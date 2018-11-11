СМИ: в курдском кафе в Башкирии избили двух посетителей

В курдском кафе под городом Сибай в Башкирии произошла драка.

Инцидент случился 10 ноября. Между двумя посетителями и хозяевами кафе возник конфликт, в результате чего развязалась драка. На стороне владельцев заведения оказалось восемь человек. Они сильно избили молодых людей.

После чего один из пострадавших был брошен возле этого же кафе, другого увезли ночью в багажнике в лес до озера Култубан, где угрожали пистолетом. Очнулся он уже в гаражах Сибая.

По информации ProUfu.ru, пострадавший не обращается в правоохранительные органы, так как боится угроз со стороны диаспоры.

Напомним, ранее чеченский правозащитник записал видео о массовой драке в Башкирии.