Неангажированный уважаемый аксакал: в Башкирии определились с будущим муфтием?

По информации «Реального времени», Духовное управление мусульман Республики Башкортостан возглавит человек из Зауралья

Интрига вокруг будущего муфтия Башкирии разрешится буквально через пару месяцев. В сентябре, после прошедших выборов в Госсобрание — Курултай, определятся претенденты на роль лидера уммы республики, а через два месяца все узнают имя председателя ДУМ РБ. И это не Айнур Арсланов, как ожидали многие после конфликта в руководстве муфтията. Найдена компромиссная фигура. На кого делают ставку республиканские власти и почему первый заместитель муфтия не хочет идти но повышение, разбирался обозреватель «Реального времени».

«Надо менять руководство ДУМ РБ»

Через два месяца мусульмане Башкирии узнают имя нового муфтия республики. Состав Госсобрания — Курултая республики определился в минувшее воскресенье. 20 сентября в Уфе пройдет предсъездный пленум Духовного управления мусульман РБ, на котором определятся кандидаты на кресло председателя религиозной организации. Претендентам дадут два месяца на агитацию и доведение своей избирательной программы. И уже 21 ноября состоится отчетно-выборный съезд муфтията, на котором имамы Башкортостана определят руководителя уммы республики на ближайшую пятилетку. Об этом «Реальному времени» сообщил председатель оргкомитета съезда — директор Исламского колледжа им. М. Султановой Ильдар Малахов.

Следует отметить, что председателю ДУМ РБ подчиняются не все мечети республики. Только 737 мусульманских приходов из 1 300 относятся к этой религиозной организации. Еще более 500 входят в структуру Регионального духовного управления мусульман РБ (глава Мухаммад Таджутдинов), которое является частью ЦДУМ России Талгата Таджуддина.

Как сообщала наша интернет-газета, весной в руководстве башкирского муфтията произошел раскол. Во время собрания мусульманских священнослужителей в Нефтекамске первый заместитель муфтия Айнур Арсланов раскритиковал своего шефа Нурмухамета Нигматуллина и другого зампреда Аюпа Бибарсова, обвинив их в финансовых скандалах (вокруг уфимской соборной мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева) и упавшем авторитете духовного управления. Эти претензии поддержали несколько других имамов. Впоследствии пожар конфликта был потушен. Нурмухамет хазрат же уходить на пенсию не собирается. Хотя, по информации наших источников, глава Башкортостана Рустэм Хамитов во время личной встречи разрешил Нигматуллину побыть муфтием только до ноябрьского меджлиса.

Казалось бы, уже многие видели в Арсланове будущего главу муфтията. Но в интернет-пространстве появились слухи, будто первый зампред в юности был связан с некой сибайской ОПГ «Басмачи». Более того, поползли сообщения, что из-за такого темного бэкграунда его кандидатуру не согласовали правоохранительные органы.

Многие видели в Арсланове будущего главу муфтията. Фото vk.com



Сам же Айнур хазрат в беседе с обозревателем «Реального времени» отрицает связи с криминалом. И подобные информационные вбросы он считает «заказом недоброжелателей». При этом 33-летний религиозный деятель подтверждает, что свою кандидатуру на предстоящем пленуме выдвигать не будет.

— Действительно, надо менять руководство ДУМ РБ, требуются реформы, — рассказывает Арсланов «Реальному времени». — Я не стремлюсь к власти, есть люди достойнее меня. Сам я еще работаю над кандидатской диссертацией (по философии). В этом году я также поступаю в Болгарскую исламскую академию, хочу повысить свое религиозное образование. При этом готов активно помогать новому муфтию.

«Пусть это решают сами имамы»

Тем не менее ходили разговоры, будто возглавить муфтият предлагали Мурату Лукманову, который ведет религиозную передачу «Богон Йома» («Сегодня Пятница») на телеканале БСТ. Сам же журналист от такого «подарка судьбы» отказывается. При этом невероятную активность в глобальной паутине развернул 28-летний уфимский имам Айнур Биргалин, которого некоторые представляют кандидатом в муфтии. Более того, недавно в Уфу приезжал член президиума Совета муфтиев России Мукаддас Бибарсов и встречался с молодым хазратом. Но, по уставу ДУМ РБ, примерить чалму муфтия могут люди, поработавшие на руководящей должности в религиозной организации более 10 лет. Ни Лукманов, ни Биргалин по этому критерию не проходят.

— На сегодняшний день у меня нет информации, кто какую кандидатуру выдвинет, — комментирует нашей интернет-газете председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Вячеслав Пятков. — Пусть это решают сами имамы. Мы не можем вмешиваться в деятельность централизованной религиозной организации. Но наблюдать, конечно, будем. У Духовного управления мусульман Республики Башкортостан более 730 приходов. Поэтому уважаемым имамам нужно взвешенно подойти к тому, кому отдать голос.

Что касается фигуры Арсланова, чиновник считает, что у того большое будущее:

— Я помню, как Айнур поднял молодежный отдел, — отмечает Вячеслав Петрович. — Раньше, до него, работа с молодежью вообще не велась. Он успешно провел акцию «Ислам против экстремизма», вернул заблудившихся парней в лоно традиционного ислама. Он большой молодец! Если хочет учиться, пусть учится, дальше набирается знаний.

«На сегодняшний день у меня нет информации, кто какую кандидатуру выдвинет», — комментирует Вячеслав Пятков. Фото bashinform.ru



Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в ходе онлайн-конференции «Реального времени» заявил, что не будет влиять на голосование в соседней республике. Хотя летом Айнур Арсланов был в Казани и встречался с председателем ДУМ РТ. Некоторые посчитали, что первый зампред башкирского муфтията хотел заручиться поддержкой в татарстанских религиозных кругах.

— У Айнура Арсланова были некоторые вопросы, он был у нас как заместитель муфтия. Мы взаимодействовали и взаимодействуем. Кого выберет умма Башкирии, с тем мы и будем работать, — ответил Камиль хазрат.

«Попрошу поддержать кандидатуру Агляметдина Газизова»

По информации «Реального времени», теперь власти республики делают ставку на другого хазрата — имам-мухтасиба города Сибай и казыя Зауралья Агляметдина Газизова. Но Арсланова со счетов не списывают: его планируется оставить на прежней должности. Вероятно, сформируется вариант английской монархии, в котором роль короля отведут Газизову (то есть будущему председателю ДУМ РБ), который будет выполнять функции свадебного генерала, а премьер-министра — Арсланову (первому заместителю), в руках которого сфокусируются все рычаги власти. И через несколько лет (по некоторым сведениям, даже через два года), возможно, набравшийся опыта и знаний Айнур Нургалиевич плавно сменит своего земляка. Любопытно, что Нигматуллин, Арсланов и Газизов — выходцы из одного города.

Неизвестно, как к такому сценарию отнесутся в Москве — в Совете муфтиев России, в структуру которого входит башкирский муфтият. Не исключено, что у Равиля Гайнутдина и его окружения другие планы. В свою очередь Пятков сообщил, что контакты с СМР вполне налажены и скоро пройдет встреча с Равилем хазратом.

— На предсъездном пленуме я попрошу поддержать кандидатуру Агляметдина Газизова, — говорит первый зампред ДУМ РБ. — Я знаю его много лет. Он мой учитель, который вырастил и меня, и многих имамов, региональных муфтиев. Десятки его учеников работают по всей России. Его уважают. Все Зауралье будет голосовать за него.

Неизвестно, как к кандидатуре Газизова отнесутся в Москве. Не исключено, что у Равиля Гайнутдина и его окружения другие планы. Фото Максима Платонова

По словам нашего собеседника, Агляметдину хазрату еще 10—15 лет назад предлагали стать муфтием. Он все время отказывался. Несколько недель назад первый заместитель муфтия поехал в Сибай и встретился со своим старшим наставником. Во время разговора за чашкой чая, который длился несколько часов, Арсланов смог уговорить своего учителя выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя духовного управления.

«Уважаемый старейшина, к которому идут за советом»

— Сам я никогда не стремился к власти, меня и здесь все устраивает, — соглашается со словами своего ученика Газизов. — Джамаат (мусульманская община, — прим. ред.), имамы просят стать муфтием… Но духовное управление все-таки должно нормально заработать. Должны издаваться книги, газеты, поддерживаться сайт. Вы сами пишете о проблемах хаджа, когда люди в Башкортостане остались без квот. Нужно обратить внимание на халяль, проблему образования. Кадровый голод у нас стоит на первом месте. Непонятно, куда расходуются гранты, выделяемые муфтияту. Единственно — хорошо работал молодежный отдел.

В случае своего избрания он надеется поставить своей правой рукой Айнура Арсланова. Нынешнего муфтия Нурмухамета Нигматуллина он не желает видеть в структуре ДУМ РБ.

Агляметдин Газизов родился в 1949 году (69 лет). Женат, трое детей (дочь и два сына), 12 внуков. Работал каменщиком и ветработником. Закончил знаменитое медресе «Мир-Араб» в Бухаре (Узбекистан), заочно учился в медресе 1000-летия принятия ислама в Казани. Работает имамом в Сибае более 30 лет.

— Это глубоко верующий человек, никем не ангажированный, башкирской национальности, очень мудрый, — характеризует Пятков сибайского имам-мухтасиба. — Семья у него очень верующая. Он заложил медресе рядом со своей мечетью, прекрасно работает с молодежью, у него функционируют приходские школы. Он уважаемый старейшина, к которому идут за советом. У него прекрасно выстроены отношения с органами власти.

Агляметдин Газизов работает имамом в Сибае более 30 лет. Фото foto-planeta.com

Вячеслав Петрович добавил, что благодаря работе аксакала в Зауралье наведен порядок. Однако еще 10 лет назад там происходили конфликты (например, захват мечети группой мусульман). Теперь, по его словам, в религиозном отношении это устойчивый регион, где мирно проживают мусульмане и христиане. Потенциальный тандем «Газизов — Арсланов», вероятно, его вполне устраивает.

— Молодежь здесь активно работает. А огромный опыт старейшины только помогает мирному развитию великой религии в республике, где 62% населения исповедуют ислам, — подчеркнул он.