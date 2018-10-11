Новости общества

20:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ сообщили о назначении Хабирова на пост врио главы Башкирии

19:50, 11.10.2018 1
СМИ сообщили о назначении Хабирова на пост врио главы Башкирии
Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава подмосковного Красногорска Радий Хабиров станет временно исполняющим обязанности главы Башкирии.

Как сообщает Proufu.ru со ссылкой на источники, к своим обязанностям он приступит уже завтра, 12 октября.

Хабиров с 2009 года занимал должность заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике. В 2017 году он стал главой Красногорска.

Ранее сообщалось, что глава Башкирии Рустэм Хамитов направил обращение президенту РФ с просьбой об отставке.

ОбществоВласть Башкортостан
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты