Россия примет участие во встрече G20 по энергетике в Хьюстоне
Мероприятие пройдет 14—16 сентября
Представитель России примет участие во встрече G20 по вопросам энергетики в Хьюстоне на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Мероприятие пройдет 14—16 сентября. Кто именно будет представлять Россию, не уточняется.
Ранее, 31 августа и 1 сентября, в американском Ашвилле состоялось заседание министров финансов стран G20. В нем принял участие глава Минфина России Антон Силуанов. Министр обсудил с американским коллегой Скоттом Бессентом сотрудничество России и США в финансовой сфере, а также взаимодействие внутри G20.
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