«Есть личности, которые святы для народа. Салават Юлаев для башкир…»

Чем комик Руслан Белый обидел жителей Башкортостана? Колонка уфимского писателя Айгиза Баймухаметова о московском шоумене и претензиях к Салавату Юлаеву

На днях в Уфу приезжал участник Comedy Club Руслан Белый. Во время своего представления московский гость назвал бандитом Салавата Юлаева, который, как известно, является национальным героем башкир. Нелестные высказывания о сподвижнике Пугачева вызвали шквал критики со стороны башкирской общественности. Так, молодой писатель и журналист Айгиз Баймухаметов резко осудил выступление шоумена. В авторской колонке, написанной для «Реального времени», он объяснил, почему личность батыра Салавата для башкир сакральна. Также колумнист предложил рассмотреть слова стендап-комика «в особом порядке».

Святые для народа личности

Я был близким другом и биографом последнего Героя Советского Союза из Башкортостана, легендарного летчика-штурмовика Куддуса Латыпова. «Мы сильны единством. Иначе бы фашистов не смогли победить во время войны!» — так часто любил повторять Герой.

Со временем начинаешь глубже понимать смысл этих слов. Да, Россия — многонациональная страна. Этим она сильна и уникальна. Живя в одной стране, мы должны уважать язык, культуру, историю каждого народа.

Выскажусь по поводу шута, который выступая в Уфе, позволил себе оскорбить национального героя башкирского народа Салавата Юлаева, назвав его бандитом и разбойником. Вдобавок он мерзко высказался о башкирском языке. И более того, это выступление было показано по каналу ТНТ.

Есть личности, которые святы для своего народа. Салават Юлаев для башкир — кровоточащая рана, он в свое время восстал с Пугачевым против царского произвола. Он свят для башкир. И когда унижают твою святыню, это уязвляет порой намного сильнее, чем когда бьют твою мать.

Крестьянская война 1773—1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева была направлена против царского произвола и угнетения народов. Поэтому Пугачева поддержали крепостные крестьяне, яицкие казаки, башкиры, татары, чуваши, марийцы, мордва, казахи. Илл. wikipedia.org (В. Перов, «Суд Пугачева», 1875)



Сквозь призму историзма

Все мы знаем из истории, что Крестьянская война 1773—1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева была направлена против царского произвола и угнетения народов. Поэтому Пугачева поддержали крепостные крестьяне, яицкие казаки, башкиры, татары, чуваши, марийцы, мордва, казахи. Ведь были серьезные предпосылки для этого масштабного восстания. Дыма без огня не бывает!

Особенно на территории Урала и Поволжья было напряжение среди коренных народов. Начавшееся в XVIII веке освоение Урала и активная колонизация земель Поволжья, строительство и освоение военных пограничных линий, расширение Оренбургского, Яицкого и Сибирского казачьих войск с выделением им земель, ранее принадлежавшим местным кочевым народам, нетерпимая религиозная политика привели к многочисленным волнениям и восстаниям среди башкир, татар, казахов, калмыков.

Надо ведь смотреть на событие по принципу историзма. В то время царскими карателями были заживо сожжены сотни башкирских сел, были убиты дети, повешены жены. И это все потому, что они оставались верны своей вере, защищали исконные земли! Зачем ковырять сегодня эту рану?

Я сейчас не говорю о мнении представителей другого народа. Вот, например, такие выдающиеся личности, как Муса Джалиль, Габдулла Тукай, царица Суенбике живут в крови каждого татарина. И как воспримут татары, если оскорбят их героев, которые отдали жизнь за свой народ? И кому, если не татарам, защищать свою святыню?

Не понравилось мне и то, что этот комик многократно противопоставлял братские народы — башкир и татар. И это в то время, когда в Уфе проходили дни культуры Татарстана!

«Сейчас в Башкортостане объявлен сбор подписей, многие требуют публичного извинения от Руслана Белого. Этого мало». Скриншот видео youtube.com



Комика осудить

Изначально этот проект канала ТНТ «Комик в городе» омерзителен и провален. Это что же получается, они приезжают в регион страны, издеваются над местным народом и едут дальше? Ведь подобный случай у них происходит не впервые. До этого случился инцидент с ингушами, потом с калмыками. Конечно, другие народы в это время молчали, так как их не задевало. И вот это коснулось башкир, и вся общественность взбунтовалась!

А что будет дальше? Поедут издеваться над чувашами, удмуртами, бурятами… Страшно даже представить, что будет с нашей страной, если относиться к «нерусскому», как к второсортному человеку.

Сейчас в Башкортостане объявлен сбор подписей, многие требуют публичного извинения от Руслана Белого. Этого мало. В данном случае его выступление, разжигающее вражду народов и межнациональную рознь, должно рассматриваться в особом порядке. И президент страны должен ставить на место человека, который покушается на целостность и единство нашей многонациональной России. Считаю, что комика, получившего дурную славу, надо осудить, а у телеканала надо отозвать лицензию, чтобы другим было уроком.

​Айгиз Баймухаметов