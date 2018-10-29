Игра престолов. Кому достанется чалма башкирского муфтия после возвращения Хабирова?

Как камбэк Радия Хабирова повлиял на расстановку сил в ДУМ РБ

Возвращение Радия Хабирова в Уфу в качестве врио главы Башкортостана спутало карты в раскладе сил на предстоящих выборах председателя Духовного управления мусульман РБ, до которых осталось меньше месяца. Если изначально, по замыслу кураторов, руководителями муфтията рассматривалась связка «Агляметдин Газизов — Айнур Арсланов», то теперь — тандем «Нурмухамет Нигматуллин — Айнур Биргалин». Не исключено, что голосования, даже формального, может совсем не быть. В ситуации разбирался обозреватель «Реального времени».

Четыре кандидата

Духовное управление мусульман Республики Башкортостан готовится к отчетно-выборному съезду, который состоится 21 ноября. Именно на нем башкирские имамы должны определиться с будущим муфтием. Как сообщало «Реальное время», свои кандидатуры выдвинули действующий председатель ДУМ РБ Нурмухамет Нигматуллин, имам-мухтасиб города Сибай Агляметдин Газизов, имам уфимской мечети «Фатхислам» Айнур Биргалин и руководитель комитета по хаджу муфтията Ильшат Хафизов.

Претенденты на чалму муфтия как могут ведут свою агитацию, ездят по районам, а чиновники и «товарищи в погонах», курирующие отношения республиканских властей с религиозными организациями, проводят свою работу. Ожидаемо пошла война компроматов. СМИ смаковали подробности, верующие бурно обсуждали кандидатов.

Собственно, определились и фавориты гонки. Один из них — Газизов, на которого делали ставку председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Вячеслав Пятков и первый зампред ДУМ РБ Айнур Арсланов. Второй — молодой Биргалин, больше всех развернувший интернет-активность. К слову, по голосованию «Реального времени» Айнур-хазрат оказался в лидерах предпочтений наших читателей. Действующего же муфтия, который находится на своем посту 26 лет, многие начали списывать со счетов, и его самовыдвижение некоторые имамы встретили с нескрываемым раздражением.

На Агляметдина Газизова делали ставку председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Вячеслав Пятков и первый зампред ДУМ РБ Айнур Арсланов. Фото muslimrb.ru

Ильшат Хафизов тоже многих удивил своими амбициями. Однако последний никаких заметных шагов не делал и не выступал с громкими заявлениями. Не исключено, что Ильшат хазрат до выборов может снять свою кандидатуру, поскольку ему припоминают несостоявшихся хаджиев. По некоторой информации, ему уже намекали на самоотвод кураторы в белом доме, а в правоохранительных органах заметили, что могут поподробнее изучить его работу в вопросах хаджа. А это может обернуться неприятными последствиями.

Как сообщил «Реальному времени» председатель оргкомитета съезда Ильдар Малахов, на сегодняшний день пока ни один из перечисленных религиозных деятелей не снял свою кандидатуру, и предвыборная кампания продолжается.

Как Хабиров спутал карты

Но неожиданно в республике поменялась власть. Рустэм Хамитов покинул пост главы РБ, его кресло занял Радий Хабиров. Новый «башлык» начал перекраивать ряды руководства: сменил ключевых членов правительства, своей администрации, глав некоторых районов и проблемных предприятий. Чиновники покидали свои посты с формулировкой «по собственному желанию». Параллельно заводились уголовные дела и на влиятельных представителей правоохранительных органов.

Такие изменения спутали карты многим. Зашатался стул уже под Вячеславом Пятковым, который довольно прочно сидел на нем во времена Муртазы Рахимова и Рустэма Хамитова. И план Вячеслава Петровича, что руководить муфтиятом будет тандем «Газизов — Арсланов» (с последующим выдвижением Арсланова на первый план), может оказаться менее реалистичным.

Стул под Вячеславом Пятковым, который довольно прочно сидел на нем во времена Муртазы Рахимова и Рустэма Хамитова, зашатался. Фото bashinform.ru



Вместе с тем один источник «Реального времени» предположил, что приход Александра Сидякина в статусе руководителя администрации главы РБ может укрепить позиции Арсланова. В середине нулевых Сидякин работал в Уфе и руководил региональным отделением партии «Справедливая Россия». Арсланов, будучи студентом Башгосуниверситета, вел активную общественную работу и участвовал в молодежных акциях справедливороссов. Арсланов вместе со своим приятелем Ришатом Гариповым работали в связке с Сидякиным, получали от него установки и реализовывали совместные проекты. Вспомнит ли новый рулевой аппарата Хабирова о своих бывших соратниках, время покажет.

В связи с политическим изменением климата некоторые имамы забеспокоились, а отдельные чиновники стали выдвигать идеи перенести выборы на следующий год. Ведь неясно, как «главный в республике» отреагирует на их решение. Лучше, по некоторым мнениям, переждать — с действующим муфтием либо с исполняющим его обязанности (например, с нынешним зампредом по образованию Русланом Саяховым). Но, к их сожалению, переносить нельзя. Ибо будет нарушение устава ДУМ РБ, да и другие хазраты возмутятся, а то и того хуже, начнут судиться. Тогда группа имам-мухтасибов составила на имя Хабирова письмо (копия документа имеется в распоряжении «Реального времени») о том, что намерены провести выборы в назначенный срок и какой-либо дестабилизации обстановки не допустят. Для врио главы Башкирии лишние волнения в мусульманской среде тоже не на руку.

Заменить Айнура на Айнура

По другой же информации, вопреки «плану Петровича», Нигматуллина теперь решают оставить муфтием на 2 года. Затем его должен заменить Айнур Биргалин, который после съезда станет первым замом (вместо Айнура Арсланова). Муфтий своим преемником уже называет молодого имама. Именно такой сценарий устраивает кураторов из правоохранительных органов.

Нурмухамет хазрат стал чаще появляться на публике в сопровождении Биргалина. Фото dumrb.ru

Более того, Нурмухамет хазрат стал чаще появляться на публике в сопровождении Биргалина, вместе посещать районы республики. Более того, в пятницу на сайте Совета муфтиев России (в его структуру входит ДУМ РБ) появилось сообщение о том, что глава СМР Равиль Гайнутдин «встретился с кандидатами на пост муфтия» — Нигматуллиным и Биргалиным. Но эта встреча де-факто состоялась в сентябре, еще до предсъездного пленума. Тогда лишь в СМР отчитались о визите в Москву только одного Нурмухамета хазрата.

Сам Айнур хазрат подтвердил «Реальному времени», что поездка состоялась в начале прошлого месяца. При этом тогда он поднял перед Равилем хазратом вопрос о зарплатах имамам и финансовой поддержке приходов. И, по словам Биргалина, Гайнутдин согласился с ним и обещал посодействовать в решении проблемы.

Однако фигура Нигматуллина не устраивала первого президента РБ Муртазу Рахимова, возглавляющего благотворительный фонд «Урал». На средства этой организации шло строительство соборной мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. После конфликта ДУМ РБ и фонда возведение храма приостановилось. Рахимов отказывался выделять деньги на проект при нынешнем руководстве муфтията. Рустэм Хамитов, который вел свою конфронтацию со своим предшественником, фактически на ситуацию никак не влиял. Радий Хабиров же по приезде в башкирскую столицу встретился с Муртазой Губайдулловичем и в числе вопросов обсудил этот долгострой. Кажется, компромисс найден. Вероятно, участие ДУМ РБ как заказчика проекта будет сведено к минимуму.