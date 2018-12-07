Власти Башкирии и БСК договорились о решении сырьевой проблемы предприятия

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Башкирская содовая компания и врио главы Башкирии Радий Хабиров договорились о способе решения сырьевой проблемы предприятия.

В рамках взаимной договоренности БСК возьмет в разработку шихан Куштау. Стороны пришли к согласию на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, рассказали в республиканском правительстве.

По информации «Коммерсанта», в БСК настаивали, чтобы власти республики передали компании гору Торатау, которая наиболее подходит по химическому составу для производства соды. Однако Хабиров настоял на передаче компании Куштау.

Напомним, ранее Башкирская содовая компания (БСК) требовала передачи шихана Торатау для разработки известняка. Общественники и экологи выступали против. Два месяца назад Радий Хабиров попросил время для изучения ситуации с шиханами.