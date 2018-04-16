Минэкологии Башкирии отрицает возможность разработки шихана Торатау и других памятников природы

Минэкологии Башкирии пояснило новые редакции постановлений правительства республики о природных памятниках. В министерстве подчеркивают, что документы не предусматривают разработки шихана Торатау.

Теперь в Башкирии охранные зоны памятников определяются индивидуально, говорится в сообщении Минэкологии РБ.

«Также полностью исключена какая-либо возможность получения специальных разрешений на пользование памятниками природы», — подчеркнули в министерстве.

Документы «актуализируют все научные труды, исключают двойственность трактовки ранее принятых постановлений и требований действующих нормативно-правовых актов».

В министерстве утверждают, что постановления, наоборот, «не оставляют шансов для необоснованных посягательств на изменение статуса особой охраны памятников природы».

Ранее СМИ обратили внимание на постановление правительства от 11 апреля 2018 года. В новой редакции документа был исключен абзац, запрещающий хозяйственную деятельность на территории охранной зоны памятников природы. Журналисты предположили, что таким образом власти республики разрешили разработку шихана Торатау Башкирской содовой компании (БСК). Компания давно добивается разрешения на добычу известняка, из которого состоит гора.