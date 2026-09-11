На паузе: Банк России оставил ключевую ставку на уровне 14%

Усиление ценового давления и повышенные инфляционные ожидания — основные факторы решения регулятора

Банк России 11 сентября оставил ключевую ставку на уровне 14%, оценив усиление ценового давления и проинфляционные риски. Эксперты ранее давали разные прогнозы по динамике ставки. «Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, оно требует определенных предпосылок. Принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс рисков. Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем», — отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Подробности — в материале «Реального времени».

Ставка осталась стабильной

11 сентября 2026 года совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в летние месяцы инфляция ускорилась: если в июне ключевым фактором стал рост цен на бензин и дизель, то позже проявились косвенные эффекты — через издержки компаний и повышение инфляционных ожиданий. Показатели устойчивой инфляции в июле, по оценкам регулятора, сместились в диапазон 5—6% в пересчете на год, а инфляционные ожидания бизнеса и участников финансовых рынков с июля немного подросли — притом что у населения они в августе снизились, хотя и остаются заметно выше уровней первого полугодия.

— Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, оно требует определенных предпосылок. Принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс рисков. Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем, — отметила глава Центробанка. В базовом сценарии с учетом проводимой политики годовая инфляция составит 6,0—7,0% в 2026 году, вернется к 4,0% в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели.

При этом регулятор отмечает, что денежно‑кредитная политика должна реагировать на вторичные эффекты разовых факторов и не допускать, чтобы временное ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию.

В июле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 11,6% в пересчете на год после 5,3% в среднем в II квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 7,0% после 4,6% в среднем в предыдущем квартале. На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции — моторное топливо и плодоовощная продукция. Рост цен на моторное топливо проявился и в динамике устойчивой инфляции, поэтому диапазон ее оценок повышен до 5—6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%.

Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка изменились разнонаправленно, но сохраняются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Денежно‑кредитные условия остаются умеренно жесткими: депозитные ставки несколько выросли, кредитные — плавно снижаются, склонность к сбережению держится на высоком уровне, а кредитование, особенно в корпоративном сегменте, в июле ускорилось. На внешние условия влияют геополитические факторы и ситуация на Ближнем Востоке: они сдерживают объемы экспорта, усиливают спрос на импорт и в совокупности привели к некоторому ослаблению рубля в летние месяцы. Проинфляционные риски регулятор оценивает как преобладающие и полагает, что они выросли, в том числе из‑за напряженности на рынке труда и внешних условий. Дезинфляционный риск связан с возможным более существенным охлаждением внутреннего спроса.

По оперативным данным, в III квартале экономика растет умеренными темпами. Рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным. Продолжается восстановление инвестиционной активности по сравнению с уровнями начала года. Напряженность на рынке труда постепенно снижается: по данным опросов, дефицит кадров продолжает сокращаться, а рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда — хотя разрыв в их динамике по-прежнему существенный. Безработица находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного возросла.



Июльский базовый сценарий Банка России предполагает постепенное снижение структурного первичного дефицита бюджета до нулевого уровня к 2029 году. Параметры бюджетной политики, включая траекторию возврата к нулевому структурному сальдо, будут дополнительно уточнены в октябрьском прогнозе после внесения правительством в Государственную думу новых бюджетных проектировок на среднесрочный период. Если они предполагают более высокий структурный первичный дефицит бюджета, может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика, чем в базовом сценарии.

Банк России намекнул, что при растущих расходах бюджета текущий цикл снижения ключевой ставки будет окончен и может потребоваться ее повышение

Ранее в разговоре с «Реальным временем» эксперты делились прогнозами по ключевой ставке и ситуации в экономике.

Так, Евгений Надоршин из УК «Ингосстрах‑Инвестиции» полагал, что Центробанк сохранит ставку на прежнем уровне, поскольку сигналы регулятора и ожидания рынка говорят о паузе. Он подчеркивал, что экономике грозит перегрев, а ЦБ важно вовремя остановиться, при этом сценарий галопирующей инфляции учитывается в планах регулятора.

Владимир Зернов, финансовый аналитик Bitbanker, рассказал «Реальному времени», что решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14% совпадает с ожиданиями большинства аналитиков, хотя некоторые предполагали продолжение снижения.

— Регулятор обосновал решение тем, что ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось, прежде всего из-за временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях — проблем с НПЗ и складами маркетплейсов. По оценке Банка России, устойчивая инфляция составляет 5—6% в пересчете на год, что заметно выше цели 4%, — заявил он.

Зернов отметил, что ЦБ указал на рост проинфляционных рисков, которые продолжают преобладать над дезинфляционными. Важно, что регулятор прямо обозначил: если уточненные к началу октября параметры бюджетной политики будут предполагать более высокий структурный первичный дефицит бюджета, может потребоваться более жесткая ДКП.

По словам аналитика, Банк России намекнул, что при растущих расходах бюджета текущий цикл снижения ключевой ставки будет окончен и может потребоваться ее повышение. Для бизнеса это означает, что кредиты не станут дешевле в ближайшее время, а ставки могут подрасти, если банки начнут закладывать вероятность разворота ДКП. При этом на фоне предыдущего оттока ликвидности банки могут повысить ставки по депозитам, что положительно повлияет на вкладчиков. Для тех граждан, кому нужен кредит, хороших новостей пока нет — условия останутся либо такими же, либо будут ужесточены, а ближайший реалистичный вариант снижения ставки при благоприятном сценарии — конец декабря.

Сохранение ставки Зернов назвал положительным фактором для рубля, поскольку оно поддерживает привлекательность рублевых инструментов, однако большее значение имеют динамика притока валютной выручки и спрос на импорт. Из-за роста цен на нефть в июле, учитывая лаг, с которым выручка приходит в страну, у рубля есть шанс немного укрепиться, но геополитические риски могут помешать, и, скорее всего, рубль закончит сентябрь в диапазоне 82,50—86,50 против доллара США.

«В ближайший месяц заметного движения ставок по вкладам, ипотеке и потребительским кредитам вниз не ожидается»

Гузель Проценко, генеральный директор «Альфа‑Форекс», рассказала «Реальному времени», что решение Банка России оставить ставку на уровне 14% полностью совпало с ожиданиями рынка, а пауза в цикле плавного смягчения денежно‑кредитных условий выглядит закономерной, поскольку ЦБ по‑прежнему учитывает проинфляционные риски в экономике.

— Сохранение ставки на текущем уровне позволит зафиксировать действующие ставки по кредитным и депозитным продуктам финансовых организаций, поэтому в ближайший месяц заметного движения ставок по вкладам, ипотеке и потребительским кредитам вниз не ожидается, — считает Проценко.

По словам эксперта, для курса рубля сохранение ставки на уровне 14% будет иметь позитивный эффект, поскольку сохраняет привлекательную доходность рублевых инструментов в среднесрочном горизонте, при этом рубль еще до решения регулятора замедлил тренд на ослабление. В ближайшей перспективе динамика основных валют может носить коррекционный характер: до конца месяца вероятен торговый диапазон доллара в пределах 80—88 рублей, евро — 94—102 рублей, юаня — 12—13 рублей, но говорить о долгосрочном укреплении рубля только на основании сегодняшнего решения преждевременно.

Эксперт отметила, что динамика ставок по вкладам, ипотеке и потребкредитам осенью будет во многом зависеть от дальнейших решений ЦБ, а при сохранении ключевой ставки финансовые организации получат возможность зафиксировать действующие параметры своих продуктов, поэтому базовым сценарием выглядит стабилизация ставок, а не их резкое снижение. На следующем заседании 23 октября Банк России будет учитывать прежде всего динамику потребительских цен и инфляционных ожиданий, а дополнительным фактором станет бюджетная политика в IV квартале, которая, согласно оценке регулятора, может потребовать более жестких монетарных мер, поэтому решение октября пока нельзя считать предопределенным — пространство для дальнейшего изменения ставки будет зависеть от поступающей к тому моменту макроэкономической статистики.