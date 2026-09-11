Старт Даниела Маринова как финальный аккорд Спартакиады

От триумфа в летних видах до провалов в баскетболе — турнир высветил сильные и слабые стороны татарстанского спорта

Даниел Маринов с раисом Татарстана. Фото: Динар Фатыхов

В казанском Центре гимнастики стартуют соревнования среди мужчин в рамках Спартакиады народов России. Казанец Даниел Маринов с партнерами по сборной республики на родном помосте поборется за медали соревнований, которые приближаются к своему концу, зачастую символизируя окончание летнего сезона. Подробности — в превью «Реального времени».

Маринов и Духно вступают в борьбу за место в составе на ЧМ

В эти дни Казань снова активно включилась в спортивную программу Спартакиады России, будучи хозяйкой соревнований, на которых сильнейшие гимнастки завершили розыгрыш медалей на отдельных снарядах в соревновательной программе 10 сентября, передавая эстафету представителям мужской части спортивной гимнастики. В эти же дни в Центре гребли завершатся старты представителей академической гребли, также подхвативших эстафету у гребцов на байдарках и каноэ.

Комплекс пулевой стрельбы станет местом стартов стрелков-пулевиков. На Центральном стадионе Казани пройдут флаг-футбольные матчи (11—13 сентября), предпоследние в части соревнований, которые принимает столица Татарстана. А заключительным станет турнир по бейсболу (23—29 сентября) на той же арене.

Регби, скейтбординг, софтбол, футбол с участием женских команд и конный спорт — это спортивные дисциплины Спартакиады, медали в которых разыгрывались в Казани прошедшим летом. В этой череде именно мужская спортивная гимнастика и мужское регби представляют собой те спортивные направления, в которых Татарстан был в числе фаворитов домашних стартов.

Вице-чемпион Европы текущего года Даниел Маринов и зеленодолец Радмир Мусаев из юниорской сборной страны наверняка будут в числе сильнейших на стартах, торжественное открытие которых состоялось 8 сентября, перед началом соревнований в женской программе. Президент Федерации спортивной гимнастики республики Марат Бариев, первый заместитель министра спорта Халил Шайхутдинов приветствовали 85 спортсменов, представляющих 17 команд. Номинально сильнейшим представляется москвич Арсений Духно, который уже два года выигрывает чемпионат России в многоборье, но родной помост и многократно опробованные гимнастические снаряды могут повлиять на Маринова так же, как пресловутые родные стены.

В хозяйствах Альберта Багаутдинова (прыжки в воду) и Марата Бариева (спортивная гимнастика) полный порядок. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Галопом по Европам

Российская Спартакиада буквально прожектором высвечивает уровень развития спорта в том или ином регионе, помогая сориентироваться, где какая спортивная дисциплина развита. Особенно это видно в контексте олимпийских видов спорта. Если Маринову, Духно и их товарищам по сборной, включая нашу гимнастическую суперзвезду Ангелину Мельникову, только на этой неделе выпала необходимость доказать свой высокий уровень, продемонстрированный ранее на чемпионате Европы, то, например, пловцы завершили программу еще в конце августа. В том числе и поэтому татарстанские пловчихи Ралина Гилязова и Софья Дьякова завоевали золото Спартакиады на «остатках» той спортивной формы, которую они набирали перед чемпионатом Европы в Париже. Гилязова в Екатеринбурге выиграла золото на дистанции 50 метров брассом, которая становится у нее коронной. Дьякова дважды первенствовала на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем. У Гилязовой еще бронза на «сотне».

С 25 по 28 сентября, в канун закрытия Спартакиады, в том же Екатеринбурге разыграют медали представители еще одной водоплавающей дисциплины — прыжков в воду. Тренер по этому виду спорта Павел Муякин уже отмечал в комментарии для нашего издания, что по окончании чемпионата Европы посоветовал Шлейхеру: «Отдохни, не надо тренироваться. Попробуй ненадолго выбросить прыжки из головы». Он — мне: «Я не могу, надо готовиться к Спартакиаде России».

В перспективе у нас есть еще золото мужского ватерпольного турнира, который пройдет с 22 по 27 сентября в Первоуральске.

Лучшими из числа команд стали наши летние хоккеисты, синхронно выигравшие свои старты и среди мужских, и среди женских команд. Остальные были хуже: мужская волейбольная сборная Татарстана стала второй, мужская регбийная сборная — третьей, женская волейбольная — четвертой. Мужской гандбол, чей представитель сменил название команды «Зилант» на «Ак Барс» перед возвращением в Суперлигу, финишировал на 11-м месте из 12 команд. В нынешние выходные гандболисты сыграют первый матч Суперлиги, будучи гостями астраханского «Динамо».

Регбисты Москвы радовались победе, одержанной в Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Провал баскетболистов Татарстана

На таком же уровне, как гандболисты, выступили и баскетболисты Татарстана, что вызывает недоумение. Все-таки гандболисты — новички в стане сильнейших, и их выступление отражает реальное положение дел в этом виде спорта, как в принципе во всех игровых командных видах, помимо баскетбола. Надо было умудриться не попасть в четвертьфинал турнира, где не было сильных соперников, но татарстанцы справились с задачей. Основа сборной была собрана из баскетболистов УНИКСа (Михаил Беленицкий и Денис Захаров с опытом выступления в составе сборной страны, новички команды Евгений Бабурин, Александр Гудумак, Сергей Клюев, Макар Коновалов, Никита Михайловский и Дмитрий Узинский, который уже играл в Казани с 2019 по 2022 год).

Этот набор игроков уступил сборной Удмуртии, по сути, команде «Купол-Родники» из Ижевска, которая была всего лишь 11-й по итогам прошлого сезона Суперлиги, второго по значимости дивизиона российского баскетбола после Единой лиги ВТБ. Кстати, отношение к Спартакиаде демонстрирует и тот факт, что многие сборные играли практически в своем. Например, та же сборная Удмуртии выступала в форме с логотипом «Купол-Родники». На контрасте: в регби, виде спорта не таком обеспеченном, как баскетбол, нашли средства, чтобы пошить оригинальную форму для сборных республик, а не играть в командных футболках.

Возвращаясь к турнирным раскладам — именно в Единой лиге ВТБ играет УНИКС, питерский «Зенит», пермская «Парма», только делают они это, опираясь на игроков из-за рубежа, в большинстве своем из-за океана. Та же «Парма», например, перед началом этого сезона подписала канадца Джошуа Примо.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В итоге потенциально звездный Санкт-Петербург уступил сборной Башкортостана — 80:86, а потенциальный фаворит Татарстан был разгромлен скромной Удмуртией — 66:90. И победил лишь единожды все ту же Пермскую область.

Чемпионом Спартакиады стала Свердловская область (читай «Урал» из Екатеринбурга), обыгравшая в финале Москву. В составе вице-чемпионов 40-летний Воронов, 37-летний Хвостов, которые пересекались на площадке с отцами нынешних одноклубников по столичной команде МБА — Падиусом и Пивцайкиным. Иными словами: вице-чемпионы также были укомплектованы ветеранами и юниорами, на которых не стоит делать ставку в контексте сборной страны. На третьем месте Московская область (именно Москва и Мособласть были представлены игроками клубов МБА и «Химки», в которых нет легионеров), и на четвертом месте — обидчик Татарстана — Удмуртия.

Что печально: Спартакиада обнаружила на местном уровне, а потенциальное возвращение на международный уровень сборных России подтвердит очевидный факт, что ставка ведущих клубов страны на легионеров, по шесть человек на команду, окончательно похоронит этот вид спорта на уровне чемпионатов Европы и мира.

Ждем на теннисном чемпионате татарстанских лауреатов Спартакиады

Высокий уровень собственного мастерства подтвердил и челнинский прыгун на батуте Кирилл Козлов, который выиграл соревнования в дисциплине «индивидуальные прыжки», будучи ранее бронзовым призером чемпионата Европы, а в прошлом году — серебряным медалистом чемпионата мира.

Асгат Сафаров и Халил Шайхутдинов. Реальное время / realnoevremya.ru

Республиканские бадминтон и теннис, дзюдо и стендовая стрельба продолжают оставаться в числе лидирующих в стране, хотя есть нюансы. В бадминтоне, например, столкнулись с редким случаем, когда Евгения Косецкая стояла не на верхней ступени пьедестала почета, уступив в финале личных соревнований. В итоге Косецкая взяла золото в паре с Анастасией Редькиной.

В дзюдо отличились девушки — Алана Алборова (серебро) и Дарья Баскакова (бронза). В теннисе розыгрыш личной медали в мужских соревнованиях стал внутренним делом двух татарстанцев — Марата Шарипова и Ильи Симакина. Симакин снялся с финала из-за небольшого повреждения. Но у них еще будет шанс выявить сильнейшего на чемпионате страны, который традиционно пройдет в Казани. Только из-за Спартакиады сроки его проведения будут сдвинуты с конца сентября на октябрь.

У стрелков две бронзы в командных стартах и по одной награде в личных. Дарья Лекомцева победила в «ските», опередив Екатерину Демину, которая ранее носила фамилию Комарова. И под этой фамилией, кстати, успешно выступала в миксте с Сергеем Деминым-младшим, представителем славной стрелковой фамилии. Вся стрелковая элита представляет ФСО «Динамо-РТ», возможно, и поэтому потенциальные соревнования, которые должны были пройти в ознаменование 100-летия этого славного общества, были поставлены на паузу.