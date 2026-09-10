Патрушев: Россия заинтересована в стратегическом сотрудничестве с Иорданией

По итогам первой половины года объемы взаимной торговли выросли на треть

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев заявил о заинтересованности России в укреплении стратегического сотрудничества с Иорданией. Об этом он сказал на седьмом заседании межправительственной Российско-Иорданской комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства страны.

По итогам первой половины года объемы взаимной торговли выросли на треть. Значительную часть товарооборота составляют поставки сельхозпродукции. Россия видит большой потенциал в сотрудничестве в области промышленности и готова делиться опытом в геологическом изучении недр. В здравоохранении перспективными направлениями названы подготовка кадров, цифровые технологии, профилактика и лечение заболеваний, а также поставки медицинской продукции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам заседания стороны подписали итоговый протокол, а также документы о сотрудничестве по линии таможенных ведомств и министерств здравоохранения двух стран.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия могут совместно развивать высокоскоростные технологии. Объединение усилий позволит удовлетворить спрос национальных экономик и выйти на внешние рынки за пределами двух государств.

Алсу Сабирзанова