели пятипроцентный барьер. Соответственно, в шестом созыве впервые депутатами стали все первые лица региональных отделений — «эсер» Юрий Игнатьев, координатор ЛДПР в Башкирии Дмитрий Иванов, руководитель местных коммунистов Юнир Кутлугужин и секретарь башкирских единороссов Константин Толкачев.

Также в Госсобрание через победу в одномандатном округе №11 прошла лидер партии «Зеленых» в республике Руфина Шагапова, являющаяся депутатом прошлого созыва. В то же время потерял депутатский статус Загир Хакимов, возглавляющий в Башкирии «Патриотов России». Партия набрала только 3,95% голосов избирателей по общереспубликанскому списку, а по одномандатному округу глава «патриотов» в этот раз не заявился.

Неожиданной стала победа гражданского активиста и лидера регионального отделения движения «Левый фронт» (позиционирует себя несистемная оппозиция), идущего от КПРФ Дмитрия Чувилина. О его выдвижении мы писали ранее, причем успеху местного оппозиционера во многом способствовали негативные общественные настроения, умело подхваченные КПРФ, и общее снижение симпатий избирателей к «партии власти».

Топ-15 депутатов Государственного Собрания — Курултая РБ

Округ/партия ФИО Профессиональная деятельность Чем известен Кумертауский избирательный округ № 15, «Единая Россия» Афонин Сергей Министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Опытный «аппаратчик со стажем», в течении 14 лет (с 1996 по 2010 гг.) возглавлял город Кумертау. Именно в качестве мэра этого города сделал себе имя, как квалифицированный и эффективный управленец Единый республиканский список, «Единая Россия» Ахунов Рустем Врио председателя Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук Несмотря на молодость является ведущим экономистом республики, некоторое время являлся проректором БашГУ по стратегическому развитию. Один из разработчиков стратегии социально-экономического развития Башкортостана до 2030 года Бельский избирательный округ № 45, «Единая Россия» Бабич Рушанна Артист драмы Национального молодежного театра РБ имени Мустая Карима На президентских выборах весной 2018 года являлась доверенным лицом Владимира Путина в Башкирии. По материнской линии — потомок известного башкирского поэта Шайхзады Бабич Чеверевский избирательный округ № 40, «Единая Россия» Бахтизин Рамиль Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета В 2011-2015 годах возглавлял Академию наук Республики Башкортостан. Пользуется авторитетом в научных кругах, в том числе, за пределами республики, возглавляя один из трех крупнейших в стране вузов, готовящих кадры для топливно-энергетической отрасли страны Единый республиканский список, «Единая Россия» Гареева Айгуль Президент благотворительного образовательного фонда «Мархамат» Руководит крупнейшим благотворительным фондом в республике, учрежденным супругой главы Башкирии. Инициатор ряда социальных и благотворительных программ, работает с семьями, воспитывающими детей инвалидов Единый республиканский список, «Единая Россия» Иванюта Андрей Министр молодежной политики и спорта РБ Долгое время проработал в органах внутренних дел. «Министр-долгожитель», получивший свой пост в 2010 году. В качестве министра непосредственно участвовал в организации ряда крупных спортивных мероприятий, включая молодёжный чемпионат мира по хоккею Единый республиканский список, Справедливая Россия» Игнатьев Юрий Председатель совета Регионального отделения партии «Справедливая Россия» Ветеран боевых действий, после армии работал в органах внутренних дел, член ассоциации ветеранов спецназа, предприниматель. При смене руководителя регионального отделения «справедливороссов» активно взялся за партийное строительство и налаживание конструктивного диалога с республиканскими властями Кизильский избирательный округ № 28, «Единая Россия» Кульсарина Гульнур Председатель Союза башкирских женщин РБ Руководитель партийного проекта «Народный контроль» в РБ, председатель одной из крупнейших общественных организаций региона, член Союза журналистов РФ и РБ, экс-депутат районного совета г.Уфа Ленинский избирательный округ № 7, «Патриоты России» Нагорный Владимир Экс-руководитель администрации главы Республики Башкортостан Имеет большой опыт управленческой работы на высоких должностях в органах региональной власти, в том числе возглавлял Ленинский и Кировский районы Уфы, был вице-премьером республиканского правительства