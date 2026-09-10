Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей

Для защиты от укусов ведомство рекомендует носить светлую закрытую одежду с плотными манжетами

Фото: Реальное время

В России продолжается второй пик активности клещей, которые могут переносить клещевой энцефалит и боррелиоз. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе «Макс».

Для защиты от укусов ведомство рекомендует носить светлую закрытую одежду с плотными манжетами, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и акарицидные средства для обработки одежды. Также необходимо каждые 1,5—2 часа проводить само— и взаимоосмотры на природе и сразу после возвращения домой.

Реальное время / realnoevremya.ru

При обнаружении присосавшегося клеща в Роспотребнадзоре советуют аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, стараясь не раздавить.

— Место укуса необходимо обработать антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение для оценки рисков и решения вопроса об экстренной профилактике клещевых инфекций, — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на четверть сократилось количество укусов клещей. С начала сезона по поводу присасывания клещей обратились 8 155 человек.

Алсу Сабирзанова