Башкирский парламент наполовину обновится — политолог

Политолог и колумнист «Реального времени» Дмитрий Казанцев рассказал нашей интернет-газете об общественных ожиданиях от нового состава Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан VI созыва.

По мнению эксперта, в прошлом созыве республиканского парламента партийными фракциями практически не велась информационная работа, а дефицит профессиональных кадров и лидеров общественного мнения (ЛОМы), негативно сказывался на политической субъектности главного законодательного органа региона. Наглядно, что ни одна из партийных фракций («Единая Россия» – было 94 депутата, КПРФ – 10, ЛДПР – 3) пятого созыва Госсобрания так и не провела итоговых пресс-конференций или брифингов. Поэтому отчета о проведенной за пятилетку работы не было.

«Новый состав Госсобрания интересен реальной палитрой прошедших партий. Помимо парламентских старожилов из «Единой России», КПРФ, ЛДПР и двух малых партий — «Патриотов России» и «Зеленых» — в шестой созыв Курултая впервые вошли представители «Справедливой России». При этом общее число региональных депутатов от оппозиции выросло с 16 (в V созыве) до 30 человек в VI созыве Госсобрания, что позволяет сформировать реальные, а не номинальные партийные фракции. Депутатский корпус «единороссов» наоборот сократился, у правящей партии сегодня 79 из 110 депутатских мандатов (в прошлом созыве – 94)», — прокомментировал Казанцев «Реальному времени».

Основной причиной успеха оппонентов «Единой России» в башкирском парламенте он назвал как протестное голосование, вызванное непопулярными реформами в стране, так и активизация на выборах участников избирательного процесса. Причем острая дискуссия вокруг изменений пенсионной системы и ее влияние на симпатии избирателей были заметны во всех региональных выборах. Но в Башкирии партия власти все же сумела мобилизовать своих сторонников, тем самым сократив электоральные потери. В других регионах России, например, в Забайкальском крае и Иркутской области, местные единороссы не получили парламентского большинства в заксобраниях, уступив лидерство конкурентам из КПРФ и ЛДПР, умело агрегировавшим социальные недовольства.

«В прошлом составе Курултая не хватало профессиональных политиков и ЛОМов, — считает эксперт. – Показательно, что проведенный в 2017 году социальный опрос жителей Башкирии, зафиксировал низкую узнаваемость действующих региональных депутатов. По результатам исследования, проведенного кампанией «Социс-Эксперт», 90,1% опрошенных респондентов не смогли назвать депутата, представляющего интересы их округа в Госсобрании. Оставшиеся 10% зачастую называли фамилии, не имеющие отношения к их округу (фамилии депутатов Государственной Думы, известных депутатов Курултая)».

Однако в нынешний VI созыв прошли четыре члена правительства Башкирии – это министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта, министр ЖКХ региона Сергей Афонин, руководитель республиканского минфина Рида Субханкулова, вице-премьер Николай Хорошилов, а также мэр Уфы Ирек Ялалов.

«Учитывая неоднозначную реакцию на пенсионную повестку у населения и непростую социально-экономическую ситуацию в стране, появление опытных чиновников в парламенте региона может благоприятно сказаться на эффективности его законотворчества и способствовать продвижению новых инвестиционных программ и инициатив, особенно в свете предстоящего в 2019 году столетнего юбилея Башкирии», — говорил Дмитрий Казанцев. Что касается новых лиц (в том числе молодежи), он отметил факт обновления на 50-60% персоналий практически всех партийных списков, ранее выдвинутых в Госсобрание шестого созыва.

«Теперь остается рассчитывать, что башкирский парламент получит работоспособный состав, не только эффективно взаимодействующий с правительством региона, но и умело решающий проблемы своих избирателей», — резюмировал собеседник нашей интернет-газеты.

Напомним, выборы депутатов шестого созыва Госсобрания – Курултая РБ состоялись в воскресенье, 9 сентября. По информации Центризбиркома Башкортостана, итоги голосования по числу мандатов следующие: «Единая Россия» – 79 (71.81% всех мандатов); КПРФ – 15 (13.63%); ЛДПР – 7; (6.36%) «Справедливая Россия» – 5 (4.54%); «Патриоты России» – 2 (1.81%); РЭП «Зеленые» – 1 (0.90%); Один мандат у самовыдвиженца. Явка избирателей на нынешних выборах составила 49,08 %.