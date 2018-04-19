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«Есть личности, которые святы для народа. Салават Юлаев для башкир…»

07:00, 19.04.2018 62

Чем комик Руслан Белый обидел жителей Башкортостана? Колонка уфимского писателя Айгиза Баймухаметова о московском шоумене и претензиях к Салавату Юлаеву

«Есть личности, которые святы для народа. Салават Юлаев для башкир…» Фото: Sha-vakil / wikipedia.org

На днях в Уфу приезжал участник Comedy Club Руслан Белый. Во время своего представления московский гость назвал бандитом Салавата Юлаева, который, как известно, является национальным героем башкир. Нелестные высказывания о сподвижнике Пугачева вызвали шквал критики со стороны башкирской общественности. Так, молодой писатель и журналист Айгиз Баймухаметов резко осудил выступление шоумена. В авторской колонке, написанной для «Реального времени», он объяснил, почему личность батыра Салавата для башкир сакральна. Также колумнист предложил рассмотреть слова стендап-комика «в особом порядке».

Святые для народа личности

Я был близким другом и биографом последнего Героя Советского Союза из Башкортостана, легендарного летчика-штурмовика Куддуса Латыпова. «Мы сильны единством. Иначе бы фашистов не смогли победить во время войны!» — так часто любил повторять Герой.

Со временем начинаешь глубже понимать смысл этих слов. Да, Россия — многонациональная страна. Этим она сильна и уникальна. Живя в одной стране, мы должны уважать язык, культуру, историю каждого народа.

Выскажусь по поводу шута, который выступая в Уфе, позволил себе оскорбить национального героя башкирского народа Салавата Юлаева, назвав его бандитом и разбойником. Вдобавок он мерзко высказался о башкирском языке. И более того, это выступление было показано по каналу ТНТ.

Есть личности, которые святы для своего народа. Салават Юлаев для башкир — кровоточащая рана, он в свое время восстал с Пугачевым против царского произвола. Он свят для башкир. И когда унижают твою святыню, это уязвляет порой намного сильнее, чем когда бьют твою мать.

Крестьянская война 1773—1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева была направлена против царского произвола и угнетения народов. Поэтому Пугачева поддержали крепостные крестьяне, яицкие казаки, башкиры, татары, чуваши, марийцы, мордва, казахи. Илл. wikipedia.org (В. Перов, «Суд Пугачева», 1875)

Сквозь призму историзма

Все мы знаем из истории, что Крестьянская война 1773—1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева была направлена против царского произвола и угнетения народов. Поэтому Пугачева поддержали крепостные крестьяне, яицкие казаки, башкиры, татары, чуваши, марийцы, мордва, казахи. Ведь были серьезные предпосылки для этого масштабного восстания. Дыма без огня не бывает!

Особенно на территории Урала и Поволжья было напряжение среди коренных народов. Начавшееся в XVIII веке освоение Урала и активная колонизация земель Поволжья, строительство и освоение военных пограничных линий, расширение Оренбургского, Яицкого и Сибирского казачьих войск с выделением им земель, ранее принадлежавшим местным кочевым народам, нетерпимая религиозная политика привели к многочисленным волнениям и восстаниям среди башкир, татар, казахов, калмыков.

Надо ведь смотреть на событие по принципу историзма. В то время царскими карателями были заживо сожжены сотни башкирских сел, были убиты дети, повешены жены. И это все потому, что они оставались верны своей вере, защищали исконные земли! Зачем ковырять сегодня эту рану?

Я сейчас не говорю о мнении представителей другого народа. Вот, например, такие выдающиеся личности, как Муса Джалиль, Габдулла Тукай, царица Суенбике живут в крови каждого татарина. И как воспримут татары, если оскорбят их героев, которые отдали жизнь за свой народ? И кому, если не татарам, защищать свою святыню?

Не понравилось мне и то, что этот комик многократно противопоставлял братские народы — башкир и татар. И это в то время, когда в Уфе проходили дни культуры Татарстана!

«Сейчас в Башкортостане объявлен сбор подписей, многие требуют публичного извинения от Руслана Белого. Этого мало». Скриншот видео youtube.com

Комика осудить

Изначально этот проект канала ТНТ «Комик в городе» омерзителен и провален. Это что же получается, они приезжают в регион страны, издеваются над местным народом и едут дальше? Ведь подобный случай у них происходит не впервые. До этого случился инцидент с ингушами, потом с калмыками. Конечно, другие народы в это время молчали, так как их не задевало. И вот это коснулось башкир, и вся общественность взбунтовалась!

А что будет дальше? Поедут издеваться над чувашами, удмуртами, бурятами… Страшно даже представить, что будет с нашей страной, если относиться к «нерусскому», как к второсортному человеку.

Сейчас в Башкортостане объявлен сбор подписей, многие требуют публичного извинения от Руслана Белого. Этого мало. В данном случае его выступление, разжигающее вражду народов и межнациональную рознь, должно рассматриваться в особом порядке. И президент страны должен ставить на место человека, который покушается на целостность и единство нашей многонациональной России. Считаю, что комика, получившего дурную славу, надо осудить, а у телеканала надо отозвать лицензию, чтобы другим было уроком.

​Айгиз Баймухаметов
Справка

Айгиз Баймухаметов — писатель, журналист.

  • Член Союза писателей России
  • Член союза журналистов России
  • Лауреат Государственной молодежной премии им. Ш. Бабича

ОбществоИсторияКультура Башкортостан
комментарии 62

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    ТНТ омерзительный канал. Но имеет покровительство либеральной власти. Подавайте в Басманный суд на канал в конце концов. А шутам отвечайте на ихнем языке,дайте по мордасам.
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  • Анонимно 19 апр
    У нас все омерзительно. Разве может быть не омерзительным в высшей степени, когда татар в Башкортостане записывают башкирами, когда почти 2 млн. татар лишены статуса государственного языка, когда так мерзко попраны их права.
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  • Анонимно 19 апр
    Разжигаете ненависть как раз Вы,господин писатель,рассказывая,как якобы жгли башкирские села.....А реплику этого клоуна не стоит теражировать...
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    Анонимно 19 апр
    Это ты разжигаешь, аноним!
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    Анонимно 20 апр
    Не ты,а Вы...
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    Анонимно 22 апр
    Ну да, Салавата бандитом, разбойником можно называть, а вот о причинах таких восстаний - нужно молчать! Не было бы такого угнентения, и восстаний бы не было
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  • Анонимно 19 апр
    Молодец, парень. Четко написал
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  • Анонимно 19 апр
    Так грамотно изложено. А ведь он прав...
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  • Анонимно 19 апр
    Правильно все написано!
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  • Анонимно 19 апр
    Ну давайте действительно разберемся с этим Салаватом Юлаевым(далее С.Ю.). Мне не понятно зачем "башкиры" вспоминают его и суют его имя всегда и везде "к месту" и "не к месту". Мой отец(татарин по национальности, хотя есть много родственников, записанных "башкирами", хотя наверное многие об этом не знают...), говорил об С.Ю. как о бандите(влияние это "царской пропаганды", или действительно это так(наверное и татарских купцов он мог грабить...)-не знаю), он говорил что, "С.Ю. богатых грабил, бедным добро не отдавал, делился со своими "дружками"". Другое дело, что действительно, сегодняшная "башкирская пропаганда" С.Ю так возвеличивают, как буд то у башкир других героев нет, тех же сподвижников Пугачева. Просто, я думаю, что возвеличивание С.Ю разрешил И.Сталин, и все взяли "под козырек" и в Москве и на местах. А Сталин был мужик умный, разрешил по моему иметь башкирам героем, не какого то сподвижника Пугачева, или еще кого-нибудь, которые выступали против царской власти(плохой или хорошей), т.е. против русской безграничной власти(власти Москвы, Питера), а разрешил иметь героя местного сорви-голову.(даже фильм об этом сняли, и объяснили местным "аборигенам, что С.Ю.-"наше все" ). Ведь С.Ю. после поимки только сослали в Эстонию, а не казнили-значит он не был опасен Екатерине, как другие сподвижники Пугачева. Так же я думаю, Москва поступила и с некоторыми кавказкими народами и т.д. так что фигура С.Ю
    Другое дело, Москва с помощью разных там Белых и не только, постепенно продолжает свою "шовенистическую" политику наезды на не русские народы.....
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    Анонимно 19 апр
    Вы уже себя показали во всей красе в самом начале своего поста, обозначив башкир в кавычки. Подписался бы для начала, аноним. Или зашел под своим именем. И свою неприязнь к народу пытаетесь выразить через посыл "Салават Юлаев - бандит". Потуги не удались
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    Анонимно 21 апр
    А что не так то? Башкиры это сословие из татар, ногайцев, калмыков, казахов и иштяков - поэтому вполне приемлемо так обозначать
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    Анонимно 19 апр
    Ваш отец историк? Опираясь на слова отца, называть башкирского героя бандитом это уж слишком))))
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    Анонимно 19 апр
    Смело,афарин якташ.
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    Анонимно 19 апр
    ты наверняка потомок Тевкелева(ТЯФТЕЛЯУ)
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    Анонимно 20 апр
    Ты зачем отца-то в глупом свете выставил философ?
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  • Анонимно 19 апр
    Что Котовский,что Юлаев-одно и тоже....
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  • Анонимно 19 апр
    Личности совсем из недавнего прошлого частенько сейчас меняют знак + на -.То были героями а прошло 100 лет и оказались обычными уголовниками.А что говорить о давних временах.Поэтому тут надо относиться спокойно и взвешенно.Уважают Салавата башкиры значит так тому и быть.Только не надо ему ангельские крылья пририсовывать.Ну не читал он в те времена Карла Маркса и не сдавал в институте научный коммунизм а понимал всё вокруг на своём уровне развития.И победи он с Пугачёвым в те времена что бы изменилось.Вместо одних баев он назначил бы баев из своей групировки.Во все времена кто то должен быть баем а кто то холопом.А вот артистам надо быть грамотней и умнее.А раз не хватает человеку ни грамоты ни такта глупости на людях болтать так надо просто лишить его аудитории.Зачем на пустом месте людей баламутить.Ну а телекомпаниям надо предварительно знакомиться с репертуаром артистов тем более что всё сейчас идёт в записи и не допускать дешёвых провокаций.
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Согласен с Вами,реально смотрите на мир.
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  • Анонимно 19 апр
    Посмотрел это видео. Юмор туповат у Руслана Белого. Мог бы и посерьезней подготовиться.
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    То есть,можно было ещё омирзительнее? Что вы добиваетесь?
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Поумнее пошутить, потоньше. Иногда можно смеяться над некоторыми национальными фишками, как в свое время это сделали "Бик матур" в известном клипе "Уфа - столица R'n'B": там и нефть, и треугольники, и национальные шапки, и орнамент... Никто особо не обижался. Да и над татарским аксэнтом спокойно ржут, никто не в обиде.
    Если брать мировой кинематограф, то хороший пример - "Безумная свадьба": нетолерантные шутки о расах, религиях, национальностях и политических взглядах, которые гармонично легли во французской комедии.
    А у этого шоумена - низкопробное петросянство.
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Ну,в этом ключе Вы правы.
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Безумная свадьба - классный фильм!!! Всем рекомендую посмотреть! Хороший юмор о всяких предрассудках европейцев и не только.
    Ответить
  • Анонимно 19 апр
    Так, давайте по полкам. Вот Соляную пристань Юлаев зачем сжег? Чтобы землю башкирам вернуть? Или просто Екатерине насолить (простите мне тавтологию). Чувак и правда был разбойником.
    Судя по тому что я читал, ни у кого нет документальных данных об идеологии этого сэсэна. Даже песни-стихи лишь предположительно его авторства.
    Он просто собирательный романтический образ батыра, воюющего с русскими захватчиками. А романтизм вроде называют колыбелью фашизма, простите за приблизительную цитату
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Ну,вы батюшка сравнили...Романтизм априори не может быть колыбелью фашизма. Так можно дойти и до всего низменного, чтобы оправдать свою глупость и низость. Не все цитаты стоят того,чтобы их озвучивать.
    Ответить
  • Анонимно 19 апр
    Жалкие и недостойные комментарии некоторых наших соседей из РТ.

    У башкир на фоне 200-летних войн с царской Россией была целая плеяда героев - борцов за права народа: Сары Мерген, Сеит, Бепеня, Алдар, Кусюм, Кильмяк, Салават, Каранай ...

    Салават Юлаев - это героический собирательных образ десятков вождей башкирских восстаний, почитайте википедию что ли для начала...

    Где ваши герои, соседи? почему ваши предки в большинстве своем не сражались за свои права?

    Не знаете? Тогда лучше помолчите пож-та...
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Давайте не наезжайте на татар, дорогие башкиры. Есть и свои герои, и свои трагические страницы истории. Был и героизм всего народа, когда пытались отстоять Казань, когда не поддавались крещению под страхом смерти. Выстояли. И очень уважаем башкирский народ с его героями.
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    так крестились, же. А башкиры - нет!
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    те, кто крестились, стали либо русскими, либо татарами-кряшенами. предки нынешних татар-мусульман как раз-таки держались за свою веру до конца. часть крещеных башкир влились к нагайбакам
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    А вы кто по национальности?
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    А Вы уверены, что обращаетесь именно к тем соседям? :)
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Знаем как башкиры стали героями,подняли бучу и в горы,леса. Поди поймай. А у татар,кроме полосок леса и оврагов нихрена,а рядом Москва с его войсками. Повезло вам,братья башкиры с Уралом (((
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Молодцы башкиры! Не зря вы- внуки Салавата!
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Спасибо Айгизу Баймухаметову за золотые слова!
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Неужто все каратели?
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Продажное башкирское сословие,вас как нации не было,вся ваша основа,угодничество перед империй ,и предательская политика по отношению к татарам.Стремление переписать татар в башкиры позорнейшая страница в истории вашей нации.Пора татарам открыть глаза на отношении ,,башкир,, к татарам,отвечать ,а не отмалчиваться,разоблачать ,,башкирскую,, сущность.
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Ты реально на всю голову больной или просто провокатор, оскорбляющий башкир якобы в угоду татарам? Нам твои клинья между братскими народами не нужны. Иди строй "Русский мир" на Донбассе, а здесь мусор не разводи.
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Так это не татарин и не башкир написал
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Правду сказать это оскарбление?.Позиция страуса для вас подходит,такие как вы и переписываются в башкиры .
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    оно и видно
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Пусть вам Салават Хамидуллин ответит считает ли он татар братским народом .
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Причем тут Хамидуллин? Ты местный подражатель Руслана Белого?
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    А вам пусть украинцы ответят
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    Для бестолковых татар,скажу башкиры вас братским народом не считают,ни идеолог баш.идентичности Салават Хамидуллин,ни держатель баш.общака М.Рахимов. Из которого щедро финансируются работы по башкирской исключительности.
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    Хамидуллин и Рахимов - это все башкиры? Куда еще миллион человек дели? Ты хотя бы эту статью читал? Или сразу полез комментировать? Нет? Тогда прочитай и не флуди.
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    Если бы башкиры не образовали первую автономную республику на территории России после революции, не было бы вас татар и вашей республики Татарстан, вечно вы чем то не довольны
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    Да башкиры плакались ,слали в Москву обращения,что бы увеличили им территорию,что не может экономически выжить ,поэтому вам дали земли с татарским населением и Уфой.По этому и объявили быстрей свою автономию,потому что взяли чужое.
    Ответить
  • Анонимно 19 апр
    Я читала у Баймухаметова повесть про детей-сирот. На татарском книга была. Очень хорошая книга. Всем советую.
    Ответить
  • Анонимно 19 апр
    Салават Юлаев действительно был бандитом и разбойником - это очевидный факт. И никакой он не герой, а прихвостень государственного преступника Емельяна Пугачёва. Юлаева поймал генерал от кавалерии Иван Михельсон. Знаете что Михельсон сделал с Юлаевым? Кстати, Юлаев не только ненавидел русских и вообще христиан, но и к татарам от относился аналогично.

    Ринатъ Гараевъ
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Опять извечный анонимный комментатор, подписывающийся Ринатом Гараевым. Твои "очевидные факты" - лишь домыслы, ничем не подтвержденные.
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Он выступил против царского гнета и ущемления прав башкир и с татарами с простым народом,он не воевал.То,что он разорял русские поселения,время было тогда такое жестокое.С восставшими татарами,русскими и башкирами войска не церемонились.Тоже уничтожали а,детей продавали в рабство.Всякое было в те времена.По меркам сегодняшнего времени нельзя судить.
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    А конкретные факты можно?
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    С точки зрения исторической правды, Салават угнетал свой народ, вместе с отцом защищал власть царя. Но когда на горизонте появился самозванец Емелька Пугачёв, он вместе с отцом переметнулся на его сторону. Большевики из политипических соображений сделали их "героями"! Напомню, это исторический факт!!! Ещё в 60х помню, сами башкиры называли Салаватку не иначе как, угнетателем и разбойником! Так что прежде чем кого либо осуждать, неплохо бы сделать исторический экскурс!!!
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    Вот именно! Разбойником и бандитом, только на Южном Урале сжёг одиннадцать заводов оставив без средств существования не в чём не повинных крепостных!
    Ответить
  • Анонимно 19 апр
    Салават Юлаев реально был бандитом пошел против власти!!!
    Ответить
    Анонимно 19 апр
    Всех, кто критикует власть, выступает против нее вы считаете бандитами? Где служите, товарищ старший лейтенант?
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    Для власти был бандитом для народа героем и будет героем,.
    И известная Екатерина о конях больше заботилась чем о народах!!!
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    Ее кони больше устраивали, чем всадники
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    Весь Камеди клаб разогнать давно пора и запретить. Очень много пошлости, оскорбления. Юмор черный. Убрать нужно с ТНТ.
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Вот не нужно вбивать клин между татарами и башкирами. Мы родственные народы , а в такие моменты тем более нужно объединяться и давать отпор вместе. А кто тут пытается посеять вражду между нами -провокаторы. У нас много общего и задачи тоже , прежде всего с языком проблемы решать.Этого горе-гастролёра сама жизнь и накажет.
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  • Анонимно 07:44
    Да ты прав запретили язык и смотрят на реакцию общества прокотило значит ещё будут наглеть
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