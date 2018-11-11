После драки в курдском кафе в Сибае местные жители вышли на стихийный митинг

В городе Сибай в Башкирии идет стихийный митинг после избиения двух местных жителей в курдском кафе.

Как пишут пользователи в соцсетях, вечером 11 ноября около 300 человек вышли на центральную площадь. Горожане требуют наказать курдов, избивших двух мужчин. В настоящее время на место стихийного митинга прибыла полиция.

Напомним, ранее в курдском кафе под городом Сибай в Башкирии произошла драка. Между двумя посетителями и хозяевами кафе возник конфликт, в результате чего развязалась драка. На стороне владельцев заведения оказалось восемь человек. Они сильно избили молодых людей.

После чего один из пострадавших был брошен возле этого же кафе, другого увезли ночью в багажнике в лес до озера Култубан, где угрожали пистолетом. Очнулся он уже в гаражах Сибая. Пострадавший не обращается в правоохранительные органы, так как боится угроз со стороны диаспоры.