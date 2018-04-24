Башкирский народ потребовал от руководства республики оценить высказывание Белого о Салавате Юлаеве

Фото: скриншот

Башкирский народ потребовал от руководства республики осудить выступление комика Руслана Белого на федеральном уровне и создать комиссию для придания правовой оценки высказываниям Руслана Белого и дальнейшей передачи в прокуратуру РФ.

Кроме того, активисты попросили убрать из бесплатного эфира телеканал ТНТ на территории республики — как источник разжигания межнациональной розни, пропаганды разврата, унижения и высмеивания семейных ценностей, говорится в группе общественной организации «Башкорт» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, недавнее выступление участника Comedy Club Руслана Белого в Уфе вызвало бурное негодование у башкирской общественности. Шоумен резко высказался о Салавате Юлаеве, башкирском языке и местных девушках. Возмущенные люди в соцсетях требовали от него и его руководства извинений. А спортсмены бойцовской команды «Тархан» настигли артиста в Ульяновске и пообщались с его директором. Соответствующее видео они выложили в интернете.