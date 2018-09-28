Константин Толкачев в пятый раз возглавил парламент Башкирии

Новый состав Госсобрания — Курултая Башкирии сегодня избрал своим спикером Константина Толкачева, который возглавляет его с 1999 года.

Кандидатуру поддержали 88 депутатов, пять парламентариев высказались «против», 11 воздержались, передает «Интерфакс».



Кроме того, депутаты Курултая избрали трех вице-спикеров: двух на постоянной основе и одного — на общественных началах. Первые два поста заняли представители «Единой России» — сопредседатель регионального отделения ОНФ Эльвира Аиткулова и бывший помощник главы Башкирии Рустам Ишмухаметов. Вице-спикером на общественных началах стал коммунист Вадим Старов, пишет «Коммерсант».

Напомним, что выборы в Курултай Башкирии состоялись 9 сентября. Подробнее об их результатах — в материале «Реального времени».