Радий Хабиров встретился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел рабочую встречу с первым президентом республики Муртазой Рахимовым.

В ходе беседы в в Доме Республики Хабиров отметил, что при Рахимове Республика Башкортостан стала одним из наиболее успешных в социально-экономическом плане регионов России.

Он также выразил уверенность в том, что Муртаза Рахимов использует свой уникальный опыт для улучшения качества жизни людей, передает "Башинформ".

Напомним, что 11 октября Рустэм Хамитов подал в отставку. Врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров. Выборы нового руководителя в республике пройдут в сентябре 2017-го.

Муртаза Рахимов, комментируя назначение Хабирова, отметил, что у него были сложности в отношениях с новым руководителем республики, но они ушли в прошлое. Также он заявил, что при Рустэме Хамитове «Башкортостан потерял свое лицо сильного региона-донора».

