В Казани ликвидировали загрязнение в прибрежной зоне Казанки

В Больших Дербышках обнаружили насыпной грунт, загрязненный отходами строительных материалов

В Казани ликвидировали нарушение на территории памятника природы регионального значения «Река Казанка». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

— В Минэкологии поступило обращение жителя о нарушении в прибрежной зоне реки Казанки, рядом с участком по адресу: жилой массив Большие Дербышки, ул. Заречная, д. 34. Инспекторы Центрального управления выехали на место и обнаружили насыпной грунт, загрязненный отходами строительных материалов, — говорится в сообщении.

Общая площадь нарушения составила 43,59 кв. м, а объем — 30,5 куб. м. Исполкому Казани направили предостережение и претензию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На данный момент нарушение устранено, территория приведена в надлежащее состояние, подчеркнули в ведомстве.

Галия Гарифуллина