Ростислав Мурзагулов назначен председателем попечительского совета ФК «Уфа»

Председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов назначен председателем попечительского совета футбольного клуба «Уфа», сообщает пресс-служба башкирской команды.



Решение создать попечительский орган было принято на рабочем совещании по вопросам развития клуба 11 декабря. Генеральному директору АНО «ФК «Уфа» РБ Шамилю Газизову поручено разработать план и концепцию работы попечительского совета сроком до 31 января 2019 года. Он же будет ответственным за взаимодействие с госорганами.

«Вся работа по-прежнему будет вестись менеджментом клуба, который доказал высокую эффективность работы, закончив сезон на 6-м месте за 1 млрд, тогда как занявшая 5-е место команда потратила 11 млрд», — отметил Ростислав Мурзагулов.

«Попечительский совет, в который войдут пять-шесть человек, будет заниматься стратегическими вопросами, поддержкой, наблюдением за исполнением решений. Подобный орган есть в хоккейном клубе «Салават Юлаев». Думаю, что и для футбола это будет очень хорошо», — прокомментировал Шамиль Газизов.