Россия примет участие во встрече G20 по энергетике в Хьюстоне

Мероприятие пройдет 14—16 сентября

Фото: Артем Дергунов

Представитель России примет участие во встрече G20 по вопросам энергетики в Хьюстоне на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Мероприятие пройдет 14—16 сентября. Кто именно будет представлять Россию, не уточняется.

Ранее, 31 августа и 1 сентября, в американском Ашвилле состоялось заседание министров финансов стран G20. В нем принял участие глава Минфина России Антон Силуанов. Министр обсудил с американским коллегой Скоттом Бессентом сотрудничество России и США в финансовой сфере, а также взаимодействие внутри G20.

Алсу Сабирзанова