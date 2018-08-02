Зариф Байгускаров: преподавание родных языков в республиках было незаконным
Депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров считает правильным принятие закона о родных языках. Он утверждает, что проект не запрещает их изучение, а регламентирует его на федеральном уровне.
«Я не против изучения башкирского языка. Вся моя семья говорит на родном языке», — заявил народный избранник в интервью «Комсомольской правде».
По словам Байгускарова, языки национальных республик не входили в федеральные образовательные стандарты. Это делало их преподавание незаконным.
Он подчеркнул, что рабочая группа добилась включения родных языков в обязательную программу и права родителей выбирать родной язык только при поступлении ребенка в первый и пятый классы.
Напомним, что Госдума окончательно приняла закон о языках 25 июля. Депутат верхней палаты парламента от Татарстана Ильдар Гильмутдинов рассказал, что при обсуждении проекта рабочая группа смогла уйти от понятия «добровольность».ОбществоВластьОбразование Башкортостан
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