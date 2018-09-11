Хамитов анонсировал перестановки в правительстве Башкирии

Глава Башкирии Рустэм Хамитов пообещал перестановки в правительстве республики. Таким образом он прокомментировал предварительные результаты выборов в Госсобрание — Курултай РБ.

«Несколько человек из исполнительной власти перешли на работу в Государственное собрание. У нас появятся новые люди. Все это будет происходить быстро, в ближайшие неделю-две», — приводит слова Хамитова пресс-служба главы РБ.

Особо отметил глава республики, что журналисты «скучать не будут».

При этом сам Рустэм Хамитов, возглавлявший первую тройку списка «Единой России» на выборах, уходить в парламент не намерен. Он передаст свой мандат кому-то из кандидатов из списка партии.