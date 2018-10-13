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Радий Хабиров встретился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

18:29, 13.10.2018 2
Радий Хабиров встретился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым
Фото: kremlin.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел рабочую встречу с первым президентом республики Муртазой Рахимовым.

В ходе беседы в в Доме Республики Хабиров отметил, что при Рахимове Республика Башкортостан стала одним из наиболее успешных в социально-экономическом плане регионов России.

Он также выразил уверенность в том, что Муртаза Рахимов использует свой уникальный опыт для улучшения качества жизни людей, передает "Башинформ".

Напомним, что 11 октября Рустэм Хамитов подал в отставку. Врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров. Выборы нового руководителя в республике пройдут в сентябре 2017-го.

Муртаза Рахимов, комментируя назначение Хабирова, отметил, что у него были сложности в отношениях с новым руководителем республики, но они ушли в прошлое. Также он заявил, что при Рустэме Хамитове «Башкортостан потерял свое лицо сильного региона-донора».

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:45
    Нечего Муртазу было и убирать при Рустэме Хамитове «Башкортостан потерял свое лицо сильного региона-донора».

    не только потерял лицо , а ещё и отбросил Башкортостан на 40 лет назад , да ,да именно 40 лет назад были вспышки ЯЩУРА ,так Хамитов и ЯЩУРА достал своей болтовнёй /разбудил...
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  • Анонимно 18:57
    Уважение старших хорошая черта человека .
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