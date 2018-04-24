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Башкирский народ потребовал от руководства республики оценить высказывание Белого о Салавате Юлаеве

23:51, 24.04.2018 4
Башкирский народ потребовал от руководства республики оценить высказывание Белого о Салавате Юлаеве
Фото: скриншот

Башкирский народ потребовал от руководства республики осудить выступление комика Руслана Белого на федеральном уровне и создать комиссию для придания правовой оценки высказываниям Руслана Белого и дальнейшей передачи в прокуратуру РФ.

Кроме того, активисты попросили убрать из бесплатного эфира телеканал ТНТ на территории республики — как источник разжигания межнациональной розни, пропаганды разврата, унижения и высмеивания семейных ценностей, говорится в группе общественной организации «Башкорт» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, недавнее выступление участника Comedy Club Руслана Белого в Уфе вызвало бурное негодование у башкирской общественности. Шоумен резко высказался о Салавате Юлаеве, башкирском языке и местных девушках. Возмущенные люди в соцсетях требовали от него и его руководства извинений. А спортсмены бойцовской команды «Тархан» настигли артиста в Ульяновске и пообщались с его директором. Соответствующее видео они выложили в интернете.

ОбществоКультура
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 00:31
    Группа "Башкорт" объединяет лишь маленькую маргинальную часть миллионного башкирского народа.
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    Анонимно 08:20
    "Маленькую" это сколько?
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  • Анонимно 08:35
    Как сказал тот же Белый "А где башкиры". О каких миллионах вы говорите? О тех кого при бабае записали в башкиры? Многие сами башкирами записывались т.к. иначе нельзя было поступить в ВУЗ, устроиться на хорошую работу (особенно на госслужбу) и т.д..
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  • Анонимно 12:15
    "Башкорт" что это?
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