Врио главы Башкирии Радий Хабиров попросил время для изучения ситуации с шиханами
Врио главы Башкирии Радий Хабиров намерен изучить ситуацию по сырьевой проблеме Башкирской содовой компании.
По его словам, чтобы принять взвешенное решение необходимо «взять тайм-аут, чтобы внимательно изучить все стороны, понять действительно, что происходит в реализации проекта БСК».
«В последнее время республику раздирают споры на тему судьбы гор, на тему развития производственной базы БСК. Прекрасно понимаю судьбу и значение этой горы, необходимо время для спокойного и понятного разбирательства ситуации, чтобы принять взвешенное решение», — цитирует Хабирова ТАСС.
Напомним, Башкирская содовая компания (БСК) требует передачи шихана Торатау для разработки известняка. Общественники и экологи выступают против. В этом году противостояние компании и общественности вышло на новый уровень.
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