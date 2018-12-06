Для аэропортов Казани и Уфы выбрали по поэту, а Чебоксары и Нижний Новгород предпочли летчика и космонавта

В честь кого назовут крупные аэропорты в Приволжском федеральном округе

Фото: Максим Платонов

Общественная палата РФ подвела итоги проекта «Великие имена России», после голосования в котором 47 российских аэропортов назвали в честь выдающихся соотечественников. Казань и Уфа отдали свои голоса за национальных поэтов — Габдуллу Тукая и Мустая Карима, а Нижний Новгород и Чебоксары — гордостям региона, летчику-испытателю Валерию Чкалову и космонавту Андрияну Николаеву. Подробнее о том, в честь кого назовут крупные аэропорты в ПФО, — в материале «Реального времени».

Казань в ожидании изменений

Идея с проведением голосования на выбор названия 47 российских аэропортов в общественном поле прозвучала в начале октября, и буквально через несколько дней закипела работа. С 11 по 21 октября были сформированы региональные списки имен-претендентов, с 22 по 30 октября — лонг-лист. С 31 октября по 11 ноября с помощью опроса населения выбрали шорт-лист, а 30 ноября завершили финальное голосование.

Тема с выбором имени для казанского аэропорта взволновала многих. Под самым первым материалом «Реального времени» на эту тему читатели предлагали разные кандидатуры, в числе которых — Шаймиев, Марджани, Джалиль, Баратынский, Копылов, Державин, Максуди, Нуриев и даже Ульянов-Ленин, Чингизхан и Грозный. Но в лонг-листе из многочисленных имен-претендентов осталось шесть кандидатур: Гавриил Державин, Лев Толстой, Михаил Девятаев, Николай Лобачевский, Сергей Королев и Федор Шаляпин. Но по итогу выбрали три варианта: Муса Джалиль, Габдулла Тукай и Андрей Туполев. С явным преимуществом победу одержал татарский народный поэт Тукай. За него из 126 тысяч голосовавших отдали свой голос 55% человек — почти 70 тысяч. На втором месте с 32% голосов остался не менее значимый советский ученый и авиаконструктор Туполев. Ну а Мусу Джалиля выбрали 12% голосовавших, а это целых 15,5 тысячи человек.

С явным преимуществом победу одержал татарский народный поэт Тукай. За него из 126 тысяч голосовавших отдали свой голос 55% человек — почти 70 тысяч. Фото Олега Тихонова

Венера Думаева-Валиева, переводчица стихов Тукая, Джалиля, Туфана, Хакима, жена известного физика, академика РАН Камиля Валиева, новости о победе поэта обрадовалась.

— Это огромная радость для меня! Я вас поздравляю! — радостно отметила известная переводчица, чье имя зачастую ассоциируется с Габдуллой Тукаем.

По мнению собеседницы издания, переименование аэропорта поможет заинтересовать творчеством поэта большее количество людей.

— Теперь это имя будет известно на весь земной шар! Авиасообщение теперь активное. Что касается самого Габдуллы Тукая, хотелось бы, чтобы его лучше знала молодежь в Татарстане, — говорит Венера Думаева-Валиева.

Официально международный аэропорт Казани будет переименован после выхода соответствующего указа президента России.

— В настоящее время мы рассматриваем и продумывает возможные варианты внесения изменений в плане оформления терминалов в соответствии с выбранной исторической личностью, — рассказал «Реальному времени» глава пресс-службы аэропорта Адель Гатауллин. Скорее всего, после выбора концепции будет опубликован тендер, победитель которого и займется переоформлением терминалов.

Бегишево по итогам голосования получил имя Николая Лемаева, заместителя, а потом министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР. Фото wikimapia.org

Свои нефтяники не забыты

Параллельно с Казанью общественность выбирала название для другого татарстанского аэропорта рядом с Набережными Челнами и Нижнекамском. Бегишево по итогам голосования получил имя Николая Лемаева, заместителя, а потом министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР. До назначения с 1963 года по 1985 он руководил Нижнекамским нефтехимкомбинатом и многое сделал для становления «Нижнекамскнефтехима».

Для многих это имя оказалось незнакомым, но жители Нижнекамска и Набережных Челнов, судя по всему, своего героя не забыли. В голосовании приняли участие 68 тысяч человек, 47% из которых выбрали Николая Лемаева. На втором месте оказался Дмитрий Менделеев, на третьем — Иван Шишкин, а четвертое досталось Салиху Сайдашеву.

В Перми остался аэропорт в честь деревни, а в Ульяновске — в честь Карамзина

В разрезе Приволжского федерального округа новые имена получили не все аэропорты регионов. Например, в Перми с помощью телефонных опросов и интернет-голосования в прошлом году уже выбрали название для аэропорта. Местные жители решили оставить существующее название — Большое Савино, поэтому из списка аэропортов, участвующих в проекте «Великие имена России», он был исключен. Существующее название пермского аэропорта связано с его территориальным местонахождением — деревней Большое Савино.

Не вошел в проект и строящийся новый аэропорт в Саратове, поскольку в мае 2018 распоряжением правительства ему дали имя Юрия Гагарина. Кстати, имя советского космонавта носит и аэропорт Оренбурга.

Ранее дали название и аэропорту Ульяновска, который по распоряжению губернатора области в 2011 году переименовали в честь писателя и историка, уроженца Симбирской губернии Николая Карамзина.

Аэропорты в Ижевске, Кирове и Йошкар-Оле также не вошли в проект, поскольку имена выбирали только для крупных объектов.

В голосовании на название аэропорта Нижнего Новгорода Стригино учли голоса 130 тысяч человек и большинство из них, 52%, выбрало советского летчика-испытателя Валерия Чкалова. Фото museum.ru

Уфа выбрала своего поэта, а Нижний Новгород с Чебоксарами — летчика и космонавта

В голосовании на название аэропорта Нижнего Новгорода Стригино учли голоса 130 тысяч человек и большинство из них, 52%, выбрало советского летчика-испытателя Валерия Чкалова. Среди других кандидатур были Максим Горький и Кузьма Минин. С героем Советского союза регион многое связывает. Село Василёво, где он родился, было впоследствии переименовано в город Чкаловск. Кроме того, в 1940 году в Нижнем Новгороде появился памятник в его честь, автором которого стал друг Чкалова Исаак Менделевич.

Самарцам пришлось выбирать из четырех выдающихся имен. 60% из 142 тысяч голосовавших посчитали, что правильнее было бы назвать аэропорт Курумоч в честь Сергея Королева. Конкуренцию ему составили Николай Кузнецов, Эльдар Рязанов и Василий Татищев.

Особенно активно в голосовании участвовала Уфа. 195 тысяч человек решали, в честь кого будет назван их аэропорт — Мусы Гареева, Мустая Карима или Салавата Юлаева. В итоге 49% людей отдали свой голос за башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима, в честь которого в Уфе уже назван Национальный молодежный театр Башкирии и улица.

В Чебоксарах количество проголосовавших оказалось не столь высоким по сравнению с другими регионами, но это можно объяснить тем, что численность населения в столице Чувашии уступает своим соседям. В проекте «Великие имена России» поучаствовали 59 тысяч человек, 62% из которых отдали победу советскому космонавту, экс-супругу Валентины Терешковой Андрияну Николаеву, который родился и умер в Чувашии. Он не так известен, как Юрий Гагарин или Герман Титов, и его называют космонавтом №3, но вклад Андрияна Николаева трудно переоценить. И соотечественники об этом помнят — в 2006 году в родной деревне космонавта Шоршелский музей космонавтики переименовали в Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева.

В переименовании аэропорта в Пензе участвовали аж 405 тысяч проголосовавших. Победу с большим отрывом в 87% одержал великий русский поэт и прозаик Михаил Лермонтов. Позади остались Александр Куприн и Виссарион Белинский.

В Москве же Шереметьево назовут в честь Александра Пушкина, а Домодедово — в честь Михаила Ломоносова. Фото Дмитрия Скларенко / Wikimedia Commons

С забытым Жуковским и еще одним туром

Уходя от ПФО стоит отметить, что некоторые из регионов выбрали для названия аэропортов одни и те же имена. Из-за этого общественная палата решила провести второй тур голосования. Он пройдет с 10 по 21 декабря в Санкт-Петербурге, Архангельске и Нижневартовске.

В Москве же Шереметьево назовут в честь Александра Пушкина, а Домодедово — в честь Михаила Ломоносова. По Внуково ситуация до сих пор не ясна, хотя народ выбрал Сергея Королева. Ну а еще один московский аэропорт — Жуковский — и вовсе не вошел в проект «Великие имена России».