МВД объявило в розыск экс-министра связи РФ Николая Никифорова

В ближайшее время следователи МВД могут обратиться в суд за решением о его заочном аресте

Фото: Реальное время

МВД России объявило в розыск бывшего министра связи страны и Татарстана Николая Никифорова. Данные о нем сегодня вечером появились в официальной базе силового ведомства.

скриншот из базы розыска МВД РФ

Напомним, на прошлой неделе Никифоров неожиданно для многих пополнил список привлекаемых к ответственности по делу «проекта автоматической генерации прибыли» Finiko. Правда, претензии в его адрес прозвучали заочно. В ночь на 31 августа бывший министр и бизнесмен успел покинуть территорию страны, вылетев из аэропорта Москвы в Арабские Эмираты, так что задержать его по столичному адресу силовики не смогли. Зато взяли его партнера Азата Тухватуллина — под Казанью, в Иннополисе. Сейчас бывший дизайнер находится в СИЗО Москвы.

Как отмечал «Коммерсантъ», претензии в адрес Николая Никифорова связаны с делом ОПС Finiko с ущербом в 5 млрд рублей в отношении 8 тысяч потерпевших. Ранее из этого дела были выделены материалы в отношении предполагаемого сооснователя проекта Кирилла Доронина и еще девяти фигурантов, которые уже предстали перед Вахитовским судом Казани по обвинению в мошенническом уводе чуть более 200 млн рублей у 161 вкладчика в составе преступного сообщества.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Фамилия самого молодого федерального экс-министра в показаниях потерпевших и свидетелей в суде не звучала ни разу. Тем не менее ему уже предъявлено заочное обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества.

Силовики считают, что подконтрольные Никифорову компании, в частности «Иннополис Архитект», использовались для вывода за границу средств «финикийцев».

Объявление в розыск — необходимый этап в работе спецслужб, заинтересованных в экстрадиции покинувшего страну фигуранта. Следующим этапом должен стать его заочный арест.

Ирина Плотникова