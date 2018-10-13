Новости общества

14:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Врио главы Башкирии Радий Хабиров попросил время для изучения ситуации с шиханами

13:37, 13.10.2018
Врио главы Башкирии Радий Хабиров попросил время для изучения ситуации с шиханами
Фото: kremlin.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров намерен изучить ситуацию по сырьевой проблеме Башкирской содовой компании.

По его словам, чтобы принять взвешенное решение необходимо «взять тайм-аут, чтобы внимательно изучить все стороны, понять действительно, что происходит в реализации проекта БСК».

«В последнее время республику раздирают споры на тему судьбы гор, на тему развития производственной базы БСК. Прекрасно понимаю судьбу и значение этой горы, необходимо время для спокойного и понятного разбирательства ситуации, чтобы принять взвешенное решение», — цитирует Хабирова ТАСС.

Напомним, Башкирская содовая компания (БСК) требует передачи шихана Торатау для разработки известняка. Общественники и экологи выступают против. В этом году противостояние компании и общественности вышло на новый уровень.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты