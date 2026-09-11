В Казани ликвидировали загрязнение в прибрежной зоне Казанки
В Больших Дербышках обнаружили насыпной грунт, загрязненный отходами строительных материалов
В Казани ликвидировали нарушение на территории памятника природы регионального значения «Река Казанка». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.
— В Минэкологии поступило обращение жителя о нарушении в прибрежной зоне реки Казанки, рядом с участком по адресу: жилой массив Большие Дербышки, ул. Заречная, д. 34. Инспекторы Центрального управления выехали на место и обнаружили насыпной грунт, загрязненный отходами строительных материалов, — говорится в сообщении.
Общая площадь нарушения составила 43,59 кв. м, а объем — 30,5 куб. м. Исполкому Казани направили предостережение и претензию.
На данный момент нарушение устранено, территория приведена в надлежащее состояние, подчеркнули в ведомстве.
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