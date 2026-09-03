Эдуард Николаев: «Если мы потеряем ритм, темп — нас обгонят, в том числе технически»

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» — о том, как проходит сезон, о молодых пилотах и о том, зачем грузовикам нужно ездить в дюнах и «танцевать» на льду

Фото: Егор Сухов

Сезон для команды «КАМАЗ-мастер» проходит успешно, но интрига в борьбе за места на пьедестале пока сохраняется. В следующем этапе чемпионата России, который состоится уже 8 сентября, будут участвовать пять экипажей «Синей армады», включая трех молодых пилотов команды. Между гонками тоже постоянно идет работа: команда совершенствует машины, занимается физподготовкой экипажей и демонстрирует свои грузовики широкой публике. Об этом и о многом другом «Реальному времени» на онлайн-конференции рассказал руководитель команды «КАМАЗ-мастер», заслуженный мастер спорта России, пятикратный победитель ралли «Дакар», прославленный пилот Эдуард Николаев.

«У нас интересная борьба, в которой еще сохраняется интрига»

— Бывает ли у команды «КАМАЗ-мастер» время покоя или же постоянно приходится совершенствовать свои машины?

— Работа у нас не прекращается ни на минуту. У нас идет очень насыщенный сезон, очень интересная борьба, в которой еще сохраняется интрига. Наши соперники — в первую очередь друзья-белорусы, выступающие на грузовиках МАЗ, и российская заводская команда Ural MotorSport. Мы готовимся к выезду на очередной этап чемпионата России, который состоится уже 8 сентября.

Также мы участвуем в международных ралли. Это для нас очень важно, так как ралли-рейды — обширная дисциплина. Организаторы на разных континентах всегда предоставляют очень интересные трассы. Одна из самых сложных разновидностей — это пески и дюны. По ним тоже надо уметь ездить, поэтому на соревнованиях, где они есть, команда периодически выступает.

— Как раз при покорении песчаных дюн КАМАЗы когда-то и назвали «летающими грузовиками».

— Да, есть такой эпитет у нас. Много было прецедентов. Так, в 1996 году, когда команда впервые выиграла ралли «Дакар», был на финише трамплин, которого пилот — один из первых наших чемпионов «Дакара» Виктор Московских — не ожидал. Удачно, что там стоял фотограф. Он и снял прыжок высотой порядка 2—3 метров. Этот кадр стал знаменитым.

Кроме того, на протяжении многих лет мы занимаемся интересными маркетинговыми мероприятиями, где демонстрируем нашу технику не только на соревнованиях, но и в действии на других площадках, где есть публика и другие спортсмены. Мы и научили наши КАМАЗы дрифтить, и построили специальный прыжок, во время которого КАМАЗ летит более чем 30 метров. Так что наши грузовики могут не только показывать высший класс на стартах, но и радовать наших болельщиков на открытых площадках.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— Межсезонья у команды не бывает, вы постоянно в подготовке? Какие планы на остаток этого сезона, как в принципе проходит сезон для «Синей армады»?

— Мы приучили болельщиков к хорошим результатам, поэтому проигрыш для нас печальное событие. Этого мы, конечно же, не допускаем. Сегодня команда проехала уже три соревнования. Одно — очень крупное международное ралли «Такла-Макан» в Китае. Мы выставили туда молодые экипажи, без опыта выступления на серьезных соревнованиях, в длительных гонках марафонского стиля. Это наши пилоты Богдан Каримов и Алмаз Ахмедов. Гонку проехали с победой! Россию также представляла команда «Урал», она заняла 3-е место а после нас были китайские экипажи, которые сумели навязать нам борьбу.

Также мы уже проехали два этапа чемпионата России. Первой стала гонка «Золото Кагана», которая традиционно проходит в апреле в Астрахани. Я бы сказал, это одна из сложнейших в мире трасс по бездорожью. Кто ее проезжает и умеет ездить по ней — тот в принципе готов к «Дакару». Сложнейшие ухабы, ямы, песчаные бугры, холмы — все это там есть. На протяжении многих лет мы учимся там такому бездорожью и готовим нашу технику. Оттуда мы тоже вернулись с победой.

И второй этап проходил в конце июля — начале августа в Ульяновске. Там была серьезная борьба с командой «МАЗ СПОРТавто», а конкретно с ее руководителем Сергеем Вязовичем. В последний день все решилось в нашу пользу.

Егор Сухов

«Мы были опытным полигоном, где тестировались узлы, которые применялись в серийном КАМАЗе»

— Вы непрестанно работаете над совершенствованием грузовиков. Проходила информация, что вы сейчас тестируете уникальную систему кондиционирования и вентиляции. Так ли это?

— Мы постоянно двигаемся вперед, не стоим на месте. Потому что если мы потеряем ритм, темп, нас обгонят, в том числе технически. Поэтому модернизация автомобилей — наша главная задача. Каждую гонку на какой-то машине мы испытываем те или иные узлы или агрегаты. Это для нас очень важно, потому что есть спортивный регламент, который мы не должны нарушать. В его рамках и строятся наши автомобили. Многое мы сейчас пробуем.

В том числе и кондиционирование, потому что оно помогает держать максимальный темп на протяжении 5—6 часов безостановочной езды ежедневно. Ребята там настолько выкладываются, что это становится острой необходимостью. Любое, даже незначительное преимущество, помогающее ехать быстрее, сегодня очень важно.

«Работа не прекращается ни на минуту». Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

— В середине апреля было подписано важное соглашение о техническом партнерстве. Есть ли уже какие-либо его результаты?

— Все мы знаем, что сегодня ситуация нестабильная, в том числе и в плане импортозамещения. По закупкам очень сложно сегодня складывается общение с Европой. Поэтому хорошо, что мы вышли на собственное изготовление тех или иных узлов.

Кроме того, мы постоянно в поиске. Три года назад вышли на нашего партнера, компанию K-MAN, которая помогает нам работать с подвеской наших спортивных автомобилей. И не только для «КАМАЗ-мастера», но и для нашего детского направления — для картинга и багги. Работа активно идет, и мы очень довольны тем, что нашли технического партнера, который вникает во все детали.

— Удачные технические решения, найденные для машин «КАМАЗ-мастера», могут позже выходить на конвейер для «гражданских» серийных грузовиков?

— Да, мы ведь являемся заводской командой. Но таких переходов в серийную технику было больше на начальной стадии, когда команда только еще зарождалась и делались первые шаги, связанные с полноприводной техникой. Мы были опытным полигоном, где тестировались и приобретали надежность узлы, которые дальше применялись в серийном КАМАЗе. Сегодня эти масштабы уже не так велики.

Однако даже мы сегодня смотрим, что есть у серийного КАМАЗа, потому что он хорошо шагнул вперед, особенно с линейкой автомобилей К-5, которую мы представляем на международной арене. Это очень приятно: сегодня уже и мы помогаем, и нам помогают. Мы все одна команда!

Егор Сухов

— В апреле 2026 года ваш знаменитый капотный грузовик «Черный рыцарь» сменил колор. Как это было воспринято, с чем это было связано?

— Многие болельщики задают нам этот вопрос. В черных цветах, конечно, автомобиль выделялся. Но мы обычно несем флаг бескапотной версии, для нас это важно. «Капотник» был сделан в связи с тем, что наши основные соперники имеют капотную компоновку, но, разумеется, никто никогда не даст тебе свой автомобиль, чтобы ты попробовал его и понял преимущества. Поэтому мы должны были сделать такое же авто, чтобы понять, насколько силен соперник, имея другую компоновку.

По традиции автомобильного спорта, когда машина в самом начале делается, она еще не готова сражаться за результат и должна немного отличаться. Нашим партнером в тот момент была компания «Ред Булл», и там предложили сделать авто в других цветах. Владимир Геннадьевич Чагин принял решение, и так появился «Черный рыцарь», он же «Черныш». Теперь у нас есть уже вторая такая машина. Она доведена до совершенства, уже конкурирует с нашими основными машинами бескапотной компоновки, и мы ее привели к нашей стандартной голубой ливрее.

«Нас тренировали легенды. А сегодня уже нам нужно думать о следующем поколении пилотов»

— Чем успело порадовать в этом году молодое поколение команды?

— Время идет. Нас тоже когда-то тренировали такие легенды, как Чагин, Кабиров, Мардеев, Якубов. А сегодня уже нам нужно думать о следующем поколении пилотов. Радует, что ребята с горящими глазами есть. У нас есть школа картинга, куда приходят ребята в юном возрасте и, уже занимаясь картом в родном городе, знают, какие у них есть перспективы. Сейчас у нас три молодых действующих пилота. Первый — Богдан Каримов. Видно было по нему с самого начала, как он хотел попасть в экипаж и стать пилотом. Мечты сбываются, было бы желание. Сегодня он уже действующий пилот, он уже и нас может обогнать. Любой учитель всегда рад, когда ученик его превосходит. По стопам Богдана идет Алмаз Ахмедов, тоже молодой перспективный пилот. И Дмитрий Авдеев совсем недавно сел за руль боевого экипажа.

Готовится у нас следующее поколение не только среди пилотов. Есть у нас и молодые штурманы, и механики (бортинженеры). Они едут в той же кабине, что пилоты, поэтому нагрузки на них тоже колоссальные. Без физической подготовки этого не выдержать. Поэтому мы благодарим наших учителей, которые выстроили стратегию всестороннего обучения.

«Любой учитель всегда рад, когда ученик его превосходит». Егор Сухов

— Цитата из вашего командного мессенджера: «Они тонко чувствуют каждую деталь, делают невозможное возможным. Их работа — залог побед». Это о технической части вашей команды. Что происходит в сервисной зоне — как в активный период гонок, так и между ними?

— Сервисная зона — отдельная команда. Ребята занимаются подготовкой техники. Они так же волнуются и переживают за свой экипаж и за свою технику. Между ними даже есть свое соревнование: каждый болеет за свою машину, за свой экипаж. Ведь от них очень многое зависит.

Молодые ребята, которые хотят работать именно в этой службе, прогрессируют, дают информацию, как улучшить автомобили, работают в том числе и над собственным оборудованием. Ведь важно и тут идти в ногу со временем — совершенствуется не только техника, но и инструмент для ее обслуживания. Надо быстро обслужить автомобиль, потерять на этом как можно меньше времени и чтобы машина успешно доехала до финиша. Чтобы ребята, которые везут результат, не волновались внутри кабины за техобслуживание.

«Все вместе мы «КАМАЗ-мастер». Егор Сухов

«Мы никогда не проедем мимо, особенно если видим серьезную аварию»

— Во многих видах спорта надо победить любой ценой. В гонках на грузовиках я вижу другую ситуацию: пилоты останавливаются, помогают перевернуть и поставить на колеса перевернувшиеся грузовики конкурентов. Насколько это привычно и необходимо в гонках на грузовиках?

— Для русских команд это наше обязательство. Мы никогда не проедем мимо, особенно если видим серьезную аварию, когда нужно позвать на помощь, вызвать медицинский вертолет. Разные бывают случаи, иногда ты забываешь про собственный результат, чтобы помочь сопернику, попавшему в беду. Бывают моменты, когда решается роль первого места, но тут всегда помогают сокомандники. Если лидирующий экипаж уверен, что жизни остановившегося соперника ничего не угрожает, он проедет дальше. Но те наши экипажи, которые идут следующими, остановятся и помогут. Все видят друг друга, и мы всегда помогаем. К примеру, если автомобиль упал на бок в дюнах, мы обязательно поможем перевернуть. Потому что больше никто не поможет — ни один джип не может перевернуть грузовик, и они останутся в пустыне ночевать, а это недопустимо.

Хочу сказать и обратное: помогают и нам. На «Уральском рубеже» прошлого года наш экипаж попал в болото, и команда Ural MotorSport потеряла даже призовую позицию из-за того, что подъехала к нам и вытянула из болота.

— Определен ли уже состав на следующую гонку? До нее осталось несколько дней.

— Состав уже определен. Поедут пять экипажей — это уже действующие ребята, которые везут результаты. На сегодня лидер — экипаж Дмитрия Сотникова, еще поедет мой экипаж, экипажи Богдана Каримова, Алмаза Ахмедова и Дмитрия Авдеева.

«У нас идет очень насыщенный сезон, очень интересная борьба, в которой еще сохраняется интрига». взято с сайта kamazmaster.ru

— «КАМАЗ-мастер» можно увидеть и на других мероприятиях. «Гонка героев», марафоны — везде есть ваши коллективы. А в Менделеевске в «Гонке героев», если я правильно помню, участвовали и ваши грузовики — правда, в качестве препятствий. Как у пилотов хватает сил на все?

— Мы должны поддержать Татарстан. С удовольствием приняли участие в «Гонке героев», когда узнали, что она пройдет в Менделеевске. Препятствием там были два наших грузовика — все подумали, что это будет интересно. И это действительно многим «зашло»: проползти под нашим грузовиком.

Мы устроили там и тест-драйв для желающих, ну и команду свою в «Гонку героев» тоже выставили. Потому что мы спортсмены, нам нужна тренировка, спортивная форма. Наши ребята заняли 7-е место из 150 команд. Результат хороший! Но это не было главной задачей — мы хотели просто поддержать мероприятие.

— В этом году и в марафоне участвовали члены вашей команды.

— Да, у нас есть сотрудники, которые усиленно занимаются легкой атлетикой. Например, механик нашего экипажа Владимир Рыбаков, неоднократный победитель «Дакара». Он бежал 42,2 км. Дмитрий Сотников пробежал полумарафон. Он у нас ведет направление физподготовки экипажей, поэтому ему и самому полагается быть всегда в форме и служить флагманом этого направления. Сейчас на матче «Рубина» он сделает первую подачу мяча на поле и таким образом представит нашу команду. Для нас это тоже очень приятно.

У нас много приглашений, многие хотят видеть у себя на мероприятиях и турнирах команду «КАМАЗ-мастер». Там, где у нас это получается, мы стараемся поддержать и родную республику, и родной город. Выезжаем и в другие регионы России, чтобы показать мощь и возможности наших грузовиков.

«С удовольствием приняли участие в «Гонке героев», когда узнали, что она пройдет в Менделеевске. Препятствием там были два наших грузовика». Альберт Муклаков

«Ледовое покрытие дает навык, который пригождается потом на соревнованиях»

— Осенний период будет насыщенным. Да и зимой отдыхать не придется, скорее всего. Будут ли гонки в это время?

— Конкретно для КАМАЗа зимних соревнований нет. Мы зимой в основном участвуем в маркетинговых мероприятиях и учим наши грузовики ездить зимой — разрабатываем шипы для шин, например. Участвуем в разных мероприятиях. К примеру, поедем в Благовещенск, на границу с Китаем, кататься на приграничной реке Амур.

Кроме того, мы ежегодно участвуем в «Гонке чемпионов» в Тольятти — там на синхронной трассе встречаются спортсмены разных автомобильных дисциплин, включая и картинг, и багги, и автокросс, и кольцевые гонки, и грузовики. На этой зимней гонке мы встречаемся все вместе, это для нас возможность дружески пообщаться и, естественно, побороться. Спасибо за это организаторам — АвтоВАЗу, который много лет делает эту гонку.

Также участвуем в шоу-программах, где используется дрифт: наши машины умеют «танцевать» на льду и ездить боком. Кроме того, проходим тренировочные сборы на льду. Это дает нам чувство автомобиля при езде по скользким дорогам. А скользкие дороги в гонках бывают часто: из-за грязи, например. Ледовое покрытие дает навык, который пригождается потом на соревнованиях: после льда ты не боишься управляемого заноса, где тебя разворачивает.

— До ближайшей гонки осталось меньше недели. Как меняется темпоритм жизни команды, когда до гонки остаются считаные дни?

— Когда человек знает, что скоро ему что-то серьезное предстоит, естественно, есть волнение. Мы все люди, никто не железный. Конечно, у нас есть опыт — команде уже 38 лет, мы 12-кратные победители ралли «Шелковый путь», 19-кратные победители «Дакара». Эти соревнования накопили опыт, который позволяет правильно готовиться, без суеты и без волнений. Исходя из этого, мы стараемся сделать все качественно, надежно, чтобы привезти домой результат!

Реклама: ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Партнеры