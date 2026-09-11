Марат Галеев: «Есть примеры: инвесторы не могут прийти — дефицит энергии не дает»

Депутаты Госсовета РТ — о парадоксах энергетики: на фоне рекордов эффективности сохраняется проблема энергодефицита

Фото: Динар Фатыхов

Энергоемкость ВРП Татарстана снизилась на 27% по сравнению с 2007 годом, что позволило республике опередить по этому показателю ряд ведущих экономик мира, включая США и Японию. Вместе с тем рост электропотребления, во многом за счет ЦОДов, и сохраняющийся энергодефицит ограничивают инвестиционную активность в республике. Нехватка мощностей уже препятствует реализации ряда крупных проектов — проблему обсудили в Госсовете Татарстана в рамках совместного заседания Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству и Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Подробнее о том, как Китай поделится с Татарстаном технологией производства трансформаторов на основе советской технологической базы, почему парламенту РТ предстоит доработать закон о концессиях и какие новые полномочия получит республика в градостроительстве, включая еще один год отсрочки для Казани, — в материале «Реального времени».

Как Татарстан обогнал США и Японию в снижении энергоемкости ВРП

Энергетика остается ключевым драйвером экономики Татарстана: на реальный сектор приходится свыше 90% объема потребления топливно‑энергетических ресурсов. В республике за несколько лет удалось сократить расход энергии на производство товаров и услуг: к концу 2025 года энергозатраты на каждый рубль регионального продукта упали на 27%. При этом выросло потребление электроэнергии — на 1,9 млрд кВт·ч, или плюс 5,5% к уровню 2024 года. Одна из главных причин — развитие цифровых технологий. Большую часть сверх расхода «забрали» центры обработки данных, они использовали примерно 0,5 млрд кВт·ч, то есть больше четверти всего прироста потребления.

«Внедрение современных энергосберегающих технологий позволяет не только снизить издержки предприятий, но и уменьшить экологическую нагрузку», — отметил председатель Комитета ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов. По его словам, законодательная база в сфере энергоэффективности в значительной степени сформирована, принят закон, регулирующий вопросы ESG-рейтинга, который открывает новые возможности для оптимизации энергопотребления. Но современные вызовы, в частности структурные изменения в энергопотреблении, требуют адаптации не только практики, но и правовой базы.

Замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев сообщил, что темп снижения энергоемкости ВРП республики замедлился до 1%, что соответствует общему мировому тренду. «Если сравнить с мировыми лидерами, снижение в абсолютных показателях остается примерно в 1,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,25 раза выше, чем в развитых странах», — сообщил он. Так, к примеру, по этому показателю Татарстан обогнал США, Канаду, Японию и страны ЕС. Минибаев добавил, что положительная динамика обеспечивается во многом за счет инвестпрограмм крупнейших предприятий: «ТАИФ-НК», ТГК-16 и других.

«В России рост электропотребления существенно ниже, даже идет снижение, а у нас рост», — отметил начальник производственно-технического управления АО «Татэнерго» Артем Филимонов. По его словам, электропотребление в Татарстане за 5 лет выросло на 16%, а в январе установили новый рекорд — 5 616 МВт. Затраты компании на энергоэффективные мероприятия по итогам прошлого года составили 4,3 млрд рублей. Филимонов также сообщил, что за 15 лет работы по оптимизации тепловых сетей уровень потерь в Казани и Набережных Челнах удалось снизить с 30% до менее 12%, а в дальнейшем планируется использовать роботизированные комплексы, средства магнитной томографии и акустические системы для точечного выявления проблемных участков.

Василя Ширшова / realnoevremya.ru

«Мы до сих пор закупаем много энергии из-за пределов республики»

Председатель Комитета ГС РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров сместил фокус с производственных показателей на энергосбережение в сфере ЖКХ: «Мы должны думать, как снизить потребление ресурсов — это касается и тепла, и электричества, и газа, и воды». Подчеркнул необходимость возрождения культуры бережливого отношения к энергоресурсам, приведя в пример практику советских лет.

— Энергобаланс республики, к сожалению, отрицательный, мы до сих пор закупаем достаточно много энергии из-за пределов республики. Был у нас период без дефицита, но в силу того, что очень энергоемкая химия, энергопотребление серьезно выросло, — заметил зампредседателя Комитета ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

Энергетический дефицит в Татарстане все чаще становится не просто технической, а экономической проблемой: нехватка мощностей напрямую сдерживает приток инвестиций, сообщил он: «У нас уже целый ряд примеров, когда инвесторы не могут к нам прийти. Есть проекты и желание, будет хороший эффект, но дефицит энергии не дает развернуться этим инвестиционным проектам». В качестве одного из путей снижения дефицита без значительных вложений он предложил вернуться к дифференциации тарифов «день/ночь». Подсчеты показывали рост эффективности до 9%: «Электрическая энергия, в отличие от газовой, не консервируется, вырабатывается бесполезно ночью».

Марат Минибаев разъяснил природу дефицита и планы по преодолению. «Дефицит носит экономический характер: мощность 9 гигаватт дает возможность обеспечивать потребление при пике 5—6 гигаватт. Но мы работаем в единой рыночной системе, и там востребуется только наиболее эффективная генерация — наши станции не загружаются из-за того, что есть более эффективные соседние», — пояснил он. Для полного обеспечения потребности республике необходимо построить около 1,5 ГВт новых мощностей, и к 2030 году планируется ввести 2 ГВт, что даст дополнительно до 5 млрд кВт·ч выработки.

Что касается локальных дефицитов, проблема, по его словам, связана не с нехваткой мощности: «С 2024 года политика изменилась — плата за присоединение стала ложиться на потребителей, иногда в 10 раз больше. Многие инвесторы указывают, что только при личном участии правительства эти проекты будут реализуемы».

Депутат ГС РТ Руслан Юсупов обратил внимание на то, что зафиксированный рост электропотребления пока сдерживается спадом производства на крупных предприятиях и при их выходе на полные мощности потребление возрастет еще больше — на фоне роста строительства жилья и распространения электромобилей. В качестве решения предложил рассмотреть вопрос перевода времени, что ощутимо скажется в осенне-зимний период.

Татарстан закупит у Китая технологию производства трансформаторов

Марат Галеев, возвращаясь к теме тарифов, резюмировал: «Был период, когда энергия стоила копейки и вообще никто не думал об энергоэффективности. Когда рыночная экономика стала отвечать реальным затратам, тарифы резко выросли — и энергетики, и крупные потребители здорово подтянули технологию. Это можно рассматривать как позитивный фактор». Повышение тарифов заставило изменить мышление, но не сняло всех проблем. По его словам, необходимо рассмотреть вопрос возвращения к дифференцированным тарифам на электроэнергию: «Я понимаю, монополистам выгодно иметь равные тарифы — это они могут себе позволить. Но монополистов тоже надо сдерживать».

Затронули тему производства электрооборудования. В республике по этому профилю работают 15 предприятий. Как сообщил замглавы Минпромторга РТ, республика выпускает практически все необходимое для производства и снабжения электроэнергией за исключением трансформаторов. Но оказалось, что и это можно исправить — в планах создать такое производство с участием партнеров из КНР, сообщил Минибаев:

— Буквально на форуме «РОСТКИ» одна очень крупная китайская компания заинтересовалась. Я ее пока не назову, но она производит продукции на 190 млрд. В год выпускает больше, чем по всей России. Они очень заинтересовались Татарстаном. Сейчас ведутся переговоры, пока ждем, чтобы наладить логистику. Что нас привлекает? У них очень короткий срок поставки — 26 дней.

«А у себя мы не можем это производить?» — поинтересовался Рягат Хусаинов. «У нас производится в России в целом, например на уфимском заводе. Мы берем продукцию екатеринбургского», — сообщил докладчик. «Это надо смотреть в развитие нашего бизнеса, чтобы мы у себя в стране могли это развивать. А мы опять будем покупать. Это хорошо, пока дешево будем приобретать», — заметил глава комитета. Марат Минибаев также уточнил, что речь идет не о выпуске комплектующих, а о полностью производстве трансформаторов в Татарстане.

— А при чем здесь китайцы? — спросили его.

— Это их технология. Вообще мы их спрашивали: «Как насчет совместимости вашего оборудования с нашим?» Они говорят, что им оба завода построили советские специалисты, и вся основа — советская технологическая база. Просто за эти годы они обновили, — пояснил замминистра.

С учетом всех вызовов, стоящих перед энергетической отраслью, комитеты Госсовета РТ обозначили комплекс приоритетных мер. В их числе внедрение современных цифровых и технологических решений для роста энергоэффективности в промышленности и ЖКХ, а также развитие генерации на основе возобновляемых источников энергии. Отдельное внимание планируется уделить использованию попутного нефтяного газа и биогазовых установок на предприятиях АПК, а также оценке потенциала солнечной и ветровой генерации для промышленного потребления.

Парламентский контроль за концессиями

Вторым на повестке был вопрос о контроле за концессионными соглашениями в связи с изменением законодательства в этой сфере. «Согласно новым требованиям, парламент республики ежегодно будет заслушивать информацию правительства о соблюдении условий концессионных соглашений и эффективности их использования», — подчеркнул председатель Комитета ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству. Вопрос рассматривался впервые, с докладом выступила начальник отдела развития ГЧП АИР РТ Зухра Гайсина. Она ознакомила с правовой базой, системой контроля и результатами мониторинга.

В Татарстане на сегодня действует 138 концессионных соглашений, из которых 119 — в сфере ЖКХ. В 19 районах концессионерам переданы 1 849 объектов коммунальной инфраструктуры для реконструкции и модернизации, плановый объем привлеченных инвестиций в ЖКХ составил 2,4 млрд рублей. По итогам контроля выявлено лишь пять соглашений с отклонениями — это 3,6% от общего числа. «Результаты проверки подтверждают устойчивость механизма реализации концессионных соглашений в республике, поскольку нарушений целевого использования объектов либо несоответствия технико-экономических показателей объектов соглашения не зафиксировано», — указала докладчица.

Однако за цифрами стояли серьезные системные вопросы, которые подняли депутаты. Один из ключевых — экономическая целесообразность концессий для малого бизнеса на территории с небольшим населением. «Никто не хотел заключать концессионные соглашения. Потому что это экономически для бизнесмена невыгодно», — заметил Рягат Хусаинов. По его словам, концессия оправдана при работе с крупными коммунальными системами — теплосетями, водоканалом, где концессионер может закладывать бизнес-модель и рассчитывать тарифы, но в малых поселениях ситуация иная: «В районном центре, где 20—30 тысяч населения, — там какие инвестиции? За счет чего концессионер будет менять котельную?»

Депутаты подчеркнули, что законодательное поле в сфере концессий нуждается в серьезной доработке. Комитет уже направил запрос в другие регионы страны и собирает анализ предложений коллег. «Закон есть, но его надо усовершенствовать, менять подходы», — резюмировал председатель, предложив создать совместные рабочие группы для выработки законодательных инициатив на федеральном уровне.

Новые полномочия в градостроительстве и еще один год отсрочки для Казани

Под конец заседания депутаты обсудили ряд законодательных изменений. Татарстан актуализирует градостроительное законодательство в соответствии с 299‑ФЗ от 4 августа 2026 года. Проект поправок к республиканскому закону расширяет полномочия Кабинета министров РТ по принятию решений о комплексном развитии территорий. В частности, в случаях передачи региону полномочий по управлению федеральным имуществом, причем такие решения не требуют согласования с федеральными органами. Одновременно закрепляется право правообладателей передавать свои права и обязанности третьим лицам при отчуждении объектов в границах комплексного развития — порядок такой передачи должен быть установлен региональным нормативным актом.

Кроме того, законопроект закрепляет обязанность субъекта РФ устанавливать порядок ведения реестров разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию — это усиливает системность учета и прозрачность градостроительных процедур. Изменения призваны ускорить реализацию инфраструктурных проектов, повысить гибкость оборота недвижимости в зонах развития и обеспечить единый механизм мониторинга застройки в республике.

Кроме того, Казань получит дополнительный год на подготовку к передаче градостроительных полномочий на уровень республики в соответствии с татарстанским законом от 23 декабря 2023 года №131‑ЗРТ. Для поселений и муниципальных районов переход состоялся с 1 января 2024 года, для городских округов — с 1 января 2026 года, а в отношении Казани нормы должны вступить в силу с 1 января 2027-го. Но масштаб градостроительной активности столицы несопоставим с остальными муниципалитетами. Только за прошлый год Казанский исполком рассмотрел свыше 9 тысяч заявлений о выдаче ГПЗУ, 1 860 заявлений на разрешение строительства и 555 заявок на ввод объектов в эксплуатацию. С учетом этих объемов законопроект предлагает отсрочить перераспределение полномочий для Казани до 1 января 2028 года.